عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا تؤدي لشل الحركة وإلغاء رحلات جوية

أصدرت السلطات في الولايات المتّحدة الأمريكية يوم الجمعة (23 كانون الأولم ديسمبر 2022) تحذيرات لأكثر من ثلثي السكان من مخاطر عاصفة ثلجية تاريخية تحمل معها موجة صقيع قطبي تسببت منذ الآن بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وبقطع طرقات سريعة رئيسية، في وقت تشهد فيه البلاد حركة تنقلات ضخمة عشية عيد الميلاد.

وقلبت الثلوج الكثيفة والرياح العاتية مشاريع العطل قبيل عيد الميلاد. وتجتاح العاصفة القطبية غالبية أراضي الولايات المتّحدة بما في ذلك الولايات الجنوبية التي عادة ما يكون طقسها معتدلا.

وانخفضت الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق، وأصدرت السلطات إرشادات وتحذيرات من عاصفة شتوية لنحو 70 بالمئة من سكّان الولايات المتّحدة، وفق الأرصاد الجوية الوطنية.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من تدن كبير في درجات الحرارة، وقد سجّلت الجمعة 12 مئوية ناقص في مدينة دالاس في ولاية تكساس حيث عادة ما يكون الطقس معتدلا، ومن خطر تعرّض من يخرج إلى الشارع لقضمة الصقيع خلال دقائق.

وحذّر مرصد انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة من أنالبرد القارس يشكل مصدر قلق داهم لأكثر من مليون مشترك خصوصا في جنوب البلاد وشرقها حيث التيار مقطوع منذ صباح الجمعة.

وأفادت سلطات المواصلات الطرقية في ولايات نورث داكوتا وساوث داكوتا وأوكلاهوما وأيوا وغيرها بأنّ الرؤية شبه معدومة والجليد يغطي الطرق، محذّرة من تداعيات العاصفة الثلجية ومناشدة السكان ملازمة بيوتهم.

وقضى شخصان على الأقل في حادث سير في أوكلاهوما يوم الخميس، في حين أكد حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير أن ثلاثة أشخاص قضوا في ولايته. وقال الحاكم في تصريح لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية "عائلاتكم تريد أن تجتمع بكم في الميلاد، لكنّ أكثر ما تريده هو أن تبقوا على قيد الحياة". وعند الحدود في كندا انخفضت الحرارة إلى 50 مئوية تحت الصفر في وسط مقاطعة ساسكاتشوان.

"الإعصار القنبلة" يضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

تحذير من قضمة الصقيع

وتخطّى عدد الرحلات الجوية التي ألغيت 4170 رحلة فيما أرجئت 4650 رحلة أخرى، وفق الموقع الإلكتروني للرصد "فلايت أوار"، والعديد من هذه الرحلات كانت مجدولة في مطارات دولية كبرى لا سيما في نيويورك وسياتل وشيكاغو أوهير.

وأغلق الطريق السريع "أي-90" الذي يربط ساوث داكوتا بالشمال، وأعلن مسؤولون أنه سيبقى مغلقاً حتى ليل الجمعة. وقالت وزارة النقل في ساوث داكوتا إنّ "الطواقم تستخدم كل الموارد المتاحة في الولاية" لتحسين الأوضاع.

وأشار تطبيق "أكيوويذر" إلى أنّ العاصفة يمكن أن تشتد سريعا وتتحوّل إلى ما يعرف بـ"الإعصار القنبلة" (بومب سايكلون) الذي يتكوّن حين ينخفض الضغط الجوي وتصطدم كتل هوائية باردة بأخرى دافئة.

وقال ريتش ماليوكو خبير الأحوال الجوية في الأرصاد الجوية الوطنية في مدينة غلاسكو في ولاية مونتانا حيث انخفضت الحرارة إلى 51 درجة مئوية تحت الصفر، إنّ هذه الظروف المناخية الشديدة القسوة قد تكون خطيرة. وأضاف في تصريح لفرانس برس أنّ "الطقس البارد يمكن أن يسبّب مشاكل لأيّ كان". وتابع "مع هذا النوع من الرياح الباردة، إن لم ترتد طبقات دافئة... يمكن أن يصاب الجلد غير المحمي بقضمة الصقيع في أقل من خمس دقائق".

والطقس بارد إلى حدّ دفع السكان إلى نشر فيديوهات يخوضون فيها "تحدي الماء المغلي"، وهو حين يتم إلقاء الماء المغلي في الهواء ليتجمّد على الفور.

ع.ج/ ع.ش (أ ف ب، رويترز)