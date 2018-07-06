"عادة" بيريز تُقرّب هازارد من أسوار ريال مدريد

ليس خافياً أن رادار فريق ريال مدريد يرصد منذ مدة طويلة نجم تشيلسي إدين هازارد. فالنجم البلجيكي واحد من أحسن المواهب في عالم الساحرة المستديرة، كما أن مدرب "الميرنغي" السابق زين الدين زيدان كان من أشد المعجبين بصاحب القميص رقم 10.

ويُقدم هازارد أداء رائعاً في مونديال روسيا، إذ ساهم بشكل كبير في تأهل المنتخب البلجيكي إلى نصف نهائي أكبر عرس كروي على حساب المنتخب البرازيلي، الذي كان يأمل في العودة إلى منصة التتويج بعد غياب طويل.

ويشير موقع جريدة "ماركا" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يتعاقد غالباً مع أحسن اللاعبين، الذين يتألقون في نهائيات كأس العالم، حيث تعاقد بعد مونديال جنوب إفريقيا (2010) مع النجم الألماني مسعود أوزيل، ثم نجح في ضم الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي قدم أوراق اعتماده في مونديال البرازيل (2014)، كواحد من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم.

ويضيف الموقع الإسباني أن عادة بيريز في ضم نجوم المونديال، تُقرب إدين هازارد بشكل كبير من الانضمام إلى ريال مدريد، خاصة وأن "الأبيض الملكي" مهتم جداً بالحصول على خدمات النجم البلجيكي.

وأوضح موقع "ماركا" أن إعجاب هازارد بريال مدريد من العوامل الكثيرة، التي قد تُسهل من مهمة التحاق النجم البلجيكي بالفريق الملكي، لاسيما وأن نجم ريال مدريد الأول كريستيانو رونالد قريب أكثر من أي وقت مضى في الرحيل عن العملاق الإسباني.

يُشار إلى أن إدين هازارد (27 عاماً)، يرتبط بعقد مع فريق تشيلسي الإنجليزي يمتد حتى سنة 2020، فيما تبلغ قيمة اللاعب المالية حالياً حوالي 110 مليون يورو، وفق ما يُشير إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.