 عالم السرعة - أفضل سيارة كهربائية صينية | عالم السرعة | DW | 06.04.2023

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عالم السرعة

عالم السرعة - أفضل سيارة كهربائية صينية

التحدي الكبير: تجربة سيارة " نيو" الكهربائية لمسافة 1500 كيلومتر عبر البرد القارس في الشمال الصيني. خدمة التوصيل في المستقبل: عربة بثلاث عجلات ذاتية القيادة توزع الطرود.

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