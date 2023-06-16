 عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من منازلها في القدس الشرقية بقرارات قضائية | DW الأخبار | DW | 17.06.2023

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DW الأخبار

عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من منازلها في القدس الشرقية بقرارات قضائية

تتعرض بعض العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية للطرد من منازلها بموجب أحكام قضائية بعد أن حركت منظمات يهودية دعاوى لطردهم . قناة دي دبليو التقت عائلة فلسطينية مهددة بالطرد من منزلها

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17.5.2015*** Israeli policemen (C) separate young Israelis holding national flags (R) and Palestinian protestors with their national flags (L) on May 8, 2013 in the Damascus gate in Jerusalem's Old City, as Israelis celebrate Jerusalem Day which marks the anniversary of the 'reunification' of the city after Israel captured the Arab eastern sector from Jordan. Thousands of Israelis joined marches and rallies throughout the city, including a 'flag march' that passed through Damascus Gate on its way to the Western Wall. Police, who were deployed in their thousands, arrested 13 people including two 'Arab youths' suspected of throwing water at Jews participating in the flag dance near Damascus Gate, police spokeswoman Luba Samri said in a statement. AFP PHOTO/MENAHEM KAHANA (Photo credit should read MENAHEM KAHANA/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/M. Kahana

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حذرت الفصائل الفلسطينية من مضي إسرائيل قدما في "مسيرة الأعلام" التي ينظمها القوميون اليهود وتحتفل بذكرى احتلال إسرائيل للمدينة القديمة عام 1967، فيما ردت إسرائيل أن المسيرة ستنظم كما هو مبرمج.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 08.06.21 *** TOPSHOT - A man is silhouetted outside the Dome of the Rock mosque (C) in east Jerusalem's Al-Aqsa mosques compound, Islam's third holiest site, on June 8, 2021. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

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محكمة استئناف إسرائيلية تلغي حكما أصدره قاضي محكمة جزئية يشكك في مدى قانونية منع اليهود من الصلاة في حرم المسجد الأقصى. والجانب الفلسطيني يندد بـ "إصرار" الحكومة الإسرائيلية على تنظيم "مسيرة الأعلام".