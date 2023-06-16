عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من منازلها في القدس الشرقية بقرارات قضائية

مخاوف من تجدد الاشتباكات في القدس قبيل مسيرة الإعلام الإسرائيلية

حذرت الفصائل الفلسطينية من مضي إسرائيل قدما في "مسيرة الأعلام" التي ينظمها القوميون اليهود وتحتفل بذكرى احتلال إسرائيل للمدينة القديمة عام 1967، فيما ردت إسرائيل أن المسيرة ستنظم كما هو مبرمج.