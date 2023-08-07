عاصفة شديدة توقف حركة مطار فرانكفورت

عاصفة عنيفة في ألمانيا تتسبب في فيضانات وإلغاء رحلات جوية

تسبّبت عاصفة عنيفة في إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت، وأدت أيضا إلى حدوث فيضانات غمرت شوارع وأسقطت أشجارا، كما أثرت العاصفة على مناطق أخرى من البلاد ومنها برلين، حيث نفذت إدارة الإطفاء أكثر من 500 عملية.