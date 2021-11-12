عالم السرعة - البديل لمحركات الاحتراق

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حلقة هذا الأسبوع من "عالم السرعة" ستكشف عن خطط لاستبدال محركات الاحتراق بمحركات رفيقة بالبيئة.
وفي الهند نرافق سائقة سيارة أجرة متخصصة في نقل النساء. وهل ستنافس كوبرا بورن الإسبانية شقيقتها الكهربائية من فولكسفاغن؟
بعد قرابة عام ونصف من التعليم عن بعد جراء تفشي وباء كورونا، تفتح الجامعات الألمانية أبوابها مرة أخرى أمام الطلبة. خطوة تعيد الأمل للعديد من الطلبة الأجانب الذين واجهوا صعوبات في دراستهم بسبب الإغلاق.
في ظل الزيادة الخطيرة في انتقال العدوى بمتحوّرة "دلتا"، بعض دول العالم تعتمد اجراءات إغلاق وتدابيراحترازية جديدة، بينما يزداد الوضع سوءاً في البلدان الأكثر ضررا. رغم ذلك، دول أوروبية تواصل تخفيف القيود وألمانيا "قلقة".
تجبر سلالة "دلتا" من فيروس كورونا العديد من الدول على إعادة فرض القيود التي كانت قد خففتها بعد انخفاض أعداد الإصابات. ففي أستراليا تم فرض إغلاق كامل في سيدني وفي إسرائيل أعيد فرض ارتداء الكمامات.
تتسارع وتيرة انتشار كورونا في الهند وسجلت هذه الدولة أعلى نسبة ارتفاع منذ ظهور الفيروس، في حين دفعت الجائحة وريثة عرش في أوروبا إلى دخول الحجر الصحي بعد ظهور إصابات في مدرستها.
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