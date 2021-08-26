 عائلة معارض السلطة الفلسطينية نزار بنات تدوّل ″اغتياله″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.08.2021

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عائلة معارض السلطة الفلسطينية نزار بنات تدوّل "اغتياله"

قرّرت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات تدويل قضيته ضد السلطة الفلسطينية. وكانت البداية من لندن وستتجه لجهات أخرى منها المحكمة الجنائية الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وكذلك مقررين أميين.

في وقفة تضامنية مع نزار بنات في رام الله- أرشيف

في وقفة تضامنية مع نزار بنات في رام الله- أرشيف

أعلنت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات اليوم الخميس (26 آب/أغسطس 2021) عن رفع دعوى أمام المحاكم الأوروبية ضد السلطة الفلسطينية بتهمة اغتياله في حزيران/يونيو الماضي.

مختارات

أثارت وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات أثناء اعتقاله، غضباً واسعا في الضفة الغربية، وزات من حدة الانتقادت الموجهة للحكومة الفلسطينية. فهل تتحول قضية بنات إلى النقطة التي أفاضت الكأس في علاقة حكومة عباس مع منتقديها؟

يقول مسؤولون فلسطينيون إن نزار بنات توفي خلال اعتقاله، بينما تقول عائلته إنه "تعرض لعملية اغتيال"، فيما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات فلسطينية بكشف ملابسات وفاة المعارض المعروف بانتقاده للسلطة الفلسطينية.

وقال غسان بنات شقيق الناشط الراحل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنهم شرعوا بخطوات فعلية لتدويل ملف اغتياله بما يشمل التوجه للمحاكم الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن "الجريمة".

وأوضح بنات أنهم تقدموا بطلب رسمي إلى الشرطة البريطانية بفتح تحقيق في وفاة نزار على يد السلطة الفلسطينية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي حتى لو لم تحدث الجريمة في أراضي ومناطق المملكة.

وذكر أن محامين من شركة المحاماة البريطانية "ستوك وايت" قدموا شكوى عالمية إلى شرطة لندن مطالبين بإجراء تحقيق من قبلهم في ملف اغتيال نزار. كما أكد أن العائلة بصدد التقدم أيضا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية.

وأضاف أنهم طلبوا من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وأربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في اغتيال نزار، وحملوا جميع أعضاء القيادة الفلسطينية العليا بمن فيهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية عن وفاته.

وكان نزار بنات (43 عاماً) الناقد للسلطة الفلسطينية وسياساتها على مواقع التواصل الاجتماعي قُتل أثناء احتجازه من قبل أفراد من الأمن الفلسطيني في 24 حزيران/يونيو الماضي.

وتحدثت عائلته عن تعرضه إلى عملية "اغتيال" بالضرب والتعذيب الشديد، فيما أكد تقرير طبي تعرضه للضرب.

ع.ا/خ.س ( د ب أ)

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