عالم السرعة - الصين تطرح سيارة كهربائية عملاقة

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هل ستتفوق سيارة "نيو إي تي 5" الصينية بمحرك هائل قوته 489 حصانا على سيارات تيسلا؟ وهل خطر احتراق السيارات الكهربائية أسرع من خطر احتراق سيارات محركات الاحتراق؟ ولماذا سانتياغو دي كوبا عاصمة دراجات "إم زد" الألمانية الشرقية؟
إيران، ليبيا، كوبا، فنزويلا، روسيا، قائمة طويلة لدول ترزح تحت عقوبات أممية، أو غربية، بيد أن القائمة الأمريكية أطول من غيرها. ما هي العقوبات؟ هل كانت ناجعة؟ تقرير من المعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية يجيب.
شركات روسية للشحن الجوي وإيلون ماسك والسلطات الصينية وكايلي جينر وشخصيات عربية يزعجهم تتبع طائراتهم. مواقع وحسابات تويتر التي تتبع الحركة الجوية تواجهها ردود فعل متفاوتة تتراوح بين الشكاوى البسيطة ومصادرة معدات.
تصاعد مستمر تشهده الأزمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية تسليم شحنات الغاز الروسي، إذ يدرس الاتحاد تحديد سقف لأسعار المحروقات الروسية، فيما وصف الرئيس الروسي الأمر بأنه "حماقة" وهدد بوقف شحنات الغاز.
بأغلبية ساحقة تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم يكتف القرار بذلك بل طالب روسيا بإنهاء "عدوانها" فورا. قرار "غير ملزم"، رغم أنه وصف بالتاريخي. فماذا كان موقف الدول، خصوصا العربية؟
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