 عاصفة شديدة توقف حركة مطار فرانكفورت | DW الأخبار | DW | 17.08.2023

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DW الأخبار

عاصفة شديدة توقف حركة مطار فرانكفورت

آلاف الركاب بقوا عالقين في أكثر المطارات الألمانية ازدحاما بعد عاصفة شديدة اجتاحت أجزاء من فرانكفورت. تم إلغاء أو إعادة توجيه أكثر من 100 رحلة، بينما غمرت المياه محطات قطار الأنفاق والمباني

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06.08.2023****PREVALJE, SLOVENIA - AUGUST 06: A view of the damage due to the flood in Prevalje, Slovenia on August 06, 2023. The flood, which has occurred in Slovenia in the last days, continues to maintain its effect. Ales Beno / Anadolu Agency

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فيضانات سلوفينيا في صور: معركة ضد الأنقاض والطين! 08.08.2023

07.08.2023+++ Black smoke from tires burning is seen as people demonstrate during a protest against insecurity, on August 7, 2023, near the Prime Minister's official house in Port-au-Prince, Haiti. Some 300 women and minors were kidnapped in Haiti by criminal gangs in the first half of this year, UNICEF said Monday, warning of a disturbing rise in abductions that leave deep physical and psychological scars. The surge in abductions threatens both the people of Haiti and those who have come to help. (Photo by Richard PIERRIN / AFP) (Photo by RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

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15.08.2023 Fire damage is shown in the Wahikuli Terrace neighborhood in the fire ravaged town of Lahaina on the island of Maui in Hawaii, U.S., August 15, 2023. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY

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تخضع النيجر لعقوبات تسببت في شل البلاد خاصة بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب بازوم.

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عاصفة عنيفة في ألمانيا تتسبب في فيضانات وإلغاء رحلات جوية 17.08.2023

تسبّبت عاصفة عنيفة في إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت، وأدت أيضا إلى حدوث فيضانات غمرت شوارع وأسقطت أشجارا، كما أثرت العاصفة على مناطق أخرى من البلاد ومنها برلين، حيث نفذت إدارة الإطفاء أكثر من 500 عملية.

06.08.2023****Gestapelte Sandsäcke sind nach starken Regenfällen von Hochwasser umgeben. In Kroatien blieben die Katastrophenschützer wachsam. Zwar waren die Pegelstände der aus Kroatien kommenden Flüsse gestiegen, doch blieben sie unter dem Rekordniveau vergangener Jahre. Teilweise trat die Save über die Ufer. +++ dpa-Bildfunk +++

من الحرائق إلى الفيضانات ـ أوروبا تحت رحمة تقلبات الطقس 07.08.2023

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04.08.2023, Slowenien, Ravne na Koroskem: Blick auf ein überschwemmtes Gebiet in Ravne na Koroskem, rund 60 Kilometer nordöstlich von Ljubljana. Starke Regenfälle verursachten in Teilen Sloweniens Sturzfluten und Erdrutsche, die Straßen und Brücken blockierten, Gebäude überfluteten und Evakuierungen erzwangen. Foto: Gregor Ravnjak/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

فيضانات وحرائق - موجة طقس شديدة التقلب تضرب أوروبا 06.08.2023

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This picture taken on October 31, 2022 shows some of thousands of concrete blocks installed to break the Mediterranean sea waves along the waterfront in Egypt's northern Mediterranean coastal city of Alexandria. - With global warming, rising sea levels and sinking land, Egypt could lose one of its treasures: the second city of Alexandria, along with its historic and ancient ruins. Its millions of inhabitants will have no choice but climate exile. Already, hundreds of Alexandrians have had to leave apartments weakened by flooding, once in 2015 and again in 2020. They are the first of a long line, warns Egypt's ministry of water resources and irrigation. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

هل ما يزال توسيع الأراضي الساحلية فكرة جيدة ومجدية؟ 11.06.2023

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