 عارضة ومذيعة تشن هجوما لاذعا على ليفاندوفسكي وتتهمه بـ″الجحود″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.07.2022

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رياضة

عارضة ومذيعة تشن هجوما لاذعا على ليفاندوفسكي وتتهمه بـ"الجحود"

انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة لم يكن موضوع ترحيب من قبل الجميع. عارضة الأزياء والمقدمة التلفزيونية فانيسا هوبنكوثين تعبر عن خيبة أملها الكبيرة من الخطوة الأخيرة لماكينة الأهداف البولندية وتتهمه بـ"الجحود".

عارضة الأزياء والمذيعة فانيسا هوبنكوثين (أرشيف 2014)

عارضة الأزياء والمذيعة فانيسا هوبنكوثين (أرشيف)

بعد انتظار طويل، حسم فريق برشلونة رسمياً صفقة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي خرج قبل أسابيع بتصريحات قوية للغاية ضد فريقه السابق بايرن ميونيخ، وطلب منه السماح له بالرحيل لأن قصته مع الفريق البافاري انتهت، حسب ما تداولته تقارير صحفية مختلفة.

ويبدو أن طريق تعامل ماكينة الأهداف البولندية مع بايرن ميونيخ أثارت امتعاض بعض عشاق كرة القدم، لاسيما وأن  روبرت ليفاندوفسكي فاز بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية مع  بايرن ميونيخ ، وكان يحتل مكانة كبيرة في قلوب جمهور بطل ألمانيا.

مختارات

ففي تغريدة "غاضبة" على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قالت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية فانيسا هوبنكوثين "بايرن قدم كل شيء له... في بعض الأحيان نحن جاحدون للغاية"، وأضافت:"لا أحد مهم. لا أحد...".

وتفاعل الكثير مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة فانيسا هوبنكوثين. وكتب حساب شخص يدعى جويل دي لوس سانتوس "أتفق معك تماما، بايرن ميونيخ لا يزال عملاقاً وغدا لن يتذكر أحد ليفاندوفسكي لأنه تم تعويضه بلاعب آخر"، وأضاف أن طريقة رحيل ليفاندوفسكي لم تكن جيده إلا أنه تمنى له الأفضل.

أما حساب شخص يدعى أرتيست فقد علق على تغريدة فانيسا قائلاً: "لم يعط ليفاندوفسكي شيئا لبايرن ميونيخ؟ إنه تفكير في اتجاه واحد. روبرت سجل 41 هدفاً"، مضيفاً أن ليفاندوفسكي هو من يتخذ القرارات بشأن حياته المهنية.

يشار إلى  أن فانيسا هوبنكوثين، هي ابنة لاعب كرة القدم الألماني السابق ديتر هونكوثين ووالدتها مكسيكية، ورأت النور هناك واستقرت على العيش في المكسيك. وبدأت فانيسا حياتها المهنة كعارضة أزياء، بيد أن حبها لعالم كرة القدم دفعها للعمل كصحافية رياضية. 

  • غيرد مولر في مواجهة بايرن ميونيخ مع كولونيا عام مايو/ أيار 1971.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    1. غيرد مولر (المفجر): 365 هدفاً

    رصيد "المفجر" من الأهداف لا يزال بعيد المنال. بين عامي 1965 و1979 لعب غيرد مولر في الدوري الألماني حصريًا لبايرن ميونيخ. فاز بالبطولة الألمانية أربع مرات، وكان أفضل هداف سبع مرات. في خمسة مواسم سجل أهدافًا أكثر من عدد المباريات التي خاضها. وفي موسم 1971-1972، سجل مولر 40 هدفًا، وهو رقم قياسي حتى الآن.

  • يعد كلاوس فيشر هو صاحب الرقم القياسي للاعب الذي خاض مباريات أكثر في الدوري الألماني.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    2. كلاوس فيشر: 268 هدفاً

    خاض كلاوس فيشر 100 مباراة أكثر من مولر في الدوري الألماني، لكنه سجل 97 هدفًا أقل من نجم بايرن. ولذلك فإن فيشر يحتل المرتبة الثانية. وقد سجل فيشر معظم أهدافه بقميص شالكه (182 هدفاً). كما لعب لعدة أندية أخرى هي ميونيخ 1860 وكولونيا وبوخوم. استمرت مسيرة فيشر في الدوري الألماني لمدة 20 عامًا في الفترة من 1968 حتى 1988.

  • ليفاندوفسكي يحتفل بالتسجيل في مرمى شالكه في موسم 2019/2020

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    3. روبرت ليفاندوفسكي: 262 هدفاً

    كان النجم البولندي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لفترة طويلة، ولكن لأن هذا الانتقال لم يتم، أصبح ليفاندوفسكي الآن "مؤسسة" بذاته في البوندسليغا. وقد سجل منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ 188 هدفًا (حتى 2020/02/20)، بالإضافة إلى 74 هدفًا في المواسم الأربعة التي قضاها قبل ذلك مع بروسيا دورتموند (2010-2014). ومازالت شهية أفضل لاعب في العالم لعام 2020 مفتوحة لتسجيل المزيد من الأهداف.

  • يوب هاينكس يحتفل مع غلادباخ بدرع الدوري في 7/6/1975

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    4. يوب هاينكس: 220 هدفاً

    قبل أن يحتفل هاينكس بنجاح كبير كمدرب، كان أحد أفضل المهاجمين الألمان. وعلى مدار أربعة عشر عامًا لعب في الدوري الألماني مع بروسيا مونشنغلادباخ (1965-1967 و1970-1978) وهانوفر 96 (1967-1970). هاينكس هو الهداف التاريخي لفريق مونشنغلادباخ برصيد 195 هدفًا، فهنا مع "فريق المِهَار" (صغار الخيول) عاش أنجح أوقاته وفاز ببطولة الدوري الألماني أربع مرات.

  • مانفريد بورغسمولر لاعب دورتموند ويظهر خلفه باول برايتنر لاعب بايرن ميونيخ

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    5. مانفريد بورغسمولر: 213 هدفاً

    بين عامي 1967 و1990، أرهق الموهوب "ماني" بورغسمولر مدافعي الفرق المنافسة بمراوغاته. ولعب في الدوري الألماني في صفوف إيسن ودورتموند ونورنبرغ وبريمن، وهو الهداف التاريخي لدورتموند برصيد 135 هدفًا. بعد مسيرته الكروية، أصبح بورغسمولر لاعبًا بفريق "راين فاير" لكرة القدم الأمريكية لمدة ست سنوات. وتوفي في مايو/ أيار 2019 عن عمر بلغ 69 عامًا.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96 (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    6. كلاوديو بيتزارو: 197 هدفاً

    جاء البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فيردر بريمن عام 1999، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا. وباستثناء فترة قصيرة في تشيلسي، ظل "بيتزا" وفياً للبوندسليغا منذ ذلك الحين. انتقل مرتين من بريمن إلى بايرن ميونيخ (2001 و2012). وبعد موسم مع كولونيا، انضم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى فيردر بريمن للمرة الخامسة في عام 2019، حيث انتهت مسيرته في صيف 2020، بعدما سجل في البوندسليغا 197 هدفاً في 490 مباراة.

  • أولف كيرستن يسجل في مرمى أوفى غوسبوداريك حارس مرمى بوخوم (5/8/1997)

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    7. أولف كيرستن: 181 هدفاً

    كان يطلق على أولف كيرستن لقب "دير شفاته" (تعني الأسود)، وكان هدافًا في منتهى الخطورة في فريق دينامو دريسدن في دوري ألمانيا الشرقية السابقة. في عام 1990 انتقل كيرستن إلى "فريق المصنع"، فريق باير ليفركوزن وظل مخلصًا له حتى نهاية مسيرته في 2003. خاض كيرستن مع ليفركوزن في الدوري الألماني 350 مباراة، وفاز بلقب هداف الدوري ثلاث مرات.

  • شتيفان كونتس يرفع درع الدوري الألماني عام 1991

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    8. شتيفان كونتس: 179 هدفاً

    لعب بقميص بوخوم ثم أوردينغن، ثم كايزرسلاوترن، ثم عاد لبوخوم، وفي النهاية ارتدى قميص بيليفيلد. لم يلعب شتيفان كونتس لأندية القمة في الدوري الألماني، ومع ذلك، فاز المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بلقب هداف الدوري بقميص بوخوم عام 1986. وفي 1994 حصل على لقب الهداف بقميص كايزرسلاوترن. كما احتفل بأكبر نجاحاته مع كايزرسلاوترن، حيث فاز بكأس ألمانيا عام 1990 وبطولة الدوري عام 1991.

  • ديتر مولر بزي كولونيا في مباراة الإعادة لنهائي كأس ألمانيا موسم 1976/1977 في مواجهة أوفه كليمان لاعب هيرتا برلين.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    9. ديتر مولر: 177 هدفاً

    لا يزال ديتر مولر يحمل رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني حتى اليوم، ففي 17 أغسطس/ آب 1977، سجل ستة من أهداف كولونيا أمام فيردر بريمن، بنتيجة 7-2. وبالإضافة إلى كولونيا، لعب ديتر مولر أيضًا لصالح أوفنباخ وشتوتغارت وزاربروكن في الدوري الألماني. لكن أطول فترة قضاها في كولونيا بين عامي 1977 و1986. خاض مولر 303 مباريات إجمالاً في الدوري الألماني.

  • كلاوس ألوفس يحتفل بتسجيل أحد الأهداف وهو يرتدي زي فيردربريمن.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    10. كلاوس ألوفس: 177 هدفاً

    عندما انتقل كلاوس ألوفس لاعب دوسلدورف إلى نادي كولونيا عام 1981 ليكون خلفًا لديتر مولر، كانت قيمة انتقاله البالغة 2.25 مليون مارك (1.15 مليون يورو) رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني آنذاك. وقد سجل 177 هدفا في البوندسليغا مثل سلفه ديتر مولر، بيد أنه احتاج إلى 121 مباراة أكثر من مولر. وبعد بضع سنوات في فرنسا، لعب ألوفس أيضًا لبريمن في الدوري الألماني. إعداد: أندرياس شتن تسيمونس/ ص.ش


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