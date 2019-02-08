 عادل الجبير: السعودية لا تريد حربا لكنها ستدافع عن مصالحها | أخبار | DW | 30.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

عادل الجبير: السعودية لا تريد حربا لكنها ستدافع عن مصالحها

من جديد تؤكد المملكة العربية السعودية على عدم رغبتها في نشوب حرب في المنطقة، هذه المرة جاء التأكيد على لسان وزير الشؤون الخارجية، عادل الجبير، والذي أشار أيضا إلى أن بلاده "ستسعى لحماية مصالحها بالطرق المناسبة".

Saudi-Arabien Außenminister Adel al-Dschubeir (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

أكد وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده واضحة في أنها لا ترغب في نشوب حرب في المنطقة، لكنه شدد على أنها "ستسعى لحماية أرضها وشعبها ومصالحها بالطرق المناسبة". وقال الجبير، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الخميس (30 أيار/مايو)، إن على إيران أن تتوقف عن سياستها في المنطقة "إذا ما أرادت أن تكون جزءا من المجتمع الدولي".

مختارات

وسط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، أمر الرئيس ترامب بتعزيز وجود قوات بلاده في الشرق الأوسط بـ1500 جندي إضافي سيتوجهون فورا إلى المنطقة، فيما كشف البنتاغون عن الجهة المنفذة للهجوم على ناقلات النفط في الفجيرة. (24.05.2019)

التوتر في الخليج على أشده مع حملات كلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فيما ُترجم التصعيد بهجمات طالت مصالح دول خليجية. قطر بروابطها الأمريكية الإيرانية "المتضادة"، تبدو كمن "يرقص على حبال" بدأت تتمزق. (20.05.2019)

وفيما يتعلق بالقمم الثلاثة التي تستضيفها بلاده الخميس والجمعة في مكة المكرمة، أوضح الجبير أن القمتين الاستثنائيتين لدول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية "هدفهما إدانة الأحداث الأخيرة في المنطقة والسياسات الإيرانية التي تأتي خلف هذه الأحداث"، أما القمة الإسلامية فهي "قمة اعتيادية يتم فيها نقل الرئاسة من دولة الرئاسة الحالية تركيا إلى دولة الرئاسة المقبلة ممثلة في السعودية".

وعن احتمالات نشوب حرب في المنطقة إثر التوترات الأخيرة، قال الجبير إن السعودية "تسعى بلا شك لتفادي الحرب بأي شكل من الأشكال. وكانت المملكة واضحة في هذا الجانب بشكل دقيق وواضح منذ البداية، ولكن في الوقت نفسه نحن لا نريد أن تستمر إيران في سياستها العدوانية في المنطقة". وأكد الجبير أن المملكة "ماضية في حماية أراضيها وشعبها بحسب متطلبات الحاجة".

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)

  • Golfkrieg 1991 USA-Kampfflugzeuge über Kuwait (picture-alliance/dpa/CPA Media/Pictures From History)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    حرب تحرير الكويت

    كانت البداية بعملية عاصفة الصحراء. استهدفت العملية العسكرية إنهاء الاحتلال العراقي للكويت التي غزاها صدام في أغسطس / آب من عام 1990. وبعد رفض العراق للقرارات الدولية بالانسحاب من الكويت بدأت الحرب في منتصف يناير / كانون الثاني من عام 1991 من خلال تحالف غربي شمل نحو 32 دولة كان على رأسها الولايات المتحدة بجانب بريطانيا ومصر والسعودية والإمارات وإيطاليا وغيرها.

  • Flash-Galerie 20 Jahre Erster Irakkrieg Ein Rückblick (AP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    حرب تحرير الكويت

    كان من أبرز نتائج الحرب سقوط نحو مئة ألف قتيل من الجيش العراقي وتلوث إشعاعي نتيجة قصف العراق بمئات الأطنان من قذائف اليورانيوم المنضّب، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية الكويتية وجانب كبير من البنية التحتية العراقية، كما فرض حصار دولى خانق على العراق تسبب في وفاة مئات الآلاف من الأطفال بسبب سوء التغذية وضعف الخدمات الصحية، واستقرت القوات الأمريكية في الخليج وأنشأت به عدة قواعد عسكرية.

  • 10 Jahre Irakkrieg (AFP/Getty Images)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    غزو العراق وإسقاط صدام

    على الرغم من تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن العراق لايقوم بتطوير أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل، ورغم المحاولات الأمريكية المتواصلة لإقناع الأمم المتحدة بالعكس من خلال صور ومستندات ثبتت فبركتها فيما بعد، قررت الولايات المتحدة العمل خارج إطار المنظومة الأممية وتنفيذ عملية عسكرية في عام 2003 للإطاحة بصدام حسين. كان التحالف الدولي مكونا من الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل رئيسي.

  • Etappen des Irakkrieges Gestürzte Saddam-Statue (picture-alliance/AP Photo)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    غزو العراق وإسقاط صدام

    بعد 15 عاما من غزو العراق واسقاط النظام العراقي تبدو النتائج كارثية، حيث سقط نتيجة الغزو مئات الآلاف من العراقيين بينهم نساء وأطفال، ودمرت أغلب آثار واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية في العالم ونهب البنك المركزي العراقي بحصيلة قدرت بحوالي 100 مليار دولار وتمزق العراق إلى مناطق نفوذ طائفي لتنشأ فيما بعد كارثة اسمها "داعش".

  • Libyen Plakat von Muammar al Gaddafi auf der Erde in Tripolis (dapd)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    إسقاط نظام القذافي

    في عام 2011 انطلقت في ليبيا إنتفاضة شعبية على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ومن خلال مظلة أممية قصف تحالف غربي مكون من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا الأراضي الليبية بهدف تنفيذ منطقة حظر جوي لتقليل خطر القوات التابعة للقذافي على قوات الثوار، فما كان من القذافي إلا أن أمر بفتح مخازن الأسلحة "لتسليح الشعب لمقاومة العدوان" وتحولت ليبيا إلى حالة فوضى.

  • libyscher Rebell (picture-alliance/dpa)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    إسقاط نظام القذافي

    نتج عن التدخل العسكري الغربي في ليبيا تمزق البلاد إلى أقاليم متصارعة وأصبحت ليبا مسرحاً للصراع بين تحالفات إقليمية ودولية. على أن الأسوأ كان انتشار سلاح وذخيرة الجيش الليبي لتتلقفه أيدي الفئات المتصارعة التي كان بعضها جماعات متطرفة. لم يقف الأمر عند هذا الحد بل خرج السلاح من ليبيا ووصل إلى تنظيمات إرهابية في دول مجاورة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi Führer Islamischer Staat (Getty Images/AFP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    الحرب على داعش

    مع انهيار السلطة في العراق واشتداد الحرب الأهلية في سوريا ظهر تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا بـ"داعش"، وأعلن التنظيم الإرهابي ما أسماه بـ "دولة الخلافة"التي سيطرت على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا. في عام 2014 تشكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة ومعها فرنسا والبحرين والأردن وقطر والسعودية والإمارات بهدف القضاء على تنظيم داعش.

  • Irak Jesidische Frauen Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    الحرب على داعش

    وبالفعل تم القضاء على ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" بعد فظاعات هائلة ارتكبها ليس فقط في حق أتباع الطوائف والديانات الأخرى وإنما في حق مسلمين أيضاً. على أن هزيمة التنظيم أدت إلى تشتت قواته وتفرقها بين الدول المختلفة لتبدأ في تشكيل جيوب لخلايا إرهابية شكلت تهديداً محدقاً بأمن هذه الدول.

  • Beirut Randale 20.10.2012 (AP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    سوريا.. المأساة المستمرة

    في فبراير / شباط من عام 2011 بدأت الثورة السورية بشكل سلمي، لكن النظام السوري واجهها بعنف شديد ما سمح لأطراف داخلية وخارجية بتحولها لحرب أهلية، لتبدأ واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. ذهل العالم من صور لآف الجثث لسوريين قضوا جوعاً أو تحت التعذيب في أقبية السجون السورية. لكن الغضب الدولي تصاعد مع تواتر الأنباء عن استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيماوية ما أدى لمقتل مئات المدنيين.

  • Syrien Mutmaßlicher Giftgasangriff in Duma (Reuters/White Helmets)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    سوريا.. المأساة المستمرة

    نفي النظام السوري استخدامه لأسلحة كيماوية ودعمته موسكو بفيتو متكرر في مجلس الأمن، ما جعل واشنطن تبدأ في تشكيل تحالف خارج نطاق الأمم المتحدة لتوجيه ضربات عسكرية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية، كان أبرزها ضربة أمريكية في أبريل 2017 على قاعدة الشعيرات قرب حمص. وجددت واشنطن تهديدها بضربة إنتقامية ردا على هجوم كيماوي مفترض بدوما، وسط مخاوف شديدة من مواجهة عسكرية مع روسيا أبرز لاعب عسكري في سوريا.


مختارات

عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

شهدت منطقة الشرق الأوسط وعلى مدى عدة عقود تدخلات عسكرية من دول غربية. ورغم رفع شعارات نبيلة لهذه التدخلات إلا أنها وفي الأغلب كانت لها نتائج شديدة الكارثية على أطراف مختلفة. (12.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Saudi-Arabien Riad - saudische Außenminister Adel al-Dschubeir

الجبير يستبق الكونغرس الأمريكي: بن سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي 08.02.2019

قبل إعلان الكونغرس الأمريكي عن موقفه بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بساعات، قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي في واشنطن إن ولي العهد محمد بن سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي.

Saudi Arabien Ibrahim Al-Assaf

العسّاف: السعودية لا تمر بأزمة بسبب خاشقجي.. بل تشهد "تحولا" 28.12.2018

في أول حديث صحفي له بعد تعييه وزيرا للخارجية، اعتبر إبراهيم العسّاف أن المملكة العربية السعودية "لا تمر بأزمة" بسبب قضية مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، بل تشهد "تحولا"، حسب تعبيره.

Adel al-Dschubeir Außenminister Saudi Arabien

السعودية - كندا..تصعيد سياسي وتهدئة على جبهة الإقتصاد 09.08.2018

رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الليلة الماضية الاعتذار من السعودية مشددا على عزم بلاده الدفاع عن حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم بعد ساعات على تهديد الرياض باتخاذ تدابير عقابية. فيما يبقى النفط خارج إطار العقوبات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  