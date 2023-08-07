عاصفة شديدة توقف حركة مطار فرانكفورت

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آلاف الركاب بقوا عالقين في أكثر المطارات الألمانية ازدحاما بعد عاصفة شديدة اجتاحت أجزاء من فرانكفورت. تم إلغاء أو إعادة توجيه أكثر من 100 رحلة، بينما غمرت المياه محطات قطار الأنفاق والمباني
تسبّبت عاصفة عنيفة في إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت، وأدت أيضا إلى حدوث فيضانات غمرت شوارع وأسقطت أشجارا، كما أثرت العاصفة على مناطق أخرى من البلاد ومنها برلين، حيث نفذت إدارة الإطفاء أكثر من 500 عملية.
تعاني أوروبا من طقس شديد التقلب بشكل غير مسبوق بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في سلوفينيا والنمسا وبولندا وكرواتيا، في حين استمرت الحرائق في اجتياح إسبانيا والبرتغال وسط موجة حر مستمرة.
وسط موجة حر مستمرة في جنوب غرب القارة، عانت أوروبا من طقس شديد التقلب في مطلع الأسبوع، بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في عدة دول، في حين استمرت الحرائق في اجتياح مناطق في إسبانيا والبرتغال.
في مناطق كثيرة ومنها الشرق الأوسط يستمر توسيع المناطق الساحلية على حساب النظم البيئية، ومع وجود مناطق مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف المدمرة، هل ينبغي الاستمرار بتوسيع الأراضي على السواحل وفي عرض البحار؟
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