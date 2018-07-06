 ″عادة″ بيريز تُقرّب هازارد من أسوار ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 07.07.2018

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عالم الرياضة

"عادة" بيريز تُقرّب هازارد من أسوار ريال مدريد

بينما يُواصل إدين هازارد نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا، ذكرت تقارير صحفية أن "عادة" يمتاز بها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تُقرب هازارد من القلعة المدريدية. فكيف ذلك؟

Russland WM 2018 Belgien gegen Tunesien (Reuters/C. Recine)

ليس خافياً أن رادار فريق ريال مدريد يرصد منذ مدة طويلة نجم تشيلسي إدين هازارد. فالنجم البلجيكي واحد من أحسن المواهب في عالم الساحرة المستديرة، كما أن مدرب "الميرنغي" السابق زين الدين زيدان كان من أشد المعجبين بصاحب القميص رقم 10.

ويُقدم هازارد أداء رائعاً في مونديال روسيا، إذ ساهم بشكل كبير في تأهل المنتخب البلجيكي إلى نصف نهائي أكبر عرس كروي على حساب المنتخب البرازيلي، الذي كان يأمل في العودة إلى منصة التتويج بعد غياب طويل.

مختارات

ادين هازارد إلى ريال مدريد مقابل حصول فريق تشيلسي على خدمات نجم عالمي ولاعب شاب واعد من الفريق الملكي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، في ظل رغبة "البلوز" و"الميرنغي" القيام بتغييرات كبيرة استعدادا للموسم المقبل. (11.04.2018)

نجم تشيلسي إدين هازارد يبعث قميصه، الذي يرتديه مع الفريق اللندني إلى سيدة غانا الأولى ريبيكا أكوفو أدو. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية. فما قصة هذه المبادرة؟ وكيف كان رد سيدة غانا الأولى؟ (05.05.2018)

ويشير موقع جريدة "ماركا" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يتعاقد غالباً مع أحسن اللاعبين، الذين يتألقون في نهائيات كأس العالم، حيث تعاقد بعد مونديال جنوب إفريقيا (2010) مع النجم الألماني مسعود أوزيل، ثم نجح في ضم الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي قدم أوراق اعتماده في مونديال البرازيل (2014)، كواحد من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم.

ويضيف الموقع الإسباني أن عادة بيريز في ضم نجوم المونديال، تُقرب إدين هازارد بشكل كبير من الانضمام إلى ريال مدريد، خاصة وأن "الأبيض الملكي" مهتم جداً بالحصول على خدمات النجم البلجيكي.

وأوضح موقع "ماركا" أن إعجاب هازارد بريال مدريد من العوامل الكثيرة، التي قد تُسهل من مهمة التحاق النجم البلجيكي بالفريق الملكي، لاسيما وأن نجم ريال مدريد الأول كريستيانو رونالد قريب أكثر من أي وقت مضى في الرحيل عن العملاق الإسباني.

  يُشار إلى أن إدين هازارد (27 عاماً)، يرتبط بعقد مع فريق تشيلسي الإنجليزي يمتد حتى سنة 2020، فيما تبلغ قيمة اللاعب المالية حالياً حوالي 110 مليون يورو، وفق ما يُشير إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل. إعداد: رضوان مهدوي. الكاتب: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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