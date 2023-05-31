 عالم أردوغان ـ تركيا ورئيسها | DW الأخبار | DW | 02.06.2023

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عالم أردوغان ـ تركيا ورئيسها

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August 2021***A United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) convoy drives past one of their outposts manned by Italian peacekeepers, during a patrol on August 5, 2021 on the road between the southern Lebanese towns of Naqura and Shamaa near the border with Israel. - The Israeli air force said it carried out its first air strikes on neighbouring Lebanon in seven years today following a second day of rocket fire across the border. The UN peacekeeping force UNIFIL, which has been deployed in Lebanon since 1978 and has patrolled the border since the 2006 conflict, called for restraint from all sides. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)

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وجه القضاء العسكري في لبنان تهمة القتل العمد، لخمسة من عناصر حزب الله وذلك بعد نحو ستة أشهر من الاعتداء على دورية إيرلندية تابعة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان واسفر عن مقتل جندي أيرلندي.

French police officers control a car on the Champs-Elysee avenue in Paris, on October 30, 2020, on the first day of a second national general lockdown aimed at curbing the spread of Covid-19. (Photo by THOMAS COEX / AFP)

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