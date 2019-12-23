عاجل: وفاة أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري

الورقة التي لم يلعبها الجيش الجزائري لحد الآن!

قلّما حظي جيش عربي بنظرة "رومانسية" مثلما حظي الجيش الجزائري، فهو سليل حركة التحرر الوطني من الاستعمار الفرنسي. لكن ما هو الثمن الذي يمكن أن يدفعه الجيش بعودته إلى واجهة مشهد سياسي مُقبل على تغييرات كبيرة؟ (15.06.2019)