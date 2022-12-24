عاصفة ثلجية تضرب أمريكا الشمالية

شولتس يتوجه إلى كندا لبحث موضوعات الطاقة والمناخ ودعم أوكرانيا

تدعم أوكرانيا بقوة ألمانيا للتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز المسال من كندا، وهو أمر يلعب لصالح أوكرانيا بعيدا عن حربها مع روسيا، لكن الاتفاقية تواجه تحديات كبيرة منها ما هو لوجسيتي ومنها ما هو بيئي.