عادل عبد المهدي يدعو جميع الأطراف لاحترام سيادة العراق

شدد رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي على ضرورة احترام "سيادة الأراضي العراقية" موضحا أن العراق "يرفض أي انتهاك لسيادته والاعتداء على أراضيه". ويأتي ذلك ذلك عقب الهجوم الإيراني على قاعدتين أمريكيتين بصواريخ باليستية، فجر اليوم الأربعاء (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020).

وفي بيان نشر على موضع فيسبوك اليوم الأربعاء ، دعا عبد المهدي جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام الدولة العراقية، مشددا أن "الحكومة مستمرة بمحاولاتها الجاهدة لمنع التصعيد واحترام الجميع لسيادة العراق وعدم التجاوز عليها وعدم تعريض أبنائه للخطر".

وأضاف :"دعونا وندعو الجميع لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات حكومتها ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه الأزمة الخطيرة التي تهددها والمنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة".

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وأوضح عبد المهدي أن العراق تلقى من الجانب الإيراني إخطارا بالهجوم: "بعد منتصف الليل بقليل، تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الإسلامية بأن الرد الإيراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل، وأن الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق، دون أن تحدد مواقعها".

كما أن إخطارا أمريكيا تلا الإيراني بقليل: "في نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الأمريكي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل وفي مواقع أخرى".

ووفق الحكومة العراقية، لم تسجل أية خسائر بشرية لدى الجانب العراقي.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)