 عازف بيانو وسط الأنقاض | واحة الثقافة | DW | 07.05.2022

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واحة الثقافة

عازف بيانو وسط الأنقاض

صورة عازف البيانو السوري أيهم أحمد وهو يعزف على البيانو وسط أنقاض مسقط رأسه، انتشرت في العالم. الموسيقى كعزاء وللتخفيف من المعاناة جراء الحرب. لكن تنظيم داعش الإرهابي أجبره على الفرار. وهو يعيش اليوم في ألمانيا وعاد إلى عالمه الموسيقي مجددا.

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