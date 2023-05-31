عالم أردوغان ـ تركيا ورئيسها

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وجه القضاء العسكري في لبنان تهمة القتل العمد، لخمسة من عناصر حزب الله وذلك بعد نحو ستة أشهر من الاعتداء على دورية إيرلندية تابعة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان واسفر عن مقتل جندي أيرلندي.
طلبت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب محاكمة 13 رجلاً وثلاث نساء يشتبه في تخطيطهم لأعمال عنف بين عامي 2017 و2018 تستهدف مسلمين منها هجمات على المساجد أو تسميم الطعام الحلال.
وكأنه أصبح توجها لدى مونشنغلادباخ، فالفريق الفائز بالدوري الألماني خمس مرات، يقيل من جديد مدربه بعد عام واحد فقط مع الفريق. وأعلن غلادباخ انفصاله عن دانييل فاركه وتظهر أسماء لخلافته في منصبه.
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