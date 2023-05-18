 عالم السرعة - الإدمان على القيادة بالسرعة القصوى | عالم السرعة | DW | 08.06.2023

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عالم السرعة

عالم السرعة - الإدمان على القيادة بالسرعة القصوى

لماذا تؤدي القيادة بالسرعة القصوى إلى الإدمان؟ وكيف يمكن جعل الدراجات الكهربائية مقاومة للماء؟ وجولة في الهند مع بطل سباقات الدراجات للمسافات الطويلة.

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