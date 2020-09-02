 ″عاصفة البحر المتوسط″... تدريبات عسكرية تركية قبالة قبرص | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"عاصفة البحر المتوسط"... تدريبات عسكرية تركية قبالة قبرص

تبدأ أنقرة تدريبات عسكرية قبالة ساحل شمال قبرص الواقع تحت سيطرتها، في خطوة قد تصب مزيداً من الزيت على نار التوتر في شرق المتوسط، خاصة أن الدولتين تتنازعان النفوذ في جزيرة قبرص منذ عقود.

تدريبات عسكرية للأسطول التركي (صورة من الأرشيف)

تدريبات عسكرية للأسطول التركي (صورة من الأرشيف)

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت (الخامس من أيلول/سبتمبر 2020) إن قواتها المسلحة ستجري تدريبات عسكرية قبالة قبرص ابتداء من غد الأحد، وسط توتر مستمر مع اليونان بشأن مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها وجهود دولية للوساطة. وقالت الوزارة في بيان إن التدريبات، التي يطلق عليها اسم "عاصفة البحر المتوسط"، ستستمر حتى يوم الخميس وستجرى بالاشتراك مع عناصر من شمال قبرص الخاضع للإدارة التركية، مضيفاً أن الهدف منها هو "تحسين التدريب والتعاون والقدرة على العمل المشترك" بين البر الرئيسي التركي وقيادة القوات في شمال الجزيرة المقسمة.

مختارات

في ظل التصعيد بشرق المتوسط بين تركيا واليونان رفعت واشنطن جزئيا الحظر عن بيع قبرص معدات عسكرية "غير فتاكة". وأنقرة التي تسيطر على الجزء الشمالي من الجزيرة، تحذر من أن رفع الحظر سيزيد "من خطر حدوث اشتباك في المنطقة".

يزداد التوتر حدة وترتفع حرارة المتوسط على وقع التراشق اللفظي والمناورات العسكرية. آخر فصول التوتر وصف الرئيس التركي المسؤولين اليونانيين والفرنسيين بـ"الجشع وعدم الكفاءة". قبل ذلك كانت باريس قد استنكرت "تصعيد" أنقرة.

بعد كلام الأمين العام لحلف الناتو عن "اتفاق" للانخراط بمحادثات تقنية لمنع وقوع أي مواجهة عسكرية، عادت أجواء التوتر لتخيم على شرق المتوسط. هذا في الوقت الذي دخل فيه الرئيس القبرصي على خط الخلاف مندداً بـ"عدوانية" تركيا.

وأضافت الوزارة أن عناصر من القوات الجوية والبحرية والبرية ستشارك في التمرين الذي يشمل عمليات محاكاة لهجوم جوي وعمليات بحث وإنقاذ أثناء القتال.

ولا يزال التوتر شديدا بين تركيا واليونان، الجارتان والعضوان  في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تدعي كل منهما الحق في التنقيب في نفس الجزء من شرق البحر المتوسط ، الذي يُعتقد أنه غني بالموارد الطبيعية، وأرسلت تركيا سفينة للتنقيب منذ أسابيع.

وتعدّ قبرص ساحة للتوتر بين الطرفين، وهي مقسمة بين جنوب فيه نفوذ يوناني، هو ما يُعرف رسمياً بجمهورية قبرص المعترف بها أممياً، وبين شمال تركي غير معترف به، تم إنشاؤه عندما غزت تركيا الجزيرة عام 1974 رداً على انقلاب، وتسمي أنقرة هذا الجزء من الجزيرة "جمهورية شمال قبرص التركية".

وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس قد ندّد أمس الجمعة بـ"عدوانية" تركيا التي قال إنها تخفي "نية للسيطرة على المنطقة برمتها". واتهم أناستاسيادس في مقابلة مع وكالة فرانس برس تركيا بالتسبب في "توتر متزايد، وتفجير الوضع"، مطالبا تركيا الموافقة إما على عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإما على تحكيم دولي.

وتهاوت كل محاولات الحوار هذا الأسبوع، بعد اتهام تركيا لليونان بـ"التهرب من الحوار والكذب"، ردًا على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عندما دعا تركيا بالكف عن "تهديداتها" قبل عقد أي محادثات برعاية حلف شمال الأطلسي.

إ.ع/خ.س (د ب أ)

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بتوقيت برلين - الخلاف التركي اليوناني: هل ينتهي التصعيد بالحرب؟  

مواضيع ذات صلة

Zypern Manöver von Griechenland, Zypern & Frankreich

واشنطن ترفع جزئياً حظر السلاح عن قبرص وتثير غضب أنقرة 02.09.2020

في ظل التصعيد بشرق المتوسط بين تركيا واليونان رفعت واشنطن جزئيا الحظر عن بيع قبرص معدات عسكرية "غير فتاكة". وأنقرة التي تسيطر على الجزء الشمالي من الجزيرة، تحذر من أن رفع الحظر سيزيد "من خطر حدوث اشتباك في المنطقة".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  