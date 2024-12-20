أشهر أطعمة الكريسماس في ألمانيا

أشهر أطعمة الكريسماس في ألمانيا٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
أظهر استطلاع أُجري لقياس مؤشرات الرأي من قبل معهد "يوجوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن 39% من الألمان يضمنون لحم البقر علىطاولة عيد الميلاد. وحل البط في المرتبة الثانية بنسبة 33%، يليه الأوز بنسبة 29%، ثم لحم الخنزير بنسبة 26%، والأسماك بنسبة 24%، والنقانق بنسبة 20%. وأشار الاستطلاع إلى أن 3% فقط من الذين يتناولون اللحوم في عيد الميلاد يختارون لحم الخيل.
عادات الألمان في الكريسماس
تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني، وشمل 2041 شخصًا فوق سن 18 عامًا. وذكر 30% من الألمان أنهم يتناولون اللحوم أكثر من المعتاد في الكريسماس ، بينما أفاد 52% بأنهم يلتزمون بنفسكمية الطعام المعتادة. وأوضح 51% من المشاركين أن الطعام الفاخر يعد جزءًا أساسيًا من احتفالات عيد الميلاد، في حين قال 28% إنهم يتناولون طعامًا غير صحي وبكميات أكبر من أي وقت آخر خلال العام.
أفاد الاستطلاع أن 47% من الألمان أنهم يتناولون الحلوياتأكثر من المعتاد خلال موسم عيد الميلاد، بينما قال 37% إنهم يستهلكون نفس الكميات المعتادة. فيما يتعلق بالكحول، أشار 22% من الألمان إلى أنهم يستهلكون كميات أكبر من المعتاد خلال أيام الكريسماس، بينما قال 42% إنهميتناولون نفس الكمية المعتادة.
أظهر الاستطلاع أن 11% من الألمان يعتزمون الذهاب إلى مطعم في أحد أيام عطلة الكريسماس، بينما لا يستبعد 17% منهم ذلك. وفي المقابل، قال 40% إنهم لا ينوون الخروج لتناول الطعام. 8% من المشاركين يخططون لاستخدام خدمات توصيل الطعام إلى المنازل، في حين أن 52% لا يعتزمون فعل ذلك.
ن.ف.د(د ب أ)