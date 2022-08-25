عائلة أوكرانية تبني حياة جديدة في برلين

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استقر أكثر من مليون أوكراني في ألمانيا منذ بداية الحرب. ووفقًا لدراسة جديدة، فإن العديد من الأوكرانيين يندمجون بشكل جيد وسريع.
كشف استطلاع حديث أن أكثر من ثلث لاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا إلى ألمانيا يرغبون في البقاء في ألمانيا دائما أو على الأقل لأعوام كثيرة قادمة. وتنوعت الدوافع التي تم ذكرها بصورة متكررة وراء اختيار ألمانيا كوجهة لجوء.
قبيل نهاية الرئاسة الدورية الألمانية لها، عقدت مجموعة السبع قمة افتراضية أكدت فيها استمرار دعمها لأوكرانيا في "كفاحها الدفاعي ضد روسيا". القمة تبنت مقترح المستشار الألماني أولاف شولتس بتأسيس "نادي المناخ".
أعلنت ألمانيا تأميم فرع سابق لمجموعة "غازبروم" الروسية ورفدها بـ 13.8 مليار يورو، معتبرة هذه الخطوة ضرورية لتجنب إفلاس الشركة وتأمين إمدادات الطاقة إلى البلاد. وبذلك تصبح الشركة رسميا مملوكة للدولة الألمانية.
ألقت زيارة المستشار أولاف شولتس إلى باريس الضوء على الخلافات العميقة بين ألمانيا وفرنسا في ظل المتغيرات التي فرضها العدوان الروسي على أوكرانيا. خلافات يراها خبراء مؤشرا قد يهدد تماسك التكتل الأوروبي مستقبلا.
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