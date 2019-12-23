عاجل: وفاة أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري

نقلت وكالة رويترز عن تلفزيون النهار الجزائري وفاة أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري
قالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية الخاصة اليوم (الاثنين 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019) إن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح توفي، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات سياسية مريرة حول الدور المهيمن للجيش. وتعصف احتجاجات شعبية بالجزائر منذ فبراير شباط للمطالبة بتغيير النخبة الحاكمة بأسرها وابتعاد الجيش عن السياسة.
سنوفيكم بمزيد من التفاصيل بعد قليل...
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