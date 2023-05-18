 عالم السرعة - الصين تطرح سيارة كهربائية عملاقة | عالم السرعة | DW | 25.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم السرعة

عالم السرعة - الصين تطرح سيارة كهربائية عملاقة

هل ستتفوق سيارة "نيو إي تي 5" الصينية بمحرك هائل قوته 489 حصانا على سيارات تيسلا؟ وهل خطر احتراق السيارات الكهربائية أسرع من خطر احتراق سيارات محركات الاحتراق؟ ولماذا سانتياغو دي كوبا عاصمة دراجات "إم زد" الألمانية الشرقية؟

المزيد من المركز الإعلامي

DW REV | REV Explains: Lebanon

مرسيدس في لبنان 18.05.2023

DW REV | REV Vintage: Beetle

خنفساء فولكسفاغن في باكستان 18.05.2023

DW REV | REV Check: Mazda CX-60

مازدا الجديدة سي إكس - 60 18.05.2023

REV Explains: Mercedes W124

سيارة مرسيدس دبليو 124 الكلاسيكية 11.05.2023

المزيد عالم السرعة

Vintage MZ Moto, Motorrad

الكوبيون وعشق دراجات ألمانيا الشرقية 25.05.2023

Check NIO ET 5

نيو إي تي 5 - كهربائية وقوية وراقية 25.05.2023

Explain Fire, Fact Check

خطر احتراق السيارات الكهربائية؟ 25.05.2023

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - سر حب اللبنانيين للمرسيدس القديمة 18.05.2023

اقرأ أيضا

Juan Luis Aldein, 30, wearing a muscle shirt with an American national flag motif, poses with his daughter and his wife, at the front gate to his home, in Havana, Cuba, Wednesday, Feb. 25, 2015. Juan, who is unemployed, expects this new stage of relations between the United States and Cuba will give his family a chance to improve their lives. (AP Photo/Ramon Espinosa)

كوبا الأقدم وإيران الأبرز .. هل يوجد تأثير حقيقي للعقوبات الدولية؟ 21.08.2022

إيران، ليبيا، كوبا، فنزويلا، روسيا، قائمة طويلة لدول ترزح تحت عقوبات أممية، أو غربية، بيد أن القائمة الأمريكية أطول من غيرها. ما هي العقوبات؟ هل كانت ناجعة؟ تقرير من المعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية يجيب.

http://www.flightradar24.com/47.45,13.04/5

مواقع تتبع الرحلات الجوية تزعج مليارديرات روس وخليجيين 07.08.2022

شركات روسية للشحن الجوي وإيلون ماسك والسلطات الصينية وكايلي جينر وشخصيات عربية يزعجهم تتبع طائراتهم. مواقع وحسابات تويتر التي تتبع الحركة الجوية تواجهها ردود فعل متفاوتة تتراوح بين الشكاوى البسيطة ومصادرة معدات.

BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 07: President of the European Commission Ursula von der Leyen gives a press conference in Brussels, Belgium on September 07, 2022. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

أزمة الطاقة.. أوروبا تتجه لتحديد سقف للأسعار وبوتين يتوعد 07.09.2022

تصاعد مستمر تشهده الأزمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية تسليم شحنات الغاز الروسي، إذ يدرس الاتحاد تحديد سقف لأسعار المحروقات الروسية، فيما وصف الرئيس الروسي الأمر بأنه "حماقة" وهدد بوقف شحنات الغاز.

The results of a vote on a resolution concerning the Ukraine are displayed during an emergency meeting of the General Assembly at United Nations headquarters, Wednesday, March 2, 2022. (AP Photo/Seth Wenig)

"تصويت تاريخي".. الأمم المتحدة تدين الغزو الروسي لأوكرانيا 02.03.2022

بأغلبية ساحقة تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم يكتف القرار بذلك بل طالب روسيا بإنهاء "عدوانها" فورا. قرار "غير ملزم"، رغم أنه وصف بالتاريخي. فماذا كان موقف الدول، خصوصا العربية؟