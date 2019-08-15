عاقبتها أمها بسحب هاتفها المحمول..فغردت عبر الثلاجة!

بفضل التقدم التكنولوجي المتسارع، أصبح بالإمكان اتصال الكثير من الأشياء بالانترنت، فالمكانس الكهربية يمكنها أن تتحرك من تلقاء نفسها، كما يمكن للتلفزيون أن يتحدث مع المشاهد وغيرها الكثير من الأمثلة.

لم تكن الثلاجات المنزلية بعيدة عن هذا التطور، فقد زودت الكثير منها مميزات رقمية مثل التذكير بالأطعمة التي انتهت فترة صلاحيتها أو تلك التي يوجد بها نقص أو قوائم التسوق الرقمية وكل ذلك من خلال الاتصال بالإنترنت فيما يعرف بانترنت الأشياء Internet of Things IoT.

هذا التطور الكبير ساعد الفتاة الأمريكية دوروثي (15 عاماً) والتي تمكنت من استخدام هذا التطور في تحدي الحظر الذي فرضته أمها عليها، حيث قامت الأم بجمع كافة الأجهزة الالكترونية المتصلة بالانترنت والخاصة بابنتها حتى تتمكن الفتاة من إيلاء المزيد من الاهتمام بمحيطها بحسب ما قالت دوروثي لصحيفة الغارديان البريطانية.

لكن الفتاة لم تعجز عن إيجاد وسيلة للاتصال بالانترنت، فثلاجة المنزل الذكية متصلة بالانترنت وبها شاشة تعمل باللمس، فتمكنت الفتاة من الولوج الى حسابها على تويتر لتكتب تغريدة لمتابعيها عما فعلته بها أمها

"أنا لا أعرف ما إذا كانت تغريدتي هذه ستصل إليكم .. لكنني أتحدث إليكم بالفعل عبر الثلاجة"

تغريدة دوروثي حصلت حتى الآن على 20 ألف مرة إعادة تغريدة و 79 ألف إعجاب.

ويبدو أن خطة الأم لم تفشل كلياً، فقد جعلت الفتاة تولي المزيد من الاهتمام بمحيطها خاصة في حالات الطوارئ التي قد تحدث مستقبلاً!

ع.ح/ ا.ف