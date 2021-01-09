 عاصفة ″فيلومينا″ تضرب إسبانيا.. مقتل أربعة أشخاص ومحاصرة المئات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.01.2021

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عاصفة "فيلومينا" تضرب إسبانيا.. مقتل أربعة أشخاص ومحاصرة المئات

تتعرّض إسبانيا لعاصفة ثلجية لم تشهدها منذ عقود، أدت إلى مقتل زوجين غرقا، بينما تجمد مشردان حتى الموت. وتدخل الجيش لإجلاء المحاصرين، في وقت تحث فيه السلطات على عدم التنقل الضروري.

تعثر حركة السير بسبب العاصفة في مدريد

تعثر حركة السير بسبب العاصفة في مدريد

لقي أربعة أشخاص حتفهم في إسبانيا جراء العاصفة فيلومينا التي أصابت حركة السفر بالشلل في أنحاء البلاد، وغطت العاصمة مدريد بأكبر غطاء من الثلوج خلال عقود كما دفعت السلطات إلى إرسال عسكريين لإنقاذ سائقين عالقين على الطرق.

مختارات

اعتدنا على رؤية ثلج "ناصع البياض" بغالبية صور القطب الشمالي، لكن آثار التغييرات المناخية قضت على هذا البياض، على ما يبدو، وجعلته أخضر اللون... فما السبب؟!

لا نتحدث هنا عن الأعاصير التي تشهدها بعض المناطق من حين إلى أخر، وإنما عن نوع مختلف من العواصف المدمرة تعمل دول متقدمة على توفير احتياطات أمان ضدها لتقليل خسائرها البشرية والمادية الكبيرة.. فما هي تلك العواصف المحتملة؟

ووصلت فرق الإنقاذ إلى 1500 فرد حاصرتهم العاصفة الثلجية في سياراتهم في حين أخذ متزلجون يلهون على الجليد في شارع جران فيا أحد أزحم شوارع مدريد. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن هذا هو أكبر تساقط للثلوج على مدريد منذ عام 1971.

وأعلنت السلطات أن رجلا وزوجته غرقا إثر فيضان مياه نهر قرب ملقا بجنوب إسبانيا وإن مشردين اثنين تجمدا حتى الموت أحدهما في مدريد والآخر في مدينة قلعة أيوب بشرق البلاد.

تسببت عاصفة فيلومينا في هطول أمطار وهبوب عواصف شديدة وارتفاع الأمواج فى جميع أنحاء إسبانيا

تسببت عاصفة "فيلومينا" في هطول أمطار وهبوب عواصف شديدة وارتفاع الأمواج فى جميع أنحاء إسبانيا

وقال الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا في تغريدة على تويتر: "يعبر أعضاء العائلة الملكية عن حزنهم على ضحايا العاصفة...ويدعون إلى توخي أقصى درجات الحذر من مخاطر تراكم الثلوج والجليد".

وحث وزير الداخلية فرناندو جراندي-مارلاسكا مواطنيه على تجنب السفر غير الضروري، قائلا: "نواجه أشد عاصفة في الأعوام الخمسين الماضية"، مشيراً إلى أن الثلوج أغلقت أكثر من 650 طريقا تاركة بعض السائقين عالقين في سياراتهم منذ مساء الجمعة.

وقالت الشركة المشغلة لمطارات البلاد إن مطار مدريد باراخاس الذي أُغلق مساء أمس الجمعة سيظل مغلقا اليوم السبت. وأعلنت الهيئة إلغاء 50 رحلة على الأقل إلى مدريد وملقا وتينيريفي وسبتة في شمال إفريقيا.

إ.ع/ع.ج.م ( رويترز)

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