عائلات تسكن مقابر الموتى في غزة

إضراب عام بجرجيس التونسية احتجاجًا على كارثة غرق قارب للمهاجرين

بعد أيام من مظاهرات غاضبة، دخلت مدينة جرجيس التونسية إضرابًا عامًا لمدة يوم احتجاجًا على تعامل السلطات مع كارثة غرق قارب للمهاجرين قبل نحو شهر، مطالبين بالبحث عن المفقودين ومنددين بدفن مهاجرين في مقابر لمجهولي الهوية.