عالم السرعة - أفضل سيارة كهربائية صينية

هل يمكن للصين والولايات المتحدة إنهاء حرب أوكرانيا؟

إذا أرادت الصين إنهاء الحرب في أوكرانيا، فبإمكانها ممارسة ضغط هائل على روسيا. في الوقت نفسه، فإنّ إطالة الحرب باتت تنهك الولايات المتحدة على ما يبدو. مع أنه يمكن للخصمين الكبيرين أن يعملا معًا من أجل السلام.