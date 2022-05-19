 عاصفة مدمرة تجتاح مدينة بادربورن غرب ألمانيا | DW الأخبار | DW | 21.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

عاصفة مدمرة تجتاح مدينة بادربورن غرب ألمانيا

تسببت عاصفة شديدة في خسائر مادية كبيرة في مدينة بادربورن غرب ألمانيا. كما أدت العاصفة إلى عشرات الاصابات بين السكان. واتضح حجم الدمار الهائل الذي تسببت فيه العاصفة بسبب سرعة الرياح.

مشاهدة الفيديو 00:54

المزيد من المركز الإعلامي

إنه أول لقب دولي لفريق المدرب أوليفر غلاسنر منذ عام 1980، في المباراة النهائية ضد غلاسكو رينجرز في إشبيلية الإسبانية.

آينتراخت فرانكفورت يفوز بلقب الدوري الأوروبي 19.05.2022

ظلت إسبانيا على مدى عقود وجهة سياحية للعديد من الروس. ومن أشهر المناطق التي يقصدونها منطقة كوستا دورادا الساحلية.

مصيف سالو في منطقة كوستا دورادا الإسبانية يعاني من غياب السياح الروس 19.05.2022

دير هيلاريون الذي يعد أهم معلم مسيحي في غزة يرمم بجهود محلية ما يبعث الامل على ادراجه على قائمة التراث الثقافي العالمي

دير هيلاريون في غزة 19.05.2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه مصمم على التصدي لطلب فنلندا والسويد الانضمام الى حلف شمال الأطلسي ناتو.

تركيا تواصل عرقلة انضمام فنلندا والسويد الى الأطلسي 19.05.2022

المزيد DW الأخبار

الانتخابات اللبنانية تفرز نتائج تزيد من غموض المرحلة السياسية المقبلة بعد صعود نجم التغييرين وحزب القوات اللبنانية.

بعد نتائج الانتخابات النيابية في لبنان هل تدخ البلاد مرحلة جديدة؟ 21.05.2022

الضغوط على المستشار الألماني السابق شرودر تجبره على التراجع في علاقاته مع روسيا.

انتقادات عنيفة ضد المستشار الألماني السابق بسبب علاقته مع روسيا 21.05.2022

دول عدة تعلن اكتشاف حالات إصابة بجدري القردة لديها منها ألمانيا

ألمانيا تعلن عن أول إصابة لديها بجدري القردة 20.05.2022

أهالي خاركيف يتخوفون من الخروج من محطات مترو الأنفاق التي احتموا فيها من القصف

خاركيف تعتزم إعادة تشغيل مترو الأنفاق رغم مخاوف السكان من القصف 20.05.2022

اقرأ أيضا

Eine Dachlatte steckt in der Windschutzscheibe eines parkenden Autos. Ein Unwetter hat auch in Paderborn große Schäden angerichtet. +++ dpa-Bildfunk +++

عواصف تجتاح غرب ألمانيا وتخلف عشرات الإصابات بعضها خطيرة 20.05.2022

أصيب نحو 40 شخصا، عشرة منهم إصاباتهم خطيرة، عندما اجتاحت رياح عاتية يعتقد أنها وصلت لدرجة الإعصار مدينة بادربورن غرب ألمانيا الجمعة. وتسببت الرياح والعواصف في تعطل حركة السكك الحديدية والنقل على الطرق في المنطقة.

20/05/2022 Zwei Lastwagen sind bei einem Autohändler umgekippt. Ein Unwetter hat auch in Paderborn große Schäden angerichtet. «Im Zuge eines Gewitters hat eine Windhose am Freitagnachmittag eine Schneise der Verwüstung von West nach Ost mitten durch Paderborn in Richtung der östlichen Stadtteile gezogen», erklärte die Polizei. +++ dpa-Bildfunk +++

قتيل وعشرات الإصابات جراء أعاصير اجتاحت ألمانيا 21.05.2022

أسفرت أعاصير اجتاحت ألمانيا عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات، كما خلفت أضراراً مادية تقدر بملايين اليوروهات، وتسببت أيضاً باضطراب كبير في حركة القطارات.

Niedersachsen, Hannover, Sturmtief Ylenia ¸ber Hannover, umgest¸rzter Baum am Maschsee, Sturm, Orkan,

عواصف تضرب أوروبا.. خسائر بشرية وتعطل حركة السفر 17.02.2022

أدت العواصف التي ضربت وسط وغرب القارة الأوروبية إلى أضرار واسعة، وخسائر بشرية، فيما بلغت سرعة الرياح 181 كلم بالساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.

15.07.21 *** A man and firefighter walk through debris, following heavy rainfalls in Schuld, Germany, July 15, 2021. REUTERS/Wolfgang Rattay TPX IMAGES OF THE DAY

دفع المال لتسمى على اسمه.. هذه قصة تسمية العاصفة "بيرند" 17.07.2021

ضربت العاصفة "بيرند" ألمانيا ودول أخرى غرب أوروبا، متسببة في خسائر بشرية ومادية هائلة؟ فما القصة وراء تسمية تلك العاصفة باسم "بيرند"؟