عاصفة ثلجية تضرب أمريكا الشمالية

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العواصف الثفجية تضرب العديد من الماطق في الولايات المتحدة وكندا، وانخفاض حاد لدرجات الحرارة هناك.
تجتاح عاصفة ثلجية عاتية الولايات المتحدة، أدت إلى إغلاق الطرق وإلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية. فيما طلبت السلطات من السكان البقاء في بيوتهم بعد انخفاض درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق.
بتأهله إلى الدور نصف النهائي بمونديال قطر، حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا عربيا وأفريقيا وأنهى هيمنة أوروبا وأمريكا الجنوبية على نهائيات كأس العالم. وقد ساهمت عوامل فريدة خلال المونديال في نجاح أسود الأطلس. فما هي؟
تدعم أوكرانيا بقوة ألمانيا للتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز المسال من كندا، وهو أمر يلعب لصالح أوكرانيا بعيدا عن حربها مع روسيا، لكن الاتفاقية تواجه تحديات كبيرة منها ما هو لوجسيتي ومنها ما هو بيئي.
توجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لنيويورك قبل أن تنتقل إلى كندا. وستشارك الوزيرة أولاص في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بمقر الأمم المتحدة حيث خطابا تجدد فيه سياسة برلين بهذا الشأن.
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