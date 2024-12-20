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أشهر أطعمة الكريسماس في ألمانيا

٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤

استطلاع جديد يكشف عن الأطعمة المفضلة على طاولة الكريسماس في ألمانيا! من لحم البقر المشوي إلى الحلويات اللذيذة، اكتشف ما يختار الألمان في احتفالاتهم هذا العام!

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صورة رمزية لأشخاص يحتفلون بعيد الميلاد
استطلاع حديث يكشف عن الأطعمة المفضلة على طاولة الكريسماس في ألمانياصورة من: lev dolgachov/Zoonar/picture alliance

أظهر استطلاع أُجري لقياس مؤشرات الرأي من قبل معهد "يوجوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن 39% من الألمان يضمنون لحم البقر علىطاولة عيد الميلاد. وحل البط في المرتبة الثانية بنسبة 33%، يليه الأوز بنسبة 29%، ثم لحم الخنزير بنسبة 26%، والأسماك بنسبة 24%، والنقانق بنسبة 20%. وأشار الاستطلاع إلى أن 3% فقط من الذين يتناولون اللحوم في عيد الميلاد يختارون لحم الخيل.

عادات الألمان في الكريسماس

تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني، وشمل 2041 شخصًا فوق سن 18 عامًا. وذكر 30% من الألمان أنهم يتناولون اللحوم أكثر من المعتاد في الكريسماس ، بينما أفاد 52% بأنهم يلتزمون بنفسكمية الطعام المعتادة. وأوضح 51% من المشاركين أن الطعام الفاخر يعد جزءًا أساسيًا من احتفالات عيد الميلاد، في حين قال 28% إنهم يتناولون طعامًا غير صحي وبكميات أكبر من أي وقت آخر خلال العام.
أفاد  الاستطلاع أن 47% من الألمان أنهم  يتناولون الحلوياتأكثر من المعتاد خلال موسم عيد الميلاد، بينما قال 37% إنهم يستهلكون نفس الكميات المعتادة. فيما يتعلق بالكحول، أشار 22% من الألمان إلى أنهم يستهلكون كميات أكبر من المعتاد خلال أيام الكريسماس، بينما قال 42% إنهميتناولون نفس الكمية المعتادة.

 

Weihnachtsgans
البط في المرتبة الثانيةصورة من: monica/Shotshop/IMAGO


أظهر الاستطلاع أن 11% من الألمان يعتزمون الذهاب إلى مطعم في أحد أيام عطلة الكريسماس، بينما لا يستبعد 17% منهم ذلك. وفي المقابل، قال 40% إنهم لا ينوون الخروج  لتناول الطعام. 8% من المشاركين يخططون لاستخدام خدمات توصيل الطعام إلى المنازل، في حين أن 52% لا يعتزمون فعل ذلك.

ن.ف.د(د ب أ)

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