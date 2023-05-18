عالم السرعة - الإدمان على القيادة بالسرعة القصوى

ألمانيا تسعى لتنفيذ "استراتيجية حساسة" لجذب العمالة الأجنبية الماهرة

في ظل حاجة مختلف القطاعات في البلاد إلى العمالة، تسعى الحكومة الألمانية إلى جذب المزيد من العمالة الأجنبية الماهرة. وزير العمل الألماني أكد على تنفيذ استراتيجية توظيف "حساسة" في الدول التي لديها قوى عاملة فائضة.