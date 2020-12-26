عازف أمريكي شهير يفاجئ مواطنيه بعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

احتفل عازف التشيلو الأمريكي الشهير يويو ما بتلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونامحوّلًا 15 دقيقة يفترض أن يبقى فيها تحت الملاحظة بعد تلقي اللقاح إلى احتفال عزف خلاله على التشيلو للآخرين الذين ينتظرون دورهم في التطعيم.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن العازف ذو الأصل الصيني المشهور عالميا (65 عاما) حصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا يوم السبت (13 مارس آذار 2021) في بيركشاير بولاية ماساتشوستس في إحدى الكليات المجتمعية، على بعد نحو 25 ميلا جنوب شرق ألباني في نيويورك. وشاركت الكلية مقاطع من أدائه عبر فيسبوك.

وقال أحد العاملين في عيادة التطعيم، ويدعى ريتشارد هول، لصحيفة بيركشاير ايغل: "لقد أراد (يويو ما) ردّ الجميل".

يعيش ما في بيركشاير ويعمل بدوام جزئي، وقدم عازف التشيلو الشهير الحائز على جوائز غرامي سلسلة من الحفلات الموسيقية المفاجئة في أيلول/سبتمبر للعاملين في الخطوط الأمامية إلى جانب إيمانويل آكس.

وتم تطعيم أكثر من 880 ألف شخص في ولاية ماساتشوستس بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد، وهو عدد يقترب من 13 بالمئة من سكان الولاية البالغ عددهم 8,6 مليون نسمة.

م.س/ و.ب (د ب أ)