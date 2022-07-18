عارضة ومذيعة تشن هجوما لاذعا على ليفاندوفسكي وتتهمه بـ"الجحود"

بعد انتظار طويل، حسم فريق برشلونة رسمياً صفقة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي خرج قبل أسابيع بتصريحات قوية للغاية ضد فريقه السابق بايرن ميونيخ، وطلب منه السماح له بالرحيل لأن قصته مع الفريق البافاري انتهت، حسب ما تداولته تقارير صحفية مختلفة.

ويبدو أن طريق تعامل ماكينة الأهداف البولندية مع بايرن ميونيخ أثارت امتعاض بعض عشاق كرة القدم، لاسيما وأن روبرت ليفاندوفسكي فاز بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية مع بايرن ميونيخ ، وكان يحتل مكانة كبيرة في قلوب جمهور بطل ألمانيا.

ففي تغريدة "غاضبة" على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قالت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية فانيسا هوبنكوثين "بايرن قدم كل شيء له... في بعض الأحيان نحن جاحدون للغاية"، وأضافت:"لا أحد مهم. لا أحد...".

وتفاعل الكثير مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة فانيسا هوبنكوثين. وكتب حساب شخص يدعى جويل دي لوس سانتوس "أتفق معك تماما، بايرن ميونيخ لا يزال عملاقاً وغدا لن يتذكر أحد ليفاندوفسكي لأنه تم تعويضه بلاعب آخر"، وأضاف أن طريقة رحيل ليفاندوفسكي لم تكن جيده إلا أنه تمنى له الأفضل.

أما حساب شخص يدعى أرتيست فقد علق على تغريدة فانيسا قائلاً: "لم يعط ليفاندوفسكي شيئا لبايرن ميونيخ؟ إنه تفكير في اتجاه واحد. روبرت سجل 41 هدفاً"، مضيفاً أن ليفاندوفسكي هو من يتخذ القرارات بشأن حياته المهنية.

يشار إلى أن فانيسا هوبنكوثين، هي ابنة لاعب كرة القدم الألماني السابق ديتر هونكوثين ووالدتها مكسيكية، ورأت النور هناك واستقرت على العيش في المكسيك. وبدأت فانيسا حياتها المهنة كعارضة أزياء، بيد أن حبها لعالم كرة القدم دفعها للعمل كصحافية رياضية.