عالم السرعة - أفضل سيارة كهربائية صينية

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التحدي الكبير: تجربة سيارة " نيو" الكهربائية لمسافة 1500 كيلومتر عبر البرد القارس في الشمال الصيني. خدمة التوصيل في المستقبل: عربة بثلاث عجلات ذاتية القيادة توزع الطرود.
تعتزم الصين مد كابل إنترنت بحري يربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لمنافسة مشروع مماثل تدعمه الولايات المتحدة. وسيصبح أحد أكثر شبكات الكابلات البحرية تقدماً في العالم، بحسب تقرير لرويترز نقلا عن "أربعة مصادر مطلعة".
وافقت السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة "شريك للحوار"، على ما أفاد الإعلام الرسمي، في إشارة جديدة إلى تزايد روابط المملكة الخليجية مع البلد الآسيوي العملاق.
أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جينبينغ، أعرب خلاله عن تقدير بلاده لمبادرة بكين بشأن الاتفاق مع إيران، مؤكدا أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
إذا أرادت الصين إنهاء الحرب في أوكرانيا، فبإمكانها ممارسة ضغط هائل على روسيا. في الوقت نفسه، فإنّ إطالة الحرب باتت تنهك الولايات المتحدة على ما يبدو. مع أنه يمكن للخصمين الكبيرين أن يعملا معًا من أجل السلام.
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