 عائلة ترامب تقاضي مصرفين لمنع تسليم ملفات المالية للكونغرس | أخبار | DW | 30.04.2019

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أخبار

عائلة ترامب تقاضي مصرفين لمنع تسليم ملفات المالية للكونغرس

قالت وسائل إعلام امريكية إن الرئيس دونالد ترامب وإدارة شركته وثلاثة من أولاده يقاضون مصرفي "دويتشه بنك" الألمانية و"كابيتال وان" الأمريكية لمنعهما من تسليم ملفات مالية تطلبها لجنتان تحقيق في الكونغرس الأمريكي.

USA Präsident Donald Trump & Tochter Ivanka Trump (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

ذكرت وسائل إعلام أمريكية الاثنين (29 أبريل/ شباط) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارة شركته وثلاثة من أبنائه يقاضون مصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" لمنعهما من تسليم سجلات مالية تطلبها لجنتان تحقيق بالكونغرس.

مختارات

أعلن جو بادين، نائب الرئيس الأمريكي السابق، عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية عن الديمقراطيين ولمنافسة ترامب بشكل مباشر، وأشار إلى أن الوضع الأمريكي الداخلي في خطر إذا ما ظل ترامب في منصبه لولاية ثانية. (25.04.2019)

فيما بدا الرئيس ترامب سعيدا بتقرير المدعي الخاص مولر مؤكدا براءته من تهمة التواطؤ مع روسيا، إلا أن الديمقراطيين يجدون في التقرير "أدلة مقلقة" على "افعال لا أخلاقية" قام بها ترامب منها السعي لطرد العاملين في التحقيق. (19.04.2019)

وطلبت لجنتا الاستخبارات والمالية، اللتان تحققان في الشؤون المالية للرئيس بما في ذلك أي علاقات مزعومة مع روسيا، من البنكين السجلات المالية للرئيس ترامب. وحسب شبكة (سي إن إن)، قال محامو ترامب وأبنائه (دونالد جونيور وإريك وإيفانكا) في دعوى قضائية رفعت في نيويورك يوم الاثنين، إنه لا توجد أسس لطلب الحصول على تلك المعلومات، مشيرين إلى وجود أسباب سياسية وراء ذلك.

وجاء في الدعوى أن "طلب الحصول على (المعلومات) صدر لمضايقة الرئيس دونالد ترامب والبحث في كل جوانب أمواله الشخصية وشركاته والمعلومات الشخصية للرئيس وأسرته والبحث عن أي مواد ربما تستخدم للتسبب في إضراره سياسيا".

وقال "دويتشه بنك" إنه سيلتزم بتنفيذ طلب الحصول على المعلومات. ورفض آدم شيف وماكسين ووترز، رئيسا لجنتي الاستخبارات والمالية على التوالي، الدعوى ووصفاها في بيان نقلته (سي إن إن) بأن "لا قيمة لها".

ح.ع.ح/و.ب (د.ب.أ، رويترز)

  • US Präsidenten Amtseinführungen James Buchanan (Reuters/Library of Congress)

    يوم تنصيب الرئيس الأمريكي... جولة تاريخية في صور

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    يوم تنصيب الرئيس الأمريكي... جولة تاريخية في صور

    "الخوف هو ما نخشاه"

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  • US Präsidenten Amtseinführungen Theodore Roosevelt (Reuters/Library of Congress)

    يوم تنصيب الرئيس الأمريكي... جولة تاريخية في صور

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  • US Präsidenten Amtseinführungen Herbert Hoover (Reuters/Library of Congress)

    يوم تنصيب الرئيس الأمريكي... جولة تاريخية في صور

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  • US Präsidenten Amtseinführungen John F. Kennedy mit Jacqueline Kennedy (Reuters/John F. Kennedy Presidential Library & Museum)

    يوم تنصيب الرئيس الأمريكي... جولة تاريخية في صور

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  • US Präsidenten Amtseinführungen Lyndon B. Johnson and Lady Bird Johnson (Reuters/White House Photo/LBJ Library/Yoichi Okamoto)

    يوم تنصيب الرئيس الأمريكي... جولة تاريخية في صور

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  • US Präsidenten Amtseinführungen Ronald und Nancy Reagan (Reuters/Ronald Reagan Presidential Library)

    يوم تنصيب الرئيس الأمريكي... جولة تاريخية في صور

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    نانسي ورونالد ريغن وسط "استعراض التنصيب" في بداية ولاية حكم ريغن الأولى 1981. وبعدها بوقت وجيز تمكن 52 من الرهائن الأمريكيين مغادرة المجال الجوي الإيراني، بعد أن كانوا محتجزين في إيران على مدى 444 يوما. الحدث جعل الرئيس ريغن يقرع الكأس في الاحتفالات لاحقا.

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    يوم تنصيب الرئيس الأمريكي... جولة تاريخية في صور

    أوباما - تأكيد اليمين الدستورية

    عدا كلمة الرئيس لا يُلزم الدستور الأمريكي القيام بشيء ما. في تلك الكلمة يعد الرئيس المنتخب المواطنين بأنه "سيؤدي مهامه بوفاء وأنه سيحافظ بكل ما لديه من قوة على احترام دستورالولايات المتحدة ويدافع عنه". عام 2009 تلعثم أوباما في ترتيب كلمات خطابه. ولذلك فقد قام مرة أخرى بأداء اليمين القانونية في اليوم التالي.

  • USA Washington - Beyonce und Barack Obama (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    يوم تنصيب الرئيس الأمريكي... جولة تاريخية في صور

    النشيد الوطني لباراك أوباما

    في كل الأحوال فهو الرجل الأقوى في العالم: ولذلك غنت بيونسي كنوولس بدعوة من الرئيس أوباما النشيد الوطني. مشاهير ونجوم من عالمي الموسيقى والفيلم رغبوا في الظهور للعلن أثناء احتفالات تنصيبه الثاني في يناير 2013.


مختارات

يوم تنصيب الرئيس الأمريكي... جولة تاريخية في صور

في زمن جورج واشنطن اقتصر حفل التنصيب على تأدية اليمين الدستورية وإلقاء خطاب وإطلاق أعيرة نارية. لكن بالنسبة للرؤساء الأمريكيين بعده أصبح "يوم التنصيب" حدثا حافلا بالتقاليد ومشاهد الأبهة والعروض. جولة مصورة لتاريخ الحدث. (18.01.2017)  

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