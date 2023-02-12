 عادات صباحية تساعدك في إنقاص الوزن | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

عادات صباحية تساعدك في إنقاص الوزن

العديد من الأشخاص يخوضون معارك إنقاص الوزن يومياً للحفاظ على الرشاقة وجسم سليم، وقد يساعدهم في تحقيق هذا الهدف اتباع خطوات بسيطة في الصباح وجعلها عادات روتينية يومية. إليك أهم هذه العادات في هذا التقرير.

المشي واستنشاق الهواء المنعش والتعرض لأشعة الشمس يساعد في حرق السعرات الحرارية.

المشي واستنشاق الهواء المنعش والتعرض لأشعة الشمس يساعد في حرق السعرات الحرارية.

لبدء نهار جديد بشكل إيجابي وخصوصا في رحلة  إنقاص الوزن ، هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها وجعلها عادات روتينية صباحية من شأنها أن تساهم في تحقيق هدفك بخسارة الوزن الزائد غير المرغوب به بشكل أسرع وإحداث الفرق الذي تسعى إلى الوصول إليه.

مختارات

سواء كان الهدف هو خفض ضغط الدم أو التحكم في أعراض مرض السكري أو إنقاص الوزن أو مجرد الاستمتاع بصحة أفضل رغم التقدم في العمر، فإن هناك خمس خطوات بسيطة لواتبعناها يمكن أن نحقق هذا الهدف. فما هي هذه الخطوات؟

تشارك الدكتورة ليزا يونغ، خبيرة التغذية الأمريكية عدداً من أفضل عاداتها الصباحية التي توصي بها لإنقاص الوزن خلال وقت أسرع والحصول على  جسم أكثر صحة ولياقة . من أهم هذه العادات:

ابدأ يومك بكمية كافية من الماء

زيادة كمية المياه التي تشربها يوميا من شأنه أن يدعم جهودك في إنقاص الوزن. ووفقا لدراسة نُشرت في (Journal of Clinical and Diagnostic Research)، فإن المشاركين الذين شربوا حوالي كوبين من الماء قبل 30 دقيقة من تناول الفطور والغداء والعشاء انخفض وزنهم وشهدوا انخفاضا في درجة مؤشر كتلة الجسم (BMI).

وتقول يونغ إن شرب كوب من الماء صباحا من الخطوات الذكية: "عندما تستيقظ في الصباح، قد تكون مصابا بالجفاف، لذا ينصح بشرب الماء. وقد تعتقد أيضا أنك جائع ولكنك في الواقع تشعر بالعطش". من الممكن إضافة الليمون الطازج أو النعناع إلى كوب الماء.

اجعل وجبة الفطور مليئة بالبروتين

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض أو الزبادي أو زبدة الفستق ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإنها ستساعد في "استقرار نسبة السكر في الدم".

وقد كشفت تجارب سريرية عديدة أن زيادة تناول البروتين يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن وتحسين التكوين العام للجسم عن طريق خفض كتلة الدهون.

تناول الفاكهة

 يعتبر تناول الفواكه من أفضل الإضافات إلى روتينك الصباحي، إلى جانب ذلك فهي مليئة بمضادات الأكسدة والألياف. وتوضح يونغ أنك ستضيف "حجما وكمية إلى وجبتك الصباحية بدون سعرات حرارية غير ضرورية".

وقد أظهرت دراسة أن زيادة كمية الألياف التي تستهلكها يوميا حتى 30 غراما يمكن أن تخفض ضغط الدم وتساعدك على التخلص من الوزن.

زيادة تناول البروتين يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن وتحسين التكوين العام للجسم عن طريق خفض كتلة الدهون.

زيادة تناول البروتين يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن وتحسين التكوين العام للجسم عن طريق خفض كتلة الدهون.

بعض الحبوب الكاملة

إذا كنت تعتقد أن جميع الكربوهيدرات سيئة، فكر مرة أخرى. وبحسب يونغ فإن الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان أو خبز الحبوب الكاملة تحتوي على الألياف والمواد المغذية وتساعد على الشعور بالشبع. لذا تؤكد يونغ أنه "لا داعي للخوف من الكربوهيدرات".

قياس الوزن

من الخطوات الهامة صباحا أن تقف على الميزان للتابع وزنك. إذ يمكن أن يساعد ذلك على تطوير العادات الغذائية وتحسين ضبط النفس والتشجيع على الالتزام بخطة الأكل الصحي لبقية اليوم أو الأسبوع.

خطط لوجباتك خلال اليوم

اكتب كل صباح قائمة سريعة بما ستأكله في ذلك اليوم. يمكن أن يساعدك التخطيط للوجبات مسبقا على اختيار الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية. وعندما تقرر ما ستأكله كوجبات خفيفة ووجبات يومية، ستنخفض احتمالية الوصول إلى الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الوجبات السريعة البرغر أو البطاطس المقلية. بحسب ما نشره موقع (ويب ميد) الأمريكي.

المشي في الطبيعة

 إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن وبدء اليوم بنشاط وإيجابية، توجه للخارج في نزهة سريعة سيراً على الأقدام، الأمر الذي من شأنه أن ينعش عقلك وجسدك معاً. إذ إن المشي واستنشاق الهواء المنعش والتعرض لأشعة الشمس يساعد في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على صحة العظام وتحسين المزاج.

ر.ض/ أ.ح

  • Frau mit Banane (picture-alliance/ZB/J. Kalaene)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الموز

    بلا شك يعد الموز من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات، غير أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة إذا كان الموز شديد النضج. كل مئة غرام من الموز تحتوي على حوالي 95 سعرة حرارية.

  • Avodaco (picture-alliance/empics/N. Ansell)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الأفوكادو

    تعد فاكهة الأفوكادو قنبلة سعرات حرارية فمئة غرام من هذه الفاكهة تحتوي على 217 سعرة حرارية، أي ما يعادل نصف لوح من الشكلاطة. وهي فاكهة عالية الدهون أيضا، إذ تحتوي مئة غرام من الأفوكادو على 25 غرام من الدهون.

  • Deutschland Tiefkühlerbsen (picture-alliance/dpa /S. Kahnert)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    البازلاء أو الجلبانة

    تعد البازلاء أو الجلبانة من الخضروات الغنية بالبروتين وتحتوي كذلك على الكاربوهيدرات والدهون. وتكمن أهميتها أيضا في احتوائها على نسبة مهمة من الألياف الغذائية، لكنها تعد كذلك من الخضروات ذات السعرات الحرارية العالية، إذ أن مئة غرام منها تحتوي على 82 سعرة حرارية.

  • Maiskolben (Getty Images/AFP/P. Huguen)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الذرة

    كثيرا ما يتم إضافة حبات الذرة في السلطات لطعمها المميز واحتوائها على الفيتامينات والألملاح المعدنية كالكالسيوم وكالكاليوم، لكن الذرة عالية السكر وغنية بالسعرات الحرارية، فمئة غرام من الذرة تحتوي على 90 سعرة حرارية.

  • Süßkartoffeln von Ivan Sulog (DW/N. Tomasovic)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    البطاطا الحلوة

    كما هو واضح من اسمها، فإن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من السكر ومقارنة مع البطاطس العادية، فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ أن مئة غرام من البطاطا الحلوة تحتوي على 111 سعرة حرارية.

  • Bangladesch Litschies (DW/M. Mamun)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الليتشي

    يقبل البعض على تناول فاكهة الليتشي لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C بالإضافة إلى فيتامينات وأملاح معدنية أخرى، لكن داخل القشرة الخشنة توجد فاكهة بيضاء عالية السكر، كما تحتوي على سعرات حرارية ضعف الموجودة في الفراولة، فمئة غرام من الليتشي تحتوي على 76 سعرة حرارية.

  • Getrocknete Datteln, (Colourbox)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    التمر

    يعد التمر من الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ولكنه في نفس الوقت يحتوي على نسبة عالية من السكر بحيث يمكن إمداد عضلات جسم الإنسان بالطاقة بسرعة فائقة. زيادة على ذلك تحتوي مئة غرام من التمر على 114 سعرة حرارية.

  • Knoblauch (Colourbox/Haivoronska_Y)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الثوم

    قد لا يعرف البعض أن الثوم من أكثر الخضروات عالية السعرات الحرارية، فمئة غرام من الثوم تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية، غير أنه من النادر جدا أن يستهلك الثوم بكميات كبيرة مثل باقي الخضروات.

  • Mediterrane Ernährung - Oliven und Basilikum (Colourbox/E. Karandaev)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الزيتون

    يصعب استهلاك الزيتون مباشرة بعد جنيه نظرا لمرارته، إذ يحتاج إلى نقعه في الماء المملح أو في الزيت، وهذا ما يرفع من سعراته الحراية. فمئة غرام من الزيتون الأخضر تحتوي على 131 سعرة حرارية، أما الأسود فقد تصل سعراته إلى 351 سعرة حرارية.