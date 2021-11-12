 عالم السرعة - البديل لمحركات الاحتراق | عالم السرعة | DW | 19.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم السرعة

عالم السرعة - البديل لمحركات الاحتراق

حلقة هذا الأسبوع من "عالم السرعة" ستكشف عن خطط لاستبدال محركات الاحتراق بمحركات رفيقة بالبيئة. وفي الهند نرافق سائقة سيارة أجرة متخصصة في نقل النساء. وهل ستنافس كوبرا بورن الإسبانية شقيقتها الكهربائية من فولكسفاغن؟

مشاهدة الفيديو 26:01

المزيد من المركز الإعلامي

Titel: REV Vintage

مضمار السباق آفوس: أبطال ومآسي 12.11.2021

REV Green Mobility

منقذ الشاحنة الكهربائية 12.11.2021

REV Check Aiways

آيوايز يو 5 سيارة كهربائية من الصين بسعر معقول 12.11.2021

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - بلا حدود - رحلة مارغوت المذهلة، الجزء الثالث 05.11.2021

المزيد عالم السرعة

كوبرا بورن تنافس آي دي 3

كوبرا بورن تنافس آي دي 3 19.11.2021

قلب كهربائي لمرسيدس 280 إس إل سي

قلب كهربائي لمرسيدس 280 إس إل سي 19.11.2021

قيادة سيارة أجرة لحياة أفضل

قيادة سيارة أجرة لحياة أفضل 19.11.2021

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - مضمار السباق الأسطوري آفوس ومواضيع أخرى 12.11.2021

اقرأ أيضا

Stadtführung bei der Studierendeninitiative Gauss-Friends (Wintersemester 2020/21) zu Pandemiezeiten

ألمانيا ـ فتح أبواب الجامعات يعيد الأمل ويكسر إحباط الطلبة الأجانب 19.10.2021

بعد قرابة عام ونصف من التعليم عن بعد جراء تفشي وباء كورونا، تفتح الجامعات الألمانية أبوابها مرة أخرى أمام الطلبة. خطوة تعيد الأمل للعديد من الطلبة الأجانب الذين واجهوا صعوبات في دراستهم بسبب الإغلاق.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 05.04.21 *** FILE PHOTO: Police officers patrol at the empty Gateway of India monument, amidst the spread of coronavirus disease (COVID-19), in Mumbai, India, April 5, 2021. REUTERS/Niharika Kulkarni/File Photo

قلق عالمي شديد وإجراءات احترازية متسارعة بسبب متحورة دلتا 27.06.2021

في ظل الزيادة الخطيرة في انتقال العدوى بمتحوّرة "دلتا"، بعض دول العالم تعتمد اجراءات إغلاق وتدابيراحترازية جديدة، بينما يزداد الوضع سوءاً في البلدان الأكثر ضررا. رغم ذلك، دول أوروبية تواصل تخفيف القيود وألمانيا "قلقة".

FOTOMONTAGE, Mutierter Coronavirus, Symbolfoto Delta-Variante B.1.617.2 *** PHOTOMONTAGE, Mutated coronavirus, symbol photo Delta variant B 1 617 2

سلالة "دلتا" حول العالم.. إغلاقات وإعادة فرض لارتداء الكمامة 26.06.2021

تجبر سلالة "دلتا" من فيروس كورونا العديد من الدول على إعادة فرض القيود التي كانت قد خففتها بعد انخفاض أعداد الإصابات. ففي أستراليا تم فرض إغلاق كامل في سيدني وفي إسرائيل أعيد فرض ارتداء الكمامات.

05.09.2020 FILE PHOTO: A health worker in personal protective equipment (PPE) rests as her colleagues test residents of a slum area during a check up campaign for the coronavirus disease (COVID-19) in Mumbai, India September 5, 2020. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

كورونا.. الهند تسجل رقما قياسيا عالميا ووريثة عرش إسبانيا في الحجر 12.09.2020

تتسارع وتيرة انتشار كورونا في الهند وسجلت هذه الدولة أعلى نسبة ارتفاع منذ ظهور الفيروس، في حين دفعت الجائحة وريثة عرش في أوروبا إلى دخول الحجر الصحي بعد ظهور إصابات في مدرستها.