عاصفة القرن الشتوية تحصد أرواح أثر من 50 أمريكيا

قتلى جراء عاصفة شتوية "تاريخية" تضرب أجزاء واسعة من أمريكا

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا جراء عاصفة ضربت أجزاء شاسعة من الولايات المتحدة. العاصفة، التي وصفت بـ "التاريخية"، حرمت قرابة مليوني منزل من الكهرباء عند حرارة منخفضة، وتسببت في إلغاء آلاف الرحلات وتقطعت السبل بآلاف المسافرين.