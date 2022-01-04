عائلة سياسية أفغانية سابقة تصل إلى ألمانيا

ألمانيا وتحديات 2022.. هل يكون عام جائحة آخر؟

بعد 16 عاما من قيادة ميركل، تريد الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة شولتس نشر التفاؤل السياسي. لكن الغيوم السياسية العالمية وجائحة كورونا تحول دون ذلك. فما هي القضايا المنتظرة في العام الجديد 2022؟ وما رأي خبراء السياسة؟