عاصفة ثلجية تصيب جنوب ألمانيا بالشلل وتأجيل مباراة بايرن

أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى شل حركة النقل، كما تم إلغاء مباراة بايرن ضد يونيون برلين في البوندسليغا. وبسبب تساقط الثلوج من المتوقع تمديد إغلاق مطار ميونخ، في حين ناشدت السلطات المواطنين توخي الحذر.

من المتوقع استمرار إغلاق مطار ميونخ جنوبي ألمانيا حتى الساعة السادسة من صباح غد الأحد، بسبب تساقط الثلوج بكثافة، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم ثاني أكبر المطارات الألمانية قبل ظهر اليوم السبت (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2023) ونصح المتحدث الركاب بعدم القدوم إلى المطار والاستفسار أولا لدى شركات الطيران عن وضع رحلاتهم المقررة غدا. وصرح بأن المطار يستعين حاليا بخدمة كسح الجليد من أجل إتاحة التشغيل بشكل آمن.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إن إغلاق مطار ميونخ سيؤثر على مطارات أخرى، مشيرا إلى أن هذا الإغلاق أدى على سبيل المثال إلى حدوث قيود ملحوظة للحركة في مطار فرانكفورت.

ووقعت العديد منالحوادث في الطرق في كل أنحاء ولاية بافاريا (عاصمتها ميونخ)، وقالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من المتوقع أن يستمر تأثر حركة القطارات في جنوب ألمانيا بشدة بهذه العوامل المناخية حتى بعد غد الاثنين.وحسب هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، فإن من المتوقع استمرار الطقس الشتوي، واستمرار هطول الثلوج في جنوب وجنوب شرق البلاد حتى بعد الظهر وقالت إن بعض المناطق ستشهد هطولا قويا.

وأدى تساقط الثلوج الليلة الماضية، إلى إصابة حركة النقل الجوي وخطوط السكك الحديدية،بالشلل في ولاية "بافاريا" بجنوب ألمانيا، صباح اليوم السبت، مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف المسافرين، وبعضهم على متن قطارات، بسبب سوء الأحوال الجوية المفاجئة.

وصل ارتفاع الثلوج المتساقطة في ميونيخ خلال الليل إلى أكثر من 40 سنتمرا صورة من: Felix Hörhager/dpa

إلغاء مباراة في البوندسليغا

وشهدت أجزاء أخرى من البلاد تساقطا كثيفا للثلوج أيضا، ومن المتوقع أن تشهد الأحوال الجوية مزيدا من التدهور، مساء اليوم: في ميونيخ ، على سبيل المثال ، سقط أكثر من 40 سم من الثلوج خلال الليل ، كما تم إغلاق محطة القطار الرئيسية. بالإضافة إلى أن الحافلات والترام لم تعمل.

تم إلغاء مباراة الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ ويونيون برلين. وقالت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إن ملعب أليانز أرينا "أغلق بسبب استمرار تساقط الثلوج بغزارة". وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن "نأسف كثيرالاضطرارنا إلى إلغاء المباراة، لكن سلامة جماهيرنا ومشجعي أونيون برلين لها الأولوية المطلقة".

في ذات السياق قال متحدث باسم مطار ميونخ في وقت سابق إن من المتوقع تعليق حركة الطيران بالمطار حتى الساعة 12 ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، بسبب الثلوج. وأضاف المتحدث أن الخدمات الخاصة بإزالة الثلوج، تعمل على استعادة العمليات الآمنة. وقد تم إلغاء حوالي 320 من أصل 760 رحلة مقررة لهذا اليوم.

وكان الطقس الشتوي القارس أدى بالفعل إلى عرقلة خدمات السكك الحديدية بشدة في ولاية "بافاريا"، حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية، في العاصمة ميونخ، بشكل فعلي. وتم إلغاء خدمات المسافات الطويلة ، حاليا، وتضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية. وحثت السلطات الناس على البقاء في منازلهم لأسباب تتعلق بالسلامة. على سبيل المثال، نصحت شرطة ميونيخ المواطنين "بتجنب الرحلات غير الضرورية بشكل عاجل والسفر بالسيارة فقط إذا كان ذلك لا مفر منه". وتحدثت عن "تساقط الثلوج بكثافة استثنائية".

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا)