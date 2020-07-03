عالم ألماني يطالب بوقف حركة الطيران مع بريطانيا فورا

طالب عالم الفيروسات الألماني ألكسندر كيكوله اليوم الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2020) بوقف حركة الطيران مع بريطانيا فورا بعدما تم الإعلان عن انتشار سريع لسلالة متحورة من فيروس كورونا في لندن وجنوب شرقى إنجلترا.

وأوضح كيكوله، مدير معهد الأحياء الدقيقة في مستشفى جامعة هاله، في تصريحات إذاعية أنه "مع حظر الطيران قد لا تزال هناك فرصة" لمنع الانتشار مشيرا إلى أن الواضح أن الطفرة معدية بشكل أكبر على نحو ملحوظ، وقال إن "أكثر من نصف حالات الإصابة الجديدة في لندن على سبيل المثال ترجع إلى النوع الجديد".

من جانبها، صرحت مصادر في وزارة الصحة الألمانية اليوم بأنه يجري مراجعة احتياطات الحماية في قطاع النقل الجوي. وأعلنت هذه الدوائر عن إجراء اتصالات مع دول أوروبية مجاورة وتقييم المعلومات الواردة حول السلالة الجديدة المحتملة.

في غضون ذلك أعلن متحدث باسم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الأحد أن ألمانيا ستحد من عدد الرحلات مع بريطانيا وجنوب أفريقيا إثر ظهور سلالة جديدة من كوفيد-19 في البلدين. وأوضح المتحدث في بيان أن قواعد محددة في هذا الصدد "يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها"، لافتا إلى أن برلين "تتواصل في هذا الملف مع شركائها الأوروبيين".

كما دعا خبير شؤون الصحة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كارل لاوترباخ إلى تقييد حركة الطيران مع بريطانيا، مؤكدا أنه ليس من غير المرجح أن تكون السلالة أكثر عدوى من الفيروس الأصلي. وأوصى لاوترباخ أنه تحت هذه الظروف من انعدام الأمن يكون من المعقول أيضا في ألمانيا تقييد حركة الطيران من بريطانيا لأسباب احترازية.

وفرضت هولندا اليوم حظرا على الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا حتى مطلع كانون الثاني/يناير المقبل وانضمت إليها إيطاليا، كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده لوقف قدوم الركاب القادمين من بريطانيا والدنمارك وجنوب أفريقيا.

ووفقا للشواهد الأولية لعلماء بريطانيين، فإن قوة العدوى لدى النوع المكتشف مؤخرا تزيد بنسبة 70% مقارنة بالنوع المعروف حاليا. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أمس السبت أنه ليس هناك أدلة على أن اللقاحات ضد الطفرة الجديدة كانت أقل فعالية.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، ي ب د، أ ف ب )