عائلة سياسية أفغانية سابقة تصل إلى ألمانيا

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عائلة أفغانية تصل إلى ألمانيا بعدما هربت من أفغانستان. المرأة كانت سياسية في ولاي هرات. ابنها موجود في البرتغال، هي سعيدة بوصولها إلى بر الأمان.
بعد 16 عاما من قيادة ميركل، تريد الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة شولتس نشر التفاؤل السياسي. لكن الغيوم السياسية العالمية وجائحة كورونا تحول دون ذلك. فما هي القضايا المنتظرة في العام الجديد 2022؟ وما رأي خبراء السياسة؟
مع تدهور الوضع في أفغانستان، يعود ملف اللجوء إلى النقاش داخل ألمانيا بقوة. وزير الداخلية يتوقع 5 ملايين أفغاني يغادرون بلادهم. فيما ميركل والمرشح لخلافتها عن المعسكر المسيحي يراهنان على "بقاء آمن في محيط أفغانستان".
في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، يقوم الاتحاد الأوروبي بصياغة استراتيجيات لكيفية تجنب تكرار حدوث موجات هجرة كبيرة كما حدث إبان اشتداد الأزمة السورية. وأظهر استطلاع رأي خشية ألمانية من تكرار سيناريو عام 2015.
دفع انهيار الوضع في أفغانستان ومشاهد الهروب الهوليودي من إعصار طالبان لعودة موضوع اللجوء لقلب الحملة الانتخابية الألمانية. وبعدما تم تجاهل الموضوع في بداية الحملة، عادت الأحزاب وكشفت عن برامجها بشأن موضوع بالغ الحساسية.
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