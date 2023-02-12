عادات صباحية تساعدك في إنقاص الوزن

لبدء نهار جديد بشكل إيجابي وخصوصا في رحلة إنقاص الوزن ، هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها وجعلها عادات روتينية صباحية من شأنها أن تساهم في تحقيق هدفك بخسارة الوزن الزائد غير المرغوب به بشكل أسرع وإحداث الفرق الذي تسعى إلى الوصول إليه.

تشارك الدكتورة ليزا يونغ، خبيرة التغذية الأمريكية عدداً من أفضل عاداتها الصباحية التي توصي بها لإنقاص الوزن خلال وقت أسرع والحصول على جسم أكثر صحة ولياقة . من أهم هذه العادات:

ابدأ يومك بكمية كافية من الماء

زيادة كمية المياه التي تشربها يوميا من شأنه أن يدعم جهودك في إنقاص الوزن. ووفقا لدراسة نُشرت في (Journal of Clinical and Diagnostic Research)، فإن المشاركين الذين شربوا حوالي كوبين من الماء قبل 30 دقيقة من تناول الفطور والغداء والعشاء انخفض وزنهم وشهدوا انخفاضا في درجة مؤشر كتلة الجسم (BMI).

وتقول يونغ إن شرب كوب من الماء صباحا من الخطوات الذكية: "عندما تستيقظ في الصباح، قد تكون مصابا بالجفاف، لذا ينصح بشرب الماء. وقد تعتقد أيضا أنك جائع ولكنك في الواقع تشعر بالعطش". من الممكن إضافة الليمون الطازج أو النعناع إلى كوب الماء.

اجعل وجبة الفطور مليئة بالبروتين

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض أو الزبادي أو زبدة الفستق ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإنها ستساعد في "استقرار نسبة السكر في الدم".

وقد كشفت تجارب سريرية عديدة أن زيادة تناول البروتين يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن وتحسين التكوين العام للجسم عن طريق خفض كتلة الدهون.

تناول الفاكهة

يعتبر تناول الفواكه من أفضل الإضافات إلى روتينك الصباحي، إلى جانب ذلك فهي مليئة بمضادات الأكسدة والألياف. وتوضح يونغ أنك ستضيف "حجما وكمية إلى وجبتك الصباحية بدون سعرات حرارية غير ضرورية".

وقد أظهرت دراسة أن زيادة كمية الألياف التي تستهلكها يوميا حتى 30 غراما يمكن أن تخفض ضغط الدم وتساعدك على التخلص من الوزن.

زيادة تناول البروتين يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن وتحسين التكوين العام للجسم عن طريق خفض كتلة الدهون.

بعض الحبوب الكاملة

إذا كنت تعتقد أن جميع الكربوهيدرات سيئة، فكر مرة أخرى. وبحسب يونغ فإن الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان أو خبز الحبوب الكاملة تحتوي على الألياف والمواد المغذية وتساعد على الشعور بالشبع. لذا تؤكد يونغ أنه "لا داعي للخوف من الكربوهيدرات".

قياس الوزن

من الخطوات الهامة صباحا أن تقف على الميزان للتابع وزنك. إذ يمكن أن يساعد ذلك على تطوير العادات الغذائية وتحسين ضبط النفس والتشجيع على الالتزام بخطة الأكل الصحي لبقية اليوم أو الأسبوع.

خطط لوجباتك خلال اليوم

اكتب كل صباح قائمة سريعة بما ستأكله في ذلك اليوم. يمكن أن يساعدك التخطيط للوجبات مسبقا على اختيار الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية. وعندما تقرر ما ستأكله كوجبات خفيفة ووجبات يومية، ستنخفض احتمالية الوصول إلى الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الوجبات السريعة البرغر أو البطاطس المقلية. بحسب ما نشره موقع (ويب ميد) الأمريكي.

المشي في الطبيعة

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن وبدء اليوم بنشاط وإيجابية، توجه للخارج في نزهة سريعة سيراً على الأقدام، الأمر الذي من شأنه أن ينعش عقلك وجسدك معاً. إذ إن المشي واستنشاق الهواء المنعش والتعرض لأشعة الشمس يساعد في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على صحة العظام وتحسين المزاج.

ر.ض/ أ.ح