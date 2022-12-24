 عاصفة ثلجية تضرب أمريكا الشمالية | DW الأخبار | DW | 25.12.2022

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عاصفة ثلجية تضرب أمريكا الشمالية

العواصف الثفجية تضرب العديد من الماطق في الولايات المتحدة وكندا، وانخفاض حاد لدرجات الحرارة هناك.

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