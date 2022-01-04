 عائلة سياسية أفغانية سابقة تصل إلى ألمانيا | DW الأخبار | DW | 04.01.2022

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DW الأخبار

عائلة سياسية أفغانية سابقة تصل إلى ألمانيا

عائلة أفغانية تصل إلى ألمانيا بعدما هربت من أفغانستان. المرأة كانت سياسية في ولاي هرات. ابنها موجود في البرتغال، هي سعيدة بوصولها إلى بر الأمان.

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