عائلة أوكرانية تبني حياة جديدة في برلين

استطلاع: أكثر من ثلث اللاجئين الأوكرانيين يرغبون في البقاء بألمانيا

كشف استطلاع حديث أن أكثر من ثلث لاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا إلى ألمانيا يرغبون في البقاء في ألمانيا دائما أو على الأقل لأعوام كثيرة قادمة. وتنوعت الدوافع التي تم ذكرها بصورة متكررة وراء اختيار ألمانيا كوجهة لجوء.