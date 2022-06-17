عالم السرعة - أغلى سيارة في العالم

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حلقة هذا الاسبوع من "عالم السرعة" تكشف عن العلاقة بين موستانغ الكلاسيكية وشقيقتها الكهربائية "إي جي تي". وفي سريلانكا سنكتشف أزمة الوقود ومستقبل قطاع التنقل بالريكشا. وهل الهيدروجين وقود المستقبل ومنقذه؟ ومن مرسيدس سنعرف أغلى سيارة في العالم.
تعيش السعودية نشوة مع ارتفاع أسعار النفط بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد. فما مدى واقعية الجهود، التي تشمل مثلا إنشاء منتجعات تزلج على الجليد في الصحراء؛ لتنويع الاقتصاد في النظام الملكي الغني؟
في إطار برنامج إعادة هيكلة جذرية لشركة "دايملر غروب"، سوف تحصل الأخيرة اعتبارا من الغد على الاسم التقليدي للشركة في سبيل الاستفادة من سمعة النجمة حول العالم.
في الجولة الأخيرة من البوندسليغا نجح شتوتغارت في البقاء ضمن فرق المسابقة للموسم المقبل بفوز مثير على كولونيا. بينما هبط أرمينيا بيليفلد، وسيكافح هيرتا برلين من أجل البقاء، بعدما خسر أمام دورتموند وتحتم عليه خوض الترضية.
سيارة محصنة يمكن قيادتها بشكل جيد حتى مع وجود إطار مثقوب أو هجوم بأسلحة كيماوية، ومن المؤمل أن تستخدم من قبل المستشار الجديد في ألمانيا، لكن ليس عليك الفوز في الانتخابات لشراء هذه السيارة المصفحة. فما هي مزاياها؟
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