عاصفة عنيفة في ألمانيا تتسبب في فيضانات وإلغاء رحلات جوية

وضربت مساء الأربعاء (16أغسطس/آب 2023) عاصفة عنيفة جنوب غرب ألمانيا مصحوبة بأمطار غزيرة وأكثر من 25 ألف برق في غضون ساعة تقريبا. وقال مطار فرانكفورت إنه اضطر لإلغاء 90 رحلة فيما غيّر مسار 23 رحلة أخرى للهبوط في مطارات أخرى. ونام بعض الركاب على أسرّة تخييم فيما أمضى كثر الليلة في فندق المطار.

وقال ناطق باسم المطار لوكالة فرانس برس "اليوم سيستقر الوضع على الأرجح"، مضيفا "ما زال هناك ركاب في حاجة إلى حجز رحلات جديدة".

قالت هيئة الإطفاء إن شوارع وأقبية ومناطق سكنية منخفضة غمرت بالمياه بسرعة، فيما سقطت أشجار بعضها على مركبات.

وفي العاصمة الألمانية برلين قالت إدارة الإطفاء إنها نفذّت أكثر من 500 عملية مرتبطة بالعاصفة بين مساء الأربعاء وصباح الخميس. كما أثرت العاصفة على مناطق أخرى، مع تضرّر منطقة غيلسنكيرشن في ولاية شمال الراين ويستفاليا بشدة.

وقالت هيئة الإطفاء إن شوارع وأقبية ومناطق سكنية منخفضة غمرت بالمياه بسرعة، فيما سقطت أشجار بعضها على مركبات. وأنقذت فرق الطوارئ أشخاصا من سياراتهم في أنفاق على طرق سريعة. وفي إحدى المناطق، غمرت المياه السيارات المتوقفة، وكانت بعض الشوارع سالكة فقط للقوارب المطاطية. ويقول الخبراء أن تغير المناخ يزيد من وتيرة الفيضانات وشدّتها. وفي العام 2021، تعرضت لها بعض مناطق ولايتي راينلاند ـ فالس وشمال الراين ـ ويستفاليا لفيضانات كارثية تسببت في مقتل أكثر من 180 شخصا.

إ.ف/ع.ج.م (أ ف ب)