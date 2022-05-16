عاصفة الغبار.. مقتل 10 في سوريا وإغلاق منشآت في العراق والكويت

أفادت مصادر طبية سورية بوفاة 10 أشخاص وإصابة المئات بحالات اختناق وجروح، جراء عاصفة الغبار التي ضربت مناطق شمال شرق سوريا.

وقالت مصادر طبية في مناطق شمال شرق سوريا لوكالة الأنباء الألمانية: "تسببت العاصفة الغبارية التي شهدتها محافظات دير الزور والرقة والحسكة ليل أمس الأحد بوفاة ل 10 أشخاص أغلبهم في محافظة دير الزور وبينهم ثلاثة أطفال "

وأكدت المصادر أن المستشفيات والمراكز الطبية في عموم مناطق شرق سوريا استقبلت أكثر من 500 إصابة وأن المئات من الذين تعرضوا لأزمات صحية وتنفسية لم يستطيعوا الوصول بسبب انقطاع الطرق جراء العاصفة الغبارية التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم.

وأكد مسؤول في ما تعرف بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" أن العاصفة الغبارية والمطرية أدت إلى أضرار مادية كبيرة في المحاصيل الزراعية، وخاصة القمح والشعير والقطن، كما أدت إلى انهيار جدران منازل في مدن الرقة ودير الزور وانهيار أبراج كهرباء في محافظة الحسكة.

وكانت التغذية الكهربائية توقفت عن محافظة الحسكة جراء الرياح الشديدة التي أدت إلى خروج خط التوتر الطبقة -الأبواب 230 ك. ف من الخدمة والذي يعتبر الخط الرئيسي لتغذية مدن وأرياف المحافظة.

وفي العراق، أُغلقت المطارات والإدارات العامة وعلّقت الامتحانات في الجامعات والمدارس الاثنين ودخل نحو 4 آلاف شخص المستشفيات، بسبب العاصفة التي ضربت العراق بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي ترزح تحت وطأتها البلاد منذ نحو شهر.

كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت اليوم الإثنين، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد بدورها حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي القول إن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية.

وأضاف أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية فى المطار فور تحسن الرؤية.

ع.ا/ف.ي (د ب أ، ا ف ب)