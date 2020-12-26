 عازف أمريكي شهير يفاجئ مواطنيه بعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.03.2021

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منوعات

عازف أمريكي شهير يفاجئ مواطنيه بعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بطريقة الفنان الكبير استطاع العازف الأمريكي الشهير يويو ما تحويل مدة الملاحظة لما بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا إلى لحظة بهجة واحتفال لمواطنيه الذين كانوا ينتظرون دورهم لتطعيم اللقاح.

USA Yo-Yo Ma

الفنان الأمريكي الشهير يويو ما أثناء العزف (أرشيف)

احتفل عازف التشيلو الأمريكي الشهير يويو ما بتلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونامحوّلًا 15 دقيقة يفترض أن يبقى فيها تحت الملاحظة بعد تلقي اللقاح إلى احتفال عزف خلاله على التشيلو للآخرين الذين ينتظرون دورهم في التطعيم.

مختارات

بدأ الأمر بتقارير صحفية أكدت أن نيمار يخطط لحفل ضخم في منزله في رأس السنة، في وقت يضرب فيه فيروس كورونا البرازيل بقوة. وبعد تدخل السلطات البرازيلية، وموجة من الانتقادات، جاء رد اللاعب عبر لقطات مصورة من بيته.

أثار حفل أقيم بمناسبة رأس السنة في شرق فرنسا واستمر أكثر من 24 ساعة غضبا شديدا وأسفر عن تحرير الشرطة الفرنسية لأكثر من ألفٍ وخسمائة غرامة في يوم واحد بسبب انتهاك الإغلاق المفروض للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن العازف ذو الأصل الصيني المشهور عالميا (65 عاما) حصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا يوم السبت (13 مارس آذار 2021) في بيركشاير بولاية ماساتشوستس في إحدى الكليات المجتمعية، على بعد نحو 25 ميلا جنوب شرق ألباني في نيويورك. وشاركت الكلية مقاطع من أدائه عبر فيسبوك.

وقال أحد العاملين في عيادة التطعيم، ويدعى ريتشارد هول، لصحيفة بيركشاير ايغل: "لقد أراد (يويو ما) ردّ الجميل".

يعيش ما في بيركشاير ويعمل بدوام جزئي، وقدم عازف التشيلو الشهير الحائز على جوائز غرامي سلسلة من الحفلات الموسيقية المفاجئة في أيلول/سبتمبر للعاملين في الخطوط الأمامية إلى جانب إيمانويل آكس.

وتم تطعيم أكثر من 880 ألف شخص في ولاية ماساتشوستس بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد، وهو عدد يقترب من 13 بالمئة من سكان الولاية البالغ عددهم 8,6 مليون نسمة.

م.س/ و.ب (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:41

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