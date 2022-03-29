 عائلة أوكرانية تفرّ إلى برلين وتروي تجربة الحرب | DW الأخبار | DW | 29.03.2022

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DW الأخبار

عائلة أوكرانية تفرّ إلى برلين وتروي تجربة الحرب

عائلة أوكرانية تفرّ إلى برلين بعد تجربة الحرب المريرة وتروي لدي دبليو ما عاشته ولحظات الخوف والرعب التي مرت بها أثناء القصف. وتأمل الأسرة بنسيان هذه التجربة وبدء حياة جديدة وبأن تنتهي الحرب في بلادها في أقرب فرصة.

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