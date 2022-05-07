عازف بيانو وسط الأنقاض

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صورة عازف البيانو السوري أيهم أحمد وهو يعزف على البيانو وسط أنقاض مسقط رأسه، انتشرت في العالم. الموسيقى كعزاء وللتخفيف من المعاناة جراء الحرب. لكن تنظيم داعش الإرهابي أجبره على الفرار. وهو يعيش اليوم في ألمانيا وعاد إلى عالمه الموسيقي مجددا.
"قالوا إنهم سيطلقون النار على ساقي كي لا أتمكن من الرقص". يتحدث الراقص السوري أحمد جودة عن هذا التهديد الوحشي الذي كان تنظيم داعش الإرهابي وراءه. فقد اضطر إلى الفرار من وطنه سوريا ومدينته دمشق.
قبضت السلطات الألمانية على رجل سوري مشتبه بارتكابه جرائم حرب وقتل في حي اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق عام 2014. وتعتقد السلطات أن الرجل رمى قنبلة يدوية على مدنيين ينتظرون طرود غذائية من وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
بعد قطيعة طويلة بدأ انفتاح عربي على سوريا فتحسنت علاقات دمشق مع الأردن والإمارات ومصر. ويرى محللون أن السعودية ربما تفكر في خطوة مماثلة. ورغم أن واشنطن تبقي على العقوبات ضد نظام الأسد إلا أن تركيزها منصب على شيء آخر.
دعمت الحكومة الألمانية الولايات المتحدة، في أول عملية عسكرية معلنة رسميا تحت قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما أدانت دمشق وموسكو القصف الأمريكي في سوريا. روسيا أكدت أنها أبلغت بالعملية الأمريكية قبيل تنفيذها بدقائق.
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