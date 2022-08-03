عائلات تسكن مقابر الموتى في غزة

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تعيش 45 عائلة في إحدى مقابر غزة، بسبب أوضاعها المادية الصعبة، في حين تعمل الجهات المعنية على حل هذه المشكلة بعدة طرق
رغم أن ألمانيا من دول العالم الغنية، إلا أن سدس سكانها معرضون لخطر الفقر. ويشكل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والغذاء تحديًا جديدًا تمامًا للبلاد. لكن مصطلح الفقر بحاجة للتوضيح، فهناك الفقر المطلق والفقر النسبي.
بعد أيام من مظاهرات غاضبة، دخلت مدينة جرجيس التونسية إضرابًا عامًا لمدة يوم احتجاجًا على تعامل السلطات مع كارثة غرق قارب للمهاجرين قبل نحو شهر، مطالبين بالبحث عن المفقودين ومنددين بدفن مهاجرين في مقابر لمجهولي الهوية.
تُعرف طرابلس بأنها "مدينة المليارديرات"، فمنها ينحدر أغنى السياسيين في لبنان وفي طليعتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بيد أنّ لهذه المدينة وجها آخر، فقد أصبحت مؤخراً منطلقاً لرحلات بحرية محفوفة بالمخاطر للهروب من الفقر.
طالبت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي بمحكمة متخصصة بجرائم الحرب إثر العثور على مقابر جماعية لمئات الجثث في مدينة إيزيوم الأوكرانية المحررة من الجيش الروسي.
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