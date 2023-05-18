عالم السرعة - الإدمان على القيادة بالسرعة القصوى

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لماذا تؤدي القيادة بالسرعة القصوى إلى الإدمان؟ وكيف يمكن جعل الدراجات الكهربائية مقاومة للماء؟ وجولة في الهند مع بطل سباقات الدراجات للمسافات الطويلة.
أُسدل الستار على أعمال قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما ببيان ختامي ركز على مواصلة دعم المجموعة لأوكرانيا ضد العدوان الروسي. وتميزت القمة بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا.
في ظل حاجة مختلف القطاعات في البلاد إلى العمالة، تسعى الحكومة الألمانية إلى جذب المزيد من العمالة الأجنبية الماهرة. وزير العمل الألماني أكد على تنفيذ استراتيجية توظيف "حساسة" في الدول التي لديها قوى عاملة فائضة.
اعتقلت الشرطة الهندية قيادياً شاباً في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم إثر نشره تعليقات وصفت بأنها معادية للمسلمين على وسائل التواصل. وجاء ذلك استمراراً لمسلسل التصريحات المسيئة الصادرة عن مسؤولين في الحزب.
تظهر تصريحات صينية وهندية أخيرة خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، اهتزاز المحور الأسيوي الجديد لروسيا. البعض يرى أن هذا المحور "محكوم عليه بالفشل" لأن دول جنوب شرق آسيا يساورها القلق حيال رد فعل الغرب إذا تعاونت مع موسكو.
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