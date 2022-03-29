عائلة أوكرانية تفرّ إلى برلين وتروي تجربة الحرب

المخرجة الأفغانية صحراء كريمي: طالبان تحتقر الفن فلا تتفاوضوا معها

قبل اقتحام طالبان لكابول، هربت المخرجة الأفغانية صحراء كريمي. وخلال حضورها فعالية فنية في ألمانيا، دعت العالم إلى عدم التفاوض مع طالبان، مؤكدة أن الحركة تحتقر الفن. كريمي تعتقد أن ألمانيا تستطيع الضغط على طالبان.