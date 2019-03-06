 عاجل: فنزويلا تعتبر السفير الألماني هناك ″شخصاً غير مرغوب به″ | أخبار | DW | 06.03.2019

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أخبار

عاجل: فنزويلا تعتبر السفير الألماني هناك "شخصاً غير مرغوب به"

Venezuela Krise l Deutscher Botschafter Daniel Kriener in Venezuela zur unerwünschten Person erklärt (Getty Images/AFP/F. Parra)

  

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