عاجل: فنزويلا تعتبر السفير الألماني هناك "شخصاً غير مرغوب به"

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بعد أيام من استقبال دانيل كرينر، السفير الألماني في فنزويلا، المعارض غوايدو لدى عودته إلى البلاد، أمهلت حكومة الرئيس مادورو السفير الألماني يومين ليغادر أراضي فنزويلا.
لم تسلم المساعدات الإنسانية الموجهة لفنزويلا من الاستقطاب السياسي، كما يسجل مراقبون، لكن ليس في فنزويلا لوحدها يتم توظيف مساعدات الإغاثة لأهداف سياسية. فكيف يمكن لمنظمات الإغاثة أن تنأى بنفسها عن هذا التسييس؟
بحضور بدأ قبل أكثر من قرن ونصف وبنسبة نحو 5 بالمئة من عدد السكان، فرضت الجالية العربية حضوراً وازناً في المشهد السياسي الفنزويلي. من هم أبرز رجالات مادورو "العرب"، وهل من مناصرين فاعلين لغوايدو؟ ما خلفيات الاصطفافات؟
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