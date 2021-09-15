عادات مهددة بالانقراض: فرسان عيد الفصح لدى الصوربيين

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باعتبارهم أقلية عرقية في أقصى شرق ألمانيا، يحاول الصوربيون الحفاظ على لغتهم وتقاليدهم. وأحد المعالم البارزة في السنة: ركوب الخيل في عيد الفصح، وهي عادة لها تاريخ طويل.
خرج الآلاف في مسيرات عيد الفصح من أجل السلام ووقف الحرب على أوكرانيا. وشهدت مسيرات هذا العام ارتفاعا في أعداد المشاركين، كما طالب البعض بإنفاق 100 مليار يورو التي رصدت للجيش الألماني، على التعليم والخدمات الاجتماعية.
أحيا مسيحيون حضروا من أنحاء العالم قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس، فيما دعا بابا الفاتيكان إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة، متمنياً أن يعيش جميع سكان المدينة المقدسة والحجاج بسلام وأخوة.
تطغى الحرب في أوكرانيا على مسيرات عيد الفصح الداعية للسلام هذا العام، فقد خرج المئات في مسيرات بمختلف المدن الألمانية داعين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يصل عدد المسيرات هذا العام إلى أكثر من 130 مسيرة.
في تصريحات تزامنت مع الاحتفالات بأعياد الفصح، أبدى بابا الفاتيكان تفهمه لتدافع الدول لشراء الأسلحة، وهو الذي انتقد سابقاً الأمر ووصفه بوصمة العار على البشرية، مشيراً إلى ضرورة أن يدافع الناس عن أنفسهم.
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