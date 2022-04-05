عالقون عند الحدود - المهاجرون غير الشرعيين والحلم الأمريكي

يجذب الحلم الأمريكي مئات الآلاف من المهاجرين من أمريكا الجنوبية والوسطى إلى حدود الولايات المتحدة، وزادت آمال هؤلاء المهاجرين في حياة أفضل في الولايات المتحدة بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية،
لكن كيف يبدو الواقع الفعلي هناك؟ تضاعف عدد المهاجرين المتواجدين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أن انتخب الأمريكيون رئيسًا يصف المهاجرين بأنهم أشخاص عاديون وليسوا مجرمين ومغتصبين محتملين كما كان ينعتهم سلفه ترامب.
لكن هل تغير أي شيء عمليا؟ لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين جنوب نهر ريو غرانده. هل يمكن أن يكونوا ممن سيحالفهم الحظ لتحقيق الحلم الأمريكي؟ أم أنه غير مرغوب فيهم كما كان الوضع قبل ذلك؟
مواعيد البث
الجزء الثاني
DW عربية
الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 02 مايو/أيار 2022 – 13:00 UTC
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