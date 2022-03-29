عائلة أوكرانية تفرّ إلى برلين وتروي تجربة الحرب

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
عائلة أوكرانية تفرّ إلى برلين بعد تجربة الحرب المريرة وتروي لدي دبليو ما عاشته ولحظات الخوف والرعب التي مرت بها أثناء القصف. وتأمل الأسرة بنسيان هذه التجربة وبدء حياة جديدة وبأن تنتهي الحرب في بلادها في أقرب فرصة.
تتعرض المدن الأوكرانية للقصف المتواصل من القوات الروسية، وفيما تسعى روسيا إلى إحكام سيطرتها على العاصمة كييف، يكافح السكان للبقاء في مدنهم ومنازلهم. لقد دمرت حرب بوتين المدن ودفعت الناس للفرار أو للانضمام إلى القتال.
يعيش عشرات الآلاف من مواطني الدول العربية في أوكرانيا، وأمام تواتر التحذيرات من احتمال غزو روسي لأوكرانيا، كيف تعيش الجاليات العربية هناك؟ وهل يختلف الأمر بين المقيمين منذ فترة طويلة والطلبة الذين قدموا حديثا للدراسة؟
أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على حياة وآراء الأزواج الروس الأوكرانيين. دويتشه فيله (DW) التقت بعضا منهم ليتحدثوا عن كيفية تعاملهم مع الحرب التي تفرق بينهم.
قبل اقتحام طالبان لكابول، هربت المخرجة الأفغانية صحراء كريمي. وخلال حضورها فعالية فنية في ألمانيا، دعت العالم إلى عدم التفاوض مع طالبان، مؤكدة أن الحركة تحتقر الفن. كريمي تعتقد أن ألمانيا تستطيع الضغط على طالبان.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول