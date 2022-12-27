عاصفة القرن الشتوية تحصد أرواح أثر من 50 أمريكيا

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تواصل موجة الطقس الشتوي القاسية ضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة. وتعد ولاية نيويورك أكثر الأماكن تضررا. وبلغ ضحايا إعصار القرن أكثر من خمسين شخصا.وأعلن الرئيس بايدن ولاية نيويورك منطقة كوارث.
قتل ما لا يقل عن 15 شخصا جراء عاصفة ضربت أجزاء شاسعة من الولايات المتحدة. العاصفة، التي وصفت بـ "التاريخية"، حرمت قرابة مليوني منزل من الكهرباء عند حرارة منخفضة، وتسببت في إلغاء آلاف الرحلات وتقطعت السبل بآلاف المسافرين.
أدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة لمقتل العشرات وتعريض حياة ملايين الأمريكيين أيام عيد الميلاد للخطر مع التدني الكبير في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء.
يتوقع أن تتحسّن أحوال الطقس في شرق الولايات المتحدة وولايات وسط الغرب الثلاثاء، بعد أيام من البرد القارس نتيجة "عاصفة القرن الثلجية" التي أودت بحياة نحو 50 شخصا على الأقل وأحدثت فوضى في حركة السفر خلال عطلة عيد الميلاد.
عاصفة ثلجية وصفت "أسوأ الأسوأ على الإطلاق" ضربت 48 ولاية أمريكية وتسببت في مقتل 26 شخصا على الأقل. مدينة بوفالو شمال ولاية نيويورك كانت من الأكثر تضررا، حيث استدعي 200 عنصر من الحرس الوطني لدعم عمليات الإنقاذ.
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