عاصفة مدمرة تجتاح مدينة بادربورن غرب ألمانيا

عواصف تجتاح غرب ألمانيا وتخلف عشرات الإصابات بعضها خطيرة

أصيب نحو 40 شخصا، عشرة منهم إصاباتهم خطيرة، عندما اجتاحت رياح عاتية يعتقد أنها وصلت لدرجة الإعصار مدينة بادربورن غرب ألمانيا الجمعة. وتسببت الرياح والعواصف في تعطل حركة السكك الحديدية والنقل على الطرق في المنطقة.