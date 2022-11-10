عائلة عبد الفتاح: السلطات أبلغتنا بـ"إجراء تدخل طبي للحفاظ على صحته"

أكدت عائلة علاء عبد الفتاح، أحد أبرز سجناء الرأي في مصر، الخميس (10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) أن سلطات السجن أكدت لها أنه يخضع "لاجراءات طبية" بعدما امتنع عن تناول أي مأكولات أو مشروبات منذ الأحد الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه.

وكتبت شقيقته منى سيف على تويتر أن والدتها ذهبت صباح الخميس لليوم الرابع على التوالي، الى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) حيث أودع ابنها، وقالوا (سلطات السجن) لها إن "علاء اتخذ معه اجراءات طبية بعلم جهات قانونية".

وقالت ليلى سويف، والدة علاء، لرويترز عبر الهاتف "أبلغونا أن هناك إجراءات طبية تمت بالفعل للحفاظ على صحته بعلم الجهات القانونية". وتابعت "لكن لم يخطرنا أي أحد رسميا بأي شيئ".

وغداة ضغوط دبلوماسية مكثفة، على هامش قمة شرم الشيخ للمناخ ( كوب 27 ) لم يرد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لدى عودته إلى لندن على البرلمان الذي استجوبه بشأن التقدم المحتمل فيما يتعلق بالإفراج عن علاء عبد الفتاح واكتفى بالقول "نريد أن نرى علاء حرا ومع أسرته في أقرب وقت ممكن ... وسنواصل حث السلطات المصرية على حل الموقف".

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا.



في الوقت نفسه وعلى خلفية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى مصر، قال مسؤولون في واشنطن إن بايدن سيعقد خلال زيارته لمصر اجتماعا ثنائيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و"ستحتل حقوق الإنسان مكانة بارزة في تلك المناقشات".

وأثارت الولايات المتحدة "مخاوف متكررة" بشأن علاء عبد الفتاح، الذي جذبت قضيته اهتماما عالميا، إذ تدهورت صحته خلال إضراب عن الطعام لأكثر من 200 يوم.

وقال أحد المسؤولين إن بايدن "سيواصل حث الحكومة المصرية على إطلاق سراح السجناء السياسيين وإجراء إصلاحات قانونية تتعلق بحقوق الإنسان".

وأوقف الناشط المصري-البريطاني، أحد رموز ثورة العام 2011 التي ينتقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتظام في خطاباته، في العام 2019 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات في 2021 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" لقيامه بإعادة نشر تغريدة على تويتر تشير الى وفاة سجين في أحد السجون.

وتوقف علاء عبد الفتاح، الذي أعلن اضرابا كاملا عن الطعام الاسبوع الماضي، عن شرب الماء الأحد بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ للمطالبة بنيل حريته.

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، أ.ف.ب)