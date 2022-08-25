 عائلة أوكرانية تبني حياة جديدة في برلين | DW الأخبار | DW | 18.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

عائلة أوكرانية تبني حياة جديدة في برلين

استقر أكثر من مليون أوكراني في ألمانيا منذ بداية الحرب. ووفقًا لدراسة جديدة، فإن العديد من الأوكرانيين يندمجون بشكل جيد وسريع.

المزيد من المركز الإعلامي

Bewaffnete Grenadiere im Ausrüstungszustand stehen auf dem Bundeswehrgelände in Munster vor einem GTK Boxer.

العراق اليوم: هل تغيرت ألمانيا بعد حرب أوكرانيا؟ 25.08.2022

السلطات الألمانية نزوح تتوقع آلاف اللاحئين في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة من أوكرانيا.

وصول لاجئين أوكرانيين وأجانب إلى برلين - ألمانيا 03.03.2022

A fan wears a Palestinian flag at a live broadcast during the Qatar 2022 World Cup Group D football match between France and Denmark at Stadium 974 in Doha, on November 26, 2022. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

تقييم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 16.12.2022

روسيا تواصل قصف المرافق المدنية والبنى التحتية للطاقة

روسيا تواصل قصف المرافق المدنية والبنى التحتية للطاقة 16.12.2022

المزيد DW الأخبار

تقول قطر إن القدرة على تفكيك وإعادة بناء 974 تجعلها أكثر استدامة من الملاعب الأخرى. لكن هل هذا صحيح؟

ملعب كأس العالم 974 18.12.2022

تحاول مجموعة من النشطاء مد يد العون للاجئين خلال انتظارهم في ظروف صعبة لفرصة لعبور حدود صربيا إلى الغرب.

الوضع في المخيمات بين صربيا والاتحاد الأوروبي 18.12.2022

ألمانيا تدشن أول محطة لاستقبال الغاز المسال وتنوي تشييد المزيد من المحطات

ألمانيا تدشن أول محطة لاستقبال الغاز المسال وتنوي تشييد المزيد من المحطات 17.12.2022

تجهيز أول محطة عائمة للغاز المسال في ألمانيا

تجهيز أول محطة عائمة للغاز المسال في ألمانيا 17.12.2022

اقرأ أيضا

Mitarbeiter und Übersetzer (r) sprechen zu den ukrainischen Flüchtlingen, die vor der Zentralen Ausländerbehörde mit der neuen Registrierungsstelle im Amt für Migration an der Hammer Straße auf Einlass warten.

استطلاع: أكثر من ثلث اللاجئين الأوكرانيين يرغبون في البقاء بألمانيا 15.12.2022

كشف استطلاع حديث أن أكثر من ثلث لاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا إلى ألمانيا يرغبون في البقاء في ألمانيا دائما أو على الأقل لأعوام كثيرة قادمة. وتنوعت الدوافع التي تم ذكرها بصورة متكررة وراء اختيار ألمانيا كوجهة لجوء.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attends a meeting of G7 leaders via video link, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine December 12, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

شولتس يؤكد لأوكرانيا استمرار دعم مجموعة السبع لها 12.12.2022

قبيل نهاية الرئاسة الدورية الألمانية لها، عقدت مجموعة السبع قمة افتراضية أكدت فيها استمرار دعمها لأوكرانيا في "كفاحها الدفاعي ضد روسيا". القمة تبنت مقترح المستشار الألماني أولاف شولتس بتأسيس "نادي المناخ".

25.02.2022 Das Logo von Gazprom Germania GmbH, Tochterunternehmen der Gazprom Export des russischen Gasversorgers Gazprom, ist an der Fassade der Gazprom Germania-Zentrale angebracht.

برلين تعلن تأميم الفرع الألماني لـ"غازبروم" الروسية سابقا 14.11.2022

أعلنت ألمانيا تأميم فرع سابق لمجموعة "غازبروم" الروسية ورفدها بـ 13.8 مليار يورو، معتبرة هذه الخطوة ضرورية لتجنب إفلاس الشركة وتأمين إمدادات الطاقة إلى البلاد. وبذلك تصبح الشركة رسميا مملوكة للدولة الألمانية.

26.10.2022+++ French President Emmanuel Macron welcomes German Chancellor Olaf Scholz before a meeting at the Elysee Palace in Paris, France, October 26, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

تداعيات حرب أوكرانيا ـ أوروبا أمام معضلة الخلاف الألماني الفرنسي 29.10.2022

ألقت زيارة المستشار أولاف شولتس إلى باريس الضوء على الخلافات العميقة بين ألمانيا وفرنسا في ظل المتغيرات التي فرضها العدوان الروسي على أوكرانيا. خلافات يراها خبراء مؤشرا قد يهدد تماسك التكتل الأوروبي مستقبلا.