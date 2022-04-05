عالقون عند الحدود - المهاجرون غير الشرعيين والحلم الأمريكي

لكن كيف يبدو الواقع الفعلي هناك؟ تضاعف عدد المهاجرين المتواجدين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أن انتخب الأمريكيون رئيسًا يصف المهاجرين بأنهم أشخاص عاديون وليسوا مجرمين ومغتصبين محتملين كما كان ينعتهم سلفه ترامب.







لكن هل تغير أي شيء عمليا؟ لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين جنوب نهر ريو غرانده. هل يمكن أن يكونوا ممن سيحالفهم الحظ لتحقيق الحلم الأمريكي؟ أم أنه غير مرغوب فيهم كما كان الوضع قبل ذلك؟



مواعيد البث

الجزء الثاني



DW عربية

الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 03:00 UTC

الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 07:00 UTC

الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 13:00 UTC

الثلاثاء 03 مايو/أيار 2022 – 09:00 UTC

الأربعاء 04 مايو/أيار 2022 – 01:00 UTC

الخميس 05 مايو/أيار 2022 – 11:00 UTC

الخميس 05 مايو/أيار 2022 – 15:00 UTC

السبت 07 مايو/أيار 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق