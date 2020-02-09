عاصفة شتوية قوية تشل الحركة في ألمانيا وشمال أوروبا

ألغيت العديد من الرحلات الجوية في مطاري دوسلدورف وكولونيا بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا صباح اليوم (الاثنين العاشر من فبراير/ شباط 2020) بسبب إعصار"زابينه". وأعلن مطار دوسلدورف إلغاء الرحلات إلى برلين وميونيخ وفيينا، مشيرا في المقابل إلى انضباط الرحلات المتوجهة إلى لشبونة وأمستردام وفويرتيفنتورا.

ولا يختلف الوضع بالنسبة لمطار كولونيا، حيث تم إلغاء الرحلات إلى لايبتسيغ وميلانو وهامبورغ، بينما تنضبط الرحلات المتوجهة إلى لندن وبرشلونة ومانشستر. وأدى قرار شركة "يورو وينغز" الألمانية للطيران إلى إلغاء كافة رحلاتها تقريبا اليوم إلى إلغاء نحو 150 رحلة إقلاع وهبوط في المطارين.

وأعلنت حالة الإنذار في شمال فرنسا حيث نصحت السلطات السكان بتجنب الساحل بسبب احتمال اشتداد العاصفة. كما أبقيت حالة الإنذار في بريطانيا التي ضربتها العاصفة الأحد مسببة فيضانات في شمال البلاد، بينما حذر مكتب الأرصاد الجوية من رياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج.

وقال خبير الأرصاد الجوية في المكتب أليكس باركيل إن "ابتعاد العاصفة لا يعني أننا ندخل مرحلة هادئة للطقس". وأضاف أن "الوضع سيبقى مضطربا جدا"، محذرا من أن "حدوث عواصف ثلجية أمر غير مستبعد".

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وتشهد حركة النقل في بريطانيا اضطرابات تتمثل بإلغاء أو تأجيل رحلات للطائرات والقطارات والعبارات بعدما جلبت العاصفة سيارا أمطارا غزيرة ورياحا عاتية بقوة إعصار.

وأبقي الاثنين التحذير من فيضانات في نحو 170 موقعا معظمها في شمال انجلترا وعلى طول الساحل الجنوبي. وألغيت عشرات الرحلات أو أرجئت بينما دعت شركات سكك الحديد إلى تجنب السفر وتم تقليص برامج العمل وفرض قيود على سرعة الآليات. وتوقفت رحلات العبارات بين دوفر ومرفأ كاليه الفرنسي حتى إشعار آخر.

وفي إيرلندا حيث حذرت السلطات من خطر فيضانات في المناطق الساحلية، حرم عشرة آلاف منزل وشركة ومزرعة من التيار الكهربائي.

وفي بلجيكا ألغيت نحو ستين رحلة جوية من وإلى العاصمة بروكسل التي أقتلعت فيها أشجار وتضررت فيها مبان بسبب العاصفة.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ / رويترز)