 عاصفة القرن الشتوية تحصد أرواح أثر من 50 أمريكيا | DW الأخبار | DW | 27.12.2022

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DW الأخبار

عاصفة القرن الشتوية تحصد أرواح أثر من 50 أمريكيا

تواصل موجة الطقس الشتوي القاسية ضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة. وتعد ولاية نيويورك أكثر الأماكن تضررا. وبلغ ضحايا إعصار القرن أكثر من خمسين شخصا.وأعلن الرئيس بايدن ولاية نيويورك منطقة كوارث.

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This photo taken on December 26, 2022 shows Rohingya men resting at a shelter in the Muara Tiga district in Pidie, Aceh province. - Rohingya refugees received emergency medical treatment after a boat carrying nearly 200 people came ashore in Indonesia on December 26, authorities said, in the fourth such landing in the country in recent months. (Photo by AMANDA JUFRIAN / AFP)

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An Ambulance is left stranded on the road following a winter storm that hit the Buffalo region on Main St. in Amherst, New York, U.S., December 25, 2022. REUTERS/Sydney Gros-McDermid NO RESALES. NO ARCHIVES

ضحايا بالعشرات في أسوأ عواصف ثلجية تضرب الولايات المتحدة في أعياد الميلاد 26.12.2022

أدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة لمقتل العشرات وتعريض حياة ملايين الأمريكيين أيام عيد الميلاد للخطر مع التدني الكبير في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء.

TOPSHOT - Vehicles are seen abandoned in heavy snowfall in downtown Buffalo, New York, on December 26, 2022. - US emergency crews counted the grim costs of a colossal winter storm that brought Christmas chaos to millions, especially in hard-hit western New York, where the death toll reached 25 Monday in what authorities described as a war with mother nature. (Photo by Joed Viera / AFP) (Photo by JOED VIERA/AFP via Getty Images)

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FLINT, MICHIGAN-DECEMBER 23- A man walks through snow and severe wind gusts, during a winter storm affecting most of the USA, in Flint, MI on December 23, 2022. Katie McTiernan / Anadolu Agency

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