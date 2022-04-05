 عالقون عند الحدود - المهاجرون غير الشرعيين والحلم الأمريكي | تقارير جديدة | DW | 06.04.2022

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تقارير جديدة

عالقون عند الحدود - المهاجرون غير الشرعيين والحلم الأمريكي

يجذب الحلم الأمريكي مئات الآلاف من المهاجرين من أمريكا الجنوبية والوسطى إلى حدود الولايات المتحدة، وزادت آمال هؤلاء المهاجرين في حياة أفضل في الولايات المتحدة بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية،

Dokumentation | Am Ende der Flucht - Die US-Grenze am Rio Grande

Dokumentation | Am Ende der Flucht - Die US-Grenze am Rio Grande

 لكن كيف يبدو الواقع الفعلي هناك؟ تضاعف عدد المهاجرين المتواجدين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أن انتخب الأمريكيون رئيسًا يصف المهاجرين بأنهم أشخاص عاديون وليسوا مجرمين ومغتصبين محتملين كما كان ينعتهم سلفه ترامب.


Dokumentation | Am Ende der Flucht - Die US-Grenze am Rio Grande


لكن هل تغير أي شيء عمليا؟ لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين جنوب نهر ريو غرانده. هل يمكن أن يكونوا ممن سيحالفهم الحظ لتحقيق الحلم الأمريكي؟ أم أنه غير مرغوب فيهم كما كان الوضع قبل ذلك؟
 

 

مواعيد البث

الجزء الثاني

DW  عربية

الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 03 مايو/أيار 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 04 مايو/أيار 2022 – 01:00 UTC
الخميس 05 مايو/أيار 2022 – 11:00 UTC
الخميس 05 مايو/أيار 2022 – 15:00 UTC
السبت 07 مايو/أيار 2022 - 05:00  UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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