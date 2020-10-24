 عالق في اليونان.. قصة مهاجر ترك زوجته حاملًا بحثاً عن غد أفضل | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 27.10.2020

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ثقافة ومجتمع

عالق في اليونان.. قصة مهاجر ترك زوجته حاملًا بحثاً عن غد أفضل

من إريتريا إلى اليونان، هذه قصة صامويل الذي لم يتخلّ عن حلمه بدراسة التاريخ. يأمل أن ينتقل يوما إلى أحد بلدان أوروبا الغنية، غير أن العوائق كثيرة.

صورة للمهاجر سامويل اسم مستعار بإحدى مدن آثينا حيث جاء بحثا عن مستقبل أفضل لأسرته

صورة للمهاجر "سامويل" اسم مستعار بإحدى مدن آثينا حيث جاء بحثا عن مستقبل أفضل لأسرته

التقينا به في أثينا، حكى لنا كيف أنه أخذ ملابسه من "خورا". لا يتعلّق الأمر هنا بماركة للملابس أو بمحلّ ما، بل هي منظمة خيرية تساعد المحتاجين، ليس فقط في الملابس، بل كذلك في الطعام. كآلاف المهاجرين، يعوّل صامويل على الإحسان حتى يستمر على قيد الحياة، كما فعل طوال الأشهر التسعة الماضية.

مختارات

كان إعلان أنقرة فتح الحدود بين تركيا واليونان، أملاً لبعض اللاجئين السوريين العالقين في تركيا، مما دفع بعضهم لمحاولة عبور الحدود على أمل تغيير واقعهم، عمر الحمود يروي لمهاجر نيوز تجربته.

ينتظر أكثر من 500 مهاجر تم انقاذهم في البحر المتوسط ومتواجدين على متن سفينتي إنقاذ ميناءً آمنا يرسون فيه. وقد ارتفع العدد بسبب انقاذ سفينة "أوشن فايكينغ" لـ105 أشخاص قبالة ليبيا، معظمهم من السودانيين، وبينهم 29 قاصرا.

"أتيت هنا بداية 2020، ولمدة شهرين، كنت أنام في الشارع"، يحكي صامويل -اسم مستعار- لمهاجر نيوز. معاناته لم تتوقف هنا، فمع انتشار كوفيد-19، كان لزامًا على  المهاجرين غير النظاميين  وغيرهم من الذين لا مأوى لهم، أن يتخلوا حتى عن هذا السكن في الهواء الطلق.

غير أن صامويل كان محظوظَا، فقط التقى بأصدقاء من البلد الذي فرّ منه، إرتيريا، ودعوه ليسكن معهم في شقتهم. هو الآن يتشارك غرفة في الشقة مع ثلاثة أو أربعة أشخاص، وهو أمر يسعده لأنه وجد على الأقل سقفًا.

فرّ من الخدمة العسكرية

ترك زوجته حاملا عندما خرج من بلده شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. لم ير ابنه الذي رأى النور لاحقاً إلا في الصور. لوعة الفراق تؤلم صامويل، لكنه مع ذلك لا يتأسف على قرار الرحيل، فقد كان ملزمًا بأداء الخدمة العسكرية في بلده، وهو أمر قد يستمر لأربعة عقود. فرغم أنه كان يعمل كأستاذ، فالمشرفون عليه كانوا عسكريين.

InfoMigrants I Flüchtling Samuel in Athen (Privat/InfoMigrants)

يأمل سامويل أن يكمل دراسته في العلوم الاجتماعية حتى يحصل على الماجستير أو الدكتوراه

ليس هذا السبب الوحيد للهروب:" بلدنا فقير جدًا، ليست هناك مرافق كافية، كل شيء نادر. هناك كذلك الخطر، فالأمن منعدم"، يقول صامويل الذي خرج من بلده على الأقدام. وبعد أسبوعين تمكّن من الحصول على جواز سفر مزور، سافر به من أديس أبابا في إثيوبيا إلى إسطنبول في تركيا.

ساعدته عائلته في أداء ثمن جواز سفر إثيوبي مزور يصل ثمنه إلى 4 آلاف دولار. "كان ثمنًا مرتفعًا، لكن لم يعد عندي خيار غير الهروب من إثيوبيا التي يعيش فيها أشخاص نافذون من بلدي" يقول صامويل الذي أخذ منه أحد الأشخاص –غالبًا له ارتباط مع المزورين- جواز السفر وأرسله إلى إثيوبيا، ربما ليستخدمه مهاجر آخر.

القطار توقف في اليونان

رغم أن تركيا كانت أرخص بالنسبة له وتعرّف فيها على عدة أصدقاء من بلده، إلّا أنه رفض البقاء هناك، لأنه يريد العبور للحصول على  حق اللجوء في بلد آخر. لذلك عبر نهر إفروس، واضطر للمشي لثلاثة أو أربعة أيام، حتى وصل إلى بلدة تيسالونيكي اليونانية، وبعدها أخذ الباص إلى أثينا.

InfoMigrants I Flüchtling Samuel in Istanbul

المهاجر "سامويل" حين تواجده بمدينة اسطنبول بتركيا

يملك صامويل تجربة إيجابية مع اليونانيين عكس عدد من أصدقائه: "إنهم شعب منفتح ويقبلون بنا. ساعدوني في تيسالونيكي" يقول لنا، مؤكدًا أنه لم يتعرض يوما للعنصرية. غير أنه في الجانب الآخر، يَعتبر نظام اللجوء في البلد معقد جدا، إذ يأخذ وقتًا طويلًا، ولا يصل موعد المقابلة إلّا بعد سنة، ما سيصعب كثيرًا التحاق أسرته به.

ولا يتخوف صامويل من خطر القبض عليه وإعادته إلى إرتيريا، إذ يرى أن عددًا من أصدقائه تمكنوا من العيش لسنوات بشكل غير نظامي في اليونان وبقية الدول الأوروبية.

حلم المغادرة يتأجل

يريد صامويل مغادرة اليونان إلى بلجيكا في المقام الأول، وثانيًا هولندا أو السويد، حيث يأمل أن يكمل دراسته في العلوم الاجتماعية حتى يحصل على الماجستير أو الدكتوراه، خاصةً أنه كان الأول في الثانوية في قسم التاريخ.

لدى صامويل تفاؤل قوي أنه سيُمنح حق اللجوء، خاصة لتجارب إيجابية لمواطنين إريتريين حصلوا على هذا الحق في أوروبا، رغم أنه يتمنى أن يُمنح حق الإقامة دون المرور بمسطرة اللجوء.

غير أن ما يمنعه من المغادرة، هو المال، إذ يحتاج حسب قوله إلى ما بين 4000 و5000 يورو لأداء ثمن تهريبيه خارج اليونان، ما جعله يعيش حيرة بالغة، فهو لا يملك مخططًا لجلب المال، وفي الوقت ذاته غير متأكد أن اليونان التي باتت ترفض طلبات اللجوء بكثرة، ستقبل طلبه بالإقامة فيها.

"المشكل هو العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم للسلطات اليونانية. أحس بمشكلة السلطات هنا، لكن كذلك أعتقد أن الحكومة هنا تجعل الأمر صعبا في الناحية الأخرى على طالبي اللجوء" يقول في حديثه لنا.

مهاجر نيوز 2020

تقرير ماريون مغريغور/ترجمة بتصرف:إ.ع

  • People stand outside of the entrance to City Plaza

    فندق مهجور يتحول إلى وطن ثان للاجئين في أثينا

    يقيم في فندق سيتي بلازا، الذي افتتح في أواخر أبريل/ نيسان، أكثر من 300 من الضيوف من أفغانستان وإيران والعراق وسوريا. إنه فندق عائلي فمعظم سكانه من العائلات، التي معها مع أطفال، وهناك أيضا كبار السن والضعفاء.

  • Adults and children stand at the reception desk at City Plaza

    فندق مهجور يتحول إلى وطن ثان للاجئين في أثينا

    كان مالك الفندق يحاول بيعه، فقد كان مغلقا لسنوات بسبب مشاكل مالية والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اليونان. والآن يرحب استقبال الفندق باللاجئين والمهاجرين، الذين لديهم مفاتيح لغرفهم الخاصة.

  • A man holds one end of a suitcase as he helps a small boy to climb stairs

    فندق مهجور يتحول إلى وطن ثان للاجئين في أثينا

    أسرة سورية في طريقها للسكن في فندق بلازا. جاء معظم نزلاء الفندق من مخيمات، وكانوا يشكون من أن ظروف عيش لا تطاق، حيث الخدمات الفقيرة، والطعام القليل ومشاكل الصرف الصحي.

  • A boy and girl wrestle with a vacuum cleaner

    فندق مهجور يتحول إلى وطن ثان للاجئين في أثينا

    من أجل الحفاظ على نظافة المكان يفترض أن يقوم اللاجئون يوميا بتنظيف المبنى وغرفهم. اثنان من الأطفال السوريين، هما سيزار (10 سنوات) وسدرة (7 سنوات) يذهبان من غرفة إلى أخرى ليساعدان في كنس الغرف.

  • Ali Jaffari and his family sit on the floor in a hotel room

    فندق مهجور يتحول إلى وطن ثان للاجئين في أثينا

    انتقل عالم الكمبيوتر والمترجم الأفغاني علي جعفري مع زوجته وجيهة، وولديه من مخيم إلينيكو، المقام في مطار مهجور بأثينا إلى فندق سيتي بلازا الأسبوع الماضي. يقول الجعفري إنه عندما بدأ رحلته كانت الحدود ما تزال مفتوحة، ولكن بعد ثلاثة أسابيع، عندما وصلت العائلة إلى اليونان، فاتتهم الفرصة لمواصلة السفر نحو ألمانيا.

  • Italian volunteers and Syrian refugees work together in the hotel's kitchen to cook lunch

    فندق مهجور يتحول إلى وطن ثان للاجئين في أثينا

    متطوعون إيطاليون ولاجئون سوريون يعملون جنبا إلى جنب في مطبخ الفندق لطهي وجبة الغداء. يتسلم الفندق يوميا مواد غذائية على سبيل تبرعات من أجل إعداد ثلاث وجبات صحية كل يوم.

  • Guests serve dinner in the hotel's dining room

    فندق مهجور يتحول إلى وطن ثان للاجئين في أثينا

    حان وقت الطعام، ويقوم نزلاء بالفندق بخدمة تقديم وجبة العشاء في غرفة الطعام في الفندق، حيث يتناول بشر من عدة جنسيات العشاء معا.

  • Children sit in a circle on the floor during a game

    فندق مهجور يتحول إلى وطن ثان للاجئين في أثينا

    يقوم متطوعون بأنشطة خاصة بالأطفال في الفندق، فأغلب الضيوف هنا هم من الأطفال. وعموما يشكل الأطفال نسبة كبيرة من بين اللاجئين والمهاجرين، العالقين في اليونان، الذين يزيد عددهم عن 50 ألف شخص.

  • Two children lay on a bed

    فندق مهجور يتحول إلى وطن ثان للاجئين في أثينا

    فيدان داود (3 سنوات) وشقيقها رشيد (7 سنوات) من عفرين بسوريا، يلعبان في غرفتهما بالفندق. تقول والدتهما لافا إنهم قبل وصولهم إلى فندق سيتي بلازا كانوا يقيمون في مبنى قديم به حمام واحد فقط لـ100 شخص. أما في سيتي بلازا فلديهم حمام به مرحاض ودش.

    الكاتب: جودي هيلتون - أثينا/ صلاح شرارة


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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