عاصفة مدمرة تجتاح مدينة بادربورن غرب ألمانيا

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تسببت عاصفة شديدة في خسائر مادية كبيرة في مدينة بادربورن غرب ألمانيا. كما أدت العاصفة إلى عشرات الاصابات بين السكان. واتضح حجم الدمار الهائل الذي تسببت فيه العاصفة بسبب سرعة الرياح.
أصيب نحو 40 شخصا، عشرة منهم إصاباتهم خطيرة، عندما اجتاحت رياح عاتية يعتقد أنها وصلت لدرجة الإعصار مدينة بادربورن غرب ألمانيا الجمعة. وتسببت الرياح والعواصف في تعطل حركة السكك الحديدية والنقل على الطرق في المنطقة.
أسفرت أعاصير اجتاحت ألمانيا عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات، كما خلفت أضراراً مادية تقدر بملايين اليوروهات، وتسببت أيضاً باضطراب كبير في حركة القطارات.
أدت العواصف التي ضربت وسط وغرب القارة الأوروبية إلى أضرار واسعة، وخسائر بشرية، فيما بلغت سرعة الرياح 181 كلم بالساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.
ضربت العاصفة "بيرند" ألمانيا ودول أخرى غرب أوروبا، متسببة في خسائر بشرية ومادية هائلة؟ فما القصة وراء تسمية تلك العاصفة باسم "بيرند"؟
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