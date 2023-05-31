عالم أردوغان ـ تركيا ورئيسها

لبنان ـ اتهام خمسة عناصر من حزب الله بقتل جندي إيرلندي عمدا

وجه القضاء العسكري في لبنان تهمة القتل العمد، لخمسة من عناصر حزب الله وذلك بعد نحو ستة أشهر من الاعتداء على دورية إيرلندية تابعة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان واسفر عن مقتل جندي أيرلندي.