عائلات بولندية فتحت أبواب بيوتها للاجئين الأوكران

روسيا: لسنا في حالة حرب مع الناتو ويجب وقف تسليح أوكرانيا

قالت روسيا إنها لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع حلف شمال الأطلسي، إلا أنها وعلى لسان وزير خارجيتها طالبت الناتو وواشنطن بوقف مد كييف بالأسلحة، محذرة من مخاطر حرب نووية. فهل تجاوزت الدول الغربية الخط الأحمر في هذا النزاع؟