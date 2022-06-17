 عالم السرعة - أغلى سيارة في العالم | عالم السرعة | DW | 25.06.2022

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عالم السرعة

عالم السرعة - أغلى سيارة في العالم

حلقة هذا الاسبوع من "عالم السرعة" تكشف عن العلاقة بين موستانغ الكلاسيكية وشقيقتها الكهربائية "إي جي تي". وفي سريلانكا سنكتشف أزمة الوقود ومستقبل قطاع التنقل بالريكشا. وهل الهيدروجين وقود المستقبل ومنقذه؟ ومن مرسيدس سنعرف أغلى سيارة في العالم.

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