 عاقبتها أمها بسحب هاتفها المحمول..فغردت عبر الثلاجة! | علوم وتكنولوجيا | DW | 15.08.2019

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علوم وتكنولوجيا

عاقبتها أمها بسحب هاتفها المحمول..فغردت عبر الثلاجة!

تصورت الأم أنها تعاقب ابنتها بسحب الهاتف الذكي منها. لكن الفتاة ذات الخمسة عشر ربيعاً وجدت حلاً بديلاً للاتصال بالانترنت .. لكن عبر وسيط غير تقليدي!

IFA 2018 - Einkaufsapp am Kuehlschrank Berlin (picture-alliance/dpa/F. Schuh)

بفضل التقدم التكنولوجي المتسارع، أصبح بالإمكان اتصال الكثير من الأشياء بالانترنت، فالمكانس الكهربية يمكنها أن تتحرك من تلقاء نفسها، كما يمكن للتلفزيون أن يتحدث مع المشاهد وغيرها الكثير من الأمثلة.

لم تكن الثلاجات المنزلية بعيدة عن هذا التطور، فقد زودت الكثير منها مميزات رقمية مثل التذكير بالأطعمة التي انتهت فترة صلاحيتها أو تلك التي يوجد بها نقص أو قوائم التسوق الرقمية وكل ذلك من خلال الاتصال بالإنترنت فيما يعرف بانترنت الأشياء Internet of Things IoT.

هذا التطور الكبير ساعد الفتاة الأمريكية دوروثي (15 عاماً) والتي تمكنت من استخدام هذا التطور في تحدي الحظر الذي فرضته أمها عليها، حيث قامت الأم بجمع كافة الأجهزة الالكترونية المتصلة بالانترنت والخاصة بابنتها حتى تتمكن الفتاة من إيلاء المزيد من الاهتمام بمحيطها بحسب ما قالت دوروثي لصحيفة الغارديان البريطانية.

لكن الفتاة لم تعجز عن إيجاد وسيلة للاتصال بالانترنت، فثلاجة المنزل الذكية متصلة بالانترنت وبها شاشة تعمل باللمس، فتمكنت الفتاة من الولوج الى حسابها على تويتر لتكتب تغريدة لمتابعيها عما فعلته بها أمها 

"أنا لا أعرف ما إذا كانت تغريدتي هذه ستصل إليكم .. لكنني أتحدث إليكم بالفعل عبر الثلاجة"

تغريدة دوروثي حصلت حتى الآن على 20 ألف مرة إعادة تغريدة و 79 ألف إعجاب.

ويبدو أن خطة الأم لم تفشل كلياً، فقد جعلت الفتاة تولي المزيد من الاهتمام بمحيطها خاصة في حالات الطوارئ التي قد تحدث مستقبلاً!

ع.ح/ ا.ف 

  • Symbolbild Lebensqualität Internet

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    البلد الواقع على بحر البلطيق، لاتفيا، احتل المركز التاسع في سرعة خدمات الانترنت، حيث تصل السرعة في البلد الأوروبي الصغير إلى 14.5 ميغابت في الثانية.

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    بينما وقع ترتيب البلد الشمالي المجاور فنلندا في المركز الثامن. هناك يتصفح الناس الانترنت بمعدل سرعة يصل إلى 14.8 ميغابت في الثانية.

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    127 مليون ياباني سعداء بمعدل سرعة الإنترنيت في بلدهم. فاليابان تحتل المرتبة السابعة بمعدل سرعة يصل إلى 15 ميغابت بالثانية.

  • Symbolbild Surfen Internet

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    الهولنديون بإمكانهم الحصول على خدمة انترنت تصل إلى ما معدله 15.6 ميغابت بالثانية. فهولندا تحتل المركز السادس في هذه الإحصائية.

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    رغم البرد لا يتوقف سكان هونغ كونغ عن تصفح الانترنيت بمعدل سرعة 15.8 ميغابت بالثانية. معدل السرعة ارتفع عن العام الماضي بنسبة 37 بالمائة، حيث يتصفح سكان هونغ كونغ الانترنت بسرعة أعلى بكثير من سكان الوطن الأم الصين.

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    سويسرا احتلت المرتبة الرابعة، هناك يمكن للسويسريين التصفح بسرعة 16.2 ميغابت. ما يعني أن بامكانهم (نظريا) تحميل واحد غيغا بايت في ثماني دقائق. فيما يحتاج الألمان إلى أربع دقائق أكثر من السويسريين.

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    النرويج في المركز الثالث لتحصل على البرونزية بسرعة 16.4 ميغابت.

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    السويديون بإمكانهم التصفح بمعدل 17.4 ميغابت ليحتلوا المركز الثاني ويحصلوا على الفضية.

  • Südkorea Go-Wettkampf Google-Software AlphaGo vs. Lee Sedol

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    المرتبة الأولى حصلت عليها كوريا الجنوبية في أسرع خدمات انترنت في العالم، حيث يصل معدل السرعة إلى 20.5 ميغابت في الثانية، حسب موقع chip المتخصص في المعلوماتية.

    الكاتب: عباس الخشالي


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أي دول تملك أسرع خدمات انترنت في العالم؟ دراسة متخصصة بينت الدول العشرة الأفضل في خدمات الانترنيت. والمفاجئ أن ألمانيا ليست من ضمن أول عشر دول، بل تحتل المركز 22 بمعدل سرعة 11.5 ميغابت في الثانية فقط. (21.03.2016)  

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