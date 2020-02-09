 عاصفة شتوية قوية تشل الحركة في ألمانيا وشمال أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.02.2020

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أخبار

عاصفة شتوية قوية تشل الحركة في ألمانيا وشمال أوروبا

ألغيت مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في شمال غرب أوروبا الاثنين بسبب العواصف التي ترافقها رياح عاتية. وصلت ألمانيا الأحد بعد بريطانيا وإيرلندا حيث حرمت عشرات الآلاف من المنازل من التيار الكهربائي.

سقوط أشجار يقطع الطريق قرب شتوتغارت في ألمانيا (العاشر من فبراير/ شباط 2020)

سقوط أشجار يقطع الطريق قرب شتوتغارت في ألمانيا (العاشر من فبراير/ شباط 2020)

ألغيت العديد من الرحلات الجوية في مطاري دوسلدورف وكولونيا بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا صباح اليوم (الاثنين العاشر من فبراير/ شباط 2020) بسبب إعصار"زابينه". وأعلن مطار دوسلدورف إلغاء الرحلات إلى برلين وميونيخ وفيينا، مشيرا في المقابل إلى انضباط الرحلات المتوجهة إلى لشبونة وأمستردام وفويرتيفنتورا.

ولا يختلف الوضع بالنسبة لمطار كولونيا، حيث تم إلغاء الرحلات إلى لايبتسيغ وميلانو وهامبورغ، بينما تنضبط الرحلات المتوجهة إلى لندن وبرشلونة ومانشستر. وأدى قرار شركة "يورو وينغز" الألمانية للطيران إلى إلغاء كافة رحلاتها تقريبا اليوم إلى إلغاء نحو 150 رحلة إقلاع وهبوط في المطارين.

 وأعلنت حالة الإنذار في شمال فرنسا حيث نصحت السلطات السكان بتجنب الساحل بسبب احتمال اشتداد العاصفة. كما أبقيت حالة الإنذار في بريطانيا التي ضربتها العاصفة الأحد مسببة فيضانات في شمال البلاد، بينما حذر مكتب الأرصاد الجوية من رياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج.

 وقال خبير الأرصاد الجوية في المكتب أليكس باركيل إن "ابتعاد العاصفة لا يعني أننا ندخل مرحلة هادئة للطقس". وأضاف أن "الوضع سيبقى مضطربا جدا"، محذرا من أن "حدوث عواصف ثلجية أمر غير مستبعد".

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نازحون: الجفاف والفيضانات - الهروب من أزمة المناخ

وتشهد حركة النقل في بريطانيا اضطرابات تتمثل بإلغاء أو تأجيل رحلات للطائرات والقطارات والعبارات بعدما جلبت العاصفة سيارا أمطارا غزيرة ورياحا عاتية بقوة إعصار.

 وأبقي الاثنين التحذير من فيضانات في نحو 170 موقعا معظمها في شمال انجلترا وعلى طول الساحل الجنوبي. وألغيت عشرات الرحلات أو أرجئت بينما دعت شركات سكك الحديد إلى تجنب السفر وتم تقليص برامج العمل وفرض قيود على سرعة الآليات. وتوقفت رحلات العبارات بين دوفر ومرفأ كاليه الفرنسي حتى إشعار آخر.

 وفي إيرلندا حيث حذرت السلطات من خطر فيضانات في المناطق الساحلية، حرم عشرة آلاف منزل وشركة ومزرعة من التيار الكهربائي.

 وفي بلجيكا ألغيت نحو ستين رحلة جوية من وإلى العاصمة بروكسل التي أقتلعت فيها أشجار وتضررت فيها مبان بسبب العاصفة.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ / رويترز)

 

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    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    السفر بمسؤولية

    يعتبر المشي أو ركوب الدراجة الهوائية من مكان إلى آخر من أسهل الطرق للتقليل من "البصمة الكربونية" (مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي يخلفه كل شخص)، وأيضاً إعطاء الصحة دفعة مهمة. كما أن تقليل السفر بالطائرة للحد من الانبعاثات لا يعني أن عليك التخلي عن عطلتك السنوية، بل يمكن الاعتماد على وسائل نقل أخرى، كالقطار مثلاً، للوصول إلى وجهتك المنشودة.

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    التسوق

    يمكن أن تساعد في إنقاذ كوكب الأرض من خلال الوعي بشكل أكبر بما تشتريه (وما لا تشتريه). لحسن الحظ، أصبح شراء منتجات رفيقة بالبيئة أسهل من أي وقت مضى، إذ يمكنك استخدام قوتك كمستهلك لدعم العلامات التجارية الرفيقة بالبيئة أو شراء مقتنيات أقل. كما أن من المفيد دائماً أن تسأل نفسك عما إذا كنت حقاً تحتاج إلى شيء ما قبل شرائه.

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    التقليل من هدر الطعام

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    كهرباء أقل

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    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    ارفع صوتك!

    إذا لم تكن قد قمت بهذا من قبل، فهذه هي السنة التي تقدم فيها صوتك للحركة المتنامية من أجل العمل على حماية المناخ في العالم. هذا لا يعني الاحتجاج في الشوارع: ادفع السياسيين المحليين للعمل على تغيير المناخ. كذلك، كن على اطلاع وتحدث إلى أصدقائك وزملائك وجيرانك حول ما يمكنهم القيام به لمساعدة الكوكب. لا تقلل من قوة الكلمة!

  • Fresh vegetables and fruits on a wooden table

    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    تنويع النظام الغذائي

    قد نكون جميعاً أكثر صحة بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بخيارات النظام الغذائي لدينا. بيد أن التحول إلى نظام غذائي نباتي أكثر يمكن أن يساعد أيضاً في التعامل مع خطر التغير المناخي. تعد تربية الحيوانات في المزارع من أجل اللحم ومنتجات الألبان واحدة من أسباب إزالة الأشجار. لذلك، فإن تناول المزيد من الأطعمة النباتية ربما يُقلل من تأثير الفرد على البيئة.

  • A close-up shot of empty plastic bottles

    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    إعادة التدوير

    هناك سبب معين في تذكيرنا بأهمية إعادة التدوير مراراً وتكراراً، فقد أصبحت العواقب المدمرة للتلوث البلاستيكي واضحة بشكل متزايد، لاسيما في محيطاتنا. وتعني إعادة التدوير استهلاكاً أقل للموارد الجديدة.

  • A hiker walks along a wooden boardwalk next to a large tree in a forest

    ثماني طرق بسيطة للحفاظ على البيئة سنة 2020

    اكتشاف الطبيعة

    هذه السنة، قم بجهد أكبر من أجل الخروج من المنزل واكتشاف أجمل المناظر الطبيعية. قد لا يكون لهذا الأمر تأثير مباشر على النقاش الدائر حالياً حول حماية المناخ، ولكنه طريقة رائعة للغاية لتقدير جمال كوكبنا وتذكيرنا بما يتطلب جهدنا لحمايته. إعداد: انيك مولس/ ر.م


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