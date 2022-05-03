عائلات بولندية فتحت أبواب بيوتها للاجئين الأوكران

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منذ بداية الحرب، وصل أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا. العديد من العائلات البولندية فتحت أبواب بيوتها لهم بشكل عفوي. وتطلب الحكومة البولندية المزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إيواء اللاجئين.
أكدت السلطات الأوكرانية تواصل عمليات إجلاء المدنيين في ماريوبول، بعد تأكيد الأمم المتحدة وجود ممر آمن لهذا الغرض. فيما جددت الخارجية الألمانية تأييد برلين لحظر لواردات النفط الروسية ضمن حزمة العقوبات على موسكو.
بعد خلاف دبلوماسي وقع قبل أسابيع، ورفض استقباله في كييف، تحدث الآن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وجّه لشتاينماير وللمستشار شولتس دعوة لزيارة العاصمة الأوكرانية.
يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الرئيس الأوكراني زيلنسكي في كييف ويزور ضواحي المدينة التي شهدت مجازر، وذلك بعد اجتماعه الذي وصفه بـ"المفيد جداً" مع بوتين. وبولندا تطالب بتمويل إضافي لرعاية اللاجئين الأوكرانيين.
قالت روسيا إنها لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع حلف شمال الأطلسي، إلا أنها وعلى لسان وزير خارجيتها طالبت الناتو وواشنطن بوقف مد كييف بالأسلحة، محذرة من مخاطر حرب نووية. فهل تجاوزت الدول الغربية الخط الأحمر في هذا النزاع؟
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