عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من منازلها في القدس الشرقية بقرارات قضائية

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تتعرض بعض العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية للطرد من منازلها بموجب أحكام قضائية بعد أن حركت منظمات يهودية دعاوى لطردهم . قناة دي دبليو التقت عائلة فلسطينية مهددة بالطرد من منزلها
بأغلبية كبيرة، وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بسحب الجنسية والإقامة من "نشطاء إرهابيين". وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين بالقدس الشرقية وعشرات العرب داخل إسرائيل، بحسب مجموعة "هموكيد" الحقوقية الإسرائيلية.
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو برد "قوي وسريع ودقيق" في أعقاب هجومين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية، فيما حذّر النائب الإسرائيلي المعارض ميكي ليفي من أن ارتفاع منسوب العنف يذكّر بالانتفاضة الفلسطينية الثانية.
حذرت الفصائل الفلسطينية من مضي إسرائيل قدما في "مسيرة الأعلام" التي ينظمها القوميون اليهود وتحتفل بذكرى احتلال إسرائيل للمدينة القديمة عام 1967، فيما ردت إسرائيل أن المسيرة ستنظم كما هو مبرمج.
محكمة استئناف إسرائيلية تلغي حكما أصدره قاضي محكمة جزئية يشكك في مدى قانونية منع اليهود من الصلاة في حرم المسجد الأقصى. والجانب الفلسطيني يندد بـ "إصرار" الحكومة الإسرائيلية على تنظيم "مسيرة الأعلام".
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