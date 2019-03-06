عاجل: فنزويلا تعتبر السفير الألماني هناك "شخصاً غير مرغوب به"

عندما تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية

لم تسلم المساعدات الإنسانية الموجهة لفنزويلا من الاستقطاب السياسي، كما يسجل مراقبون، لكن ليس في فنزويلا لوحدها يتم توظيف مساعدات الإغاثة لأهداف سياسية. فكيف يمكن لمنظمات الإغاثة أن تنأى بنفسها عن هذا التسييس؟