عاصفة ثلجية تضرب ألمانيا.. إلغاء رحلات قطارات ومباريات

تسببت عاصفة ثلجية قوية في حدوث فوضى مرورية في عدة مناطق بألمانيا، كما جرت على إثرها عمليات إنقاذ لعدة أشخاص من قطار معلق وتوقف شبه كامل لحركة القطارات في عدة أجزاء من البلاد.

وألغيت بعض رحلات القطارات المجدولة وسط تساقط أولي للثلوج في غرب ألمانيا في وقت مبكر من اليوم الأحد (السابع من فبراير/ شباط 2021) مع استعداد البلاد لعواصف ثلجية وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

أزمة في حركة القطارات

وقال متحدث باسم السكك الحديدية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد: "هذا إجراء احترازي"، مشيراً إلى تأثر خدمة الربط من وإلى هاميلن وهيلدسهايم ونينبورج وسيلي وحول هانوفر.

وفرضت قيود كبيرة على حركة السكك الحديدية بين بعض المدن، مثل الطريق بين هامبورغ وولاية شمال الراين ويستفاليا، وبين هامبورغ وهانوفر وبين هامبورغ وبرلين بحسب ما أعلنت شركة دويتشه بان المشغلة للقطارات في ألمانيا على موقعها الإلكتروني.

وكانت طواقم الطوارئ على أهبة الاستعداد في عطلة نهاية الأسبوع حيث أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرات قصوى في عدة أجزاء من البلاد.

وتمكنت قوات الإنقاذ في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا من إخراج ستة أشخاص علقوا في قطار معلق بسبب الطقس المتجمد.

توقفت حركة القطارات في عدة مناطق بألمانيا بسبب كثافة الثلوج

وتم الإبلاغ عن أول تساقط كثيف للثلوج من غوتينغن، لكن الشرطة أبلغت أيضًا عن تساقط ثلوج في هانوفر وأوسنابروك بعد منتصف ليل السبت/الأحد.

توقعات باستمرار الطقس السيئ

وتحدثت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية بشأن "بداية غير عادية لفصل الشتاء". ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج بكثافة حتى مساء الأحد ويمكن أن يتسبب في إغلاق بعض الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وبلغ سمك الثلوج في بعض الأماكن أكثر من 30 سنتيمتراً، وتم استدعاء إدارات الشرطة والإطفاء في أكثر من منطقة للمساعدة كما فرضت قيود كبيرة على خدمات السكك الحديدية الإقليمية والبعيدة.

وأدى بدء فصل الشتاء القاسي إلى وصول خدمات إزالة الثلوج إلى أقصى حدودها في ولاية شمال الراين - وستفاليا، واضطرت خطوط السكك الحديدية إلى إلغاء رحلات القطارات خصوصاً القطارات المعلقة كما توقفت الحافلات في العديد من الأماكن، وأفادت الشرطة بأن عدة سيارات علقت بسبب الانجرافات الثلجية العميقة.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء اليوم الأحد إن القطار لم يعد قادراً على السير بسبب تجمد الطقس وظل واقفاً في مكانه، مشيراً إلى أن قوات الإنقاذ أمكنها إنزال الركاب من ارتفاع عال عن طريق سلم الإطفاء وأضاف أنه لم تقع إصابات بين الركاب.

وتابع المتحدث أنه لا يمكنه قول متى يمكن للقطار معاودة السير.

تأجيل للمبارايات

من جانبها، أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تأجيل مباراة ارمينيا بيلفيلد مع فيردر بريمن والمقرر لها اليوم بسبب الطقس السيئ.

وذكرت الرابطة في بيان لها "بسبب أجواء الطقس الشتوي فإن مباراة البوندسليغا بين ارمينيا بيلفيلد وفيردر بريمن لا يمكن إقامتها، بسبب تساقط الثلوج بشكل كثيف ومستمر بجانب الصقيع... إقامة المباراة على نحو سليم أمر لا يمكن ضمانه".

وأشار البيان "لهذا السبب اتفقت رابطة الدوري الألماني مع الحكم وممثلي الناديين على تأجيل المباراة". وأوضح البيان "سيتم قريبا تحديد موعد جديد للمباراة ".

ع.ح./ع.غ. (د ب أ)