 عادات مهددة بالانقراض: فرسان عيد الفصح لدى الصوربيين | يوروماكس | DW | 24.04.2022

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يوروماكس

عادات مهددة بالانقراض: فرسان عيد الفصح لدى الصوربيين

باعتبارهم أقلية عرقية في أقصى شرق ألمانيا، يحاول الصوربيون الحفاظ على لغتهم وتقاليدهم. وأحد المعالم البارزة في السنة: ركوب الخيل في عيد الفصح، وهي عادة لها تاريخ طويل.

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