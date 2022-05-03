 عائلات بولندية فتحت أبواب بيوتها للاجئين الأوكران | DW الأخبار | DW | 05.05.2022

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DW الأخبار

عائلات بولندية فتحت أبواب بيوتها للاجئين الأوكران

منذ بداية الحرب، وصل أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا. العديد من العائلات البولندية فتحت أبواب بيوتها لهم بشكل عفوي. وتطلب الحكومة البولندية المزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إيواء اللاجئين.

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