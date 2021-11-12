عالم السرعة - البديل لمحركات الاحتراق

سلالة "دلتا" حول العالم.. إغلاقات وإعادة فرض لارتداء الكمامة

تجبر سلالة "دلتا" من فيروس كورونا العديد من الدول على إعادة فرض القيود التي كانت قد خففتها بعد انخفاض أعداد الإصابات. ففي أستراليا تم فرض إغلاق كامل في سيدني وفي إسرائيل أعيد فرض ارتداء الكمامات.