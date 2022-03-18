 عائدون من أوكرانيا إلى المغرب.. طلبة يتطلعون للدراسة في ألمانيا! | الدراسة في ألمانيا | DW | 11.04.2022

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الدراسة في ألمانيا

عائدون من أوكرانيا إلى المغرب.. طلبة يتطلعون للدراسة في ألمانيا!

عاد آلاف الطلبة المغاربة من أوكرانيا إلى المغرب، لكن كثيرين منهم يعيشون وسط القلق بسبب الضبابية التي تلف مستقبلهم. الطالب من مدينة الدار البيضاء، نسيم، نموذج من هؤلاء الطلبة الذين يحاولون إنقاذ سنوات التحصيل العلمي.

طلبة فارين من الحرب في أوكرانيا يصلون الحدود المجرية

طلبة فارين من الحرب في أوكرانيا يصلون الحدود المجرية

الطلبة المغاربة يمثلون أكبر جالية أجنبية في أوكرانيا، إذ يأتي هؤلاء في المركز الثاني في ترتيب الجنسيات الأجنبية الوافدة على هذا البلد للدراسة بعد الطلبة القادمين من الهند، بحسب أرقام رسمية حديثة نشرتها وزارة التعليم الأوكرانية. نحو أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة من المغرب يدرسون في مختلف الجامعات الأوكرانية، أغلبهم أجلتهم السلطات المغربية وعادوا إلى وطنهم على إثر الغزو الروسي.

طلبة مغاربة كثر عادوا من أوكرانيا ويعيشون الآن وسط عائلاتهم، لكن تحت ضغوط نفسية كبيرة بسبب الخوف والقلق على مستقبلهم الدراسي وسنوات من تحصيل العلم قد تذهب سدى. خاصة وأن وزارة التعليم المغربية، لم تتخذ بعد أية إجراءات وتدابير من أجل إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا في الجامعات المغربية. إذ لازالت الوزارة المعنية تدرس في الوقت الحالي مجموعة من الإقتراحات التي من شأنها تقديم حلول لإشكالة آلاف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، ويأتي على رأسها" فتح حوار مع الدول المجاورة من أجل متابعة دراستهم هناك، أو العمل على إدماجهم في الجامعات المغربية”، وفق ما نقلت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية.

في بيان صحفي سابق، صرح وزير المغرب للتعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، أنه "بعد الأسبوعين المقبلين ستتضح الرؤية أكثر بشأن هذا الملف وسنصل إلى حلول متكاملة".

مصير متوقف على قرار الحكومة

يذكر أن الوزارة أنشأت منصة تخص الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا من أجل تسجيل معطياتهم وفرز تخصصاتهم في أفق معالجة وضعيتهم، وإدماجهم، حسبما وعد به عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

من جهة أخرى، خرجت أسر وعائلات الطلبة المعنين في وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالعاصمة المغربية، الرباط، الأسبوع الماضي، للمطالبة بتسريع وتيرة العمل على إنقاذ مستقبل أبنائهم الدراسي.

الطالب المغربي، نسيم، واحد من هؤلاء الطلبة، الذي تم إجلاءهم من أوكرانيا وعادوا إلى المغرب. الطالب الذي ينحدر من مدينة الدار البيضاء المغربية، يدرس تخصص هندسة الكمبيوتر بإحدى الجامعات الأوكرانية. قبل أربعة أيام من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، عاد نسيم إلى المغرب ضمن الرحلات الجوية التي خصصت لإجلاء الطلبة المغاربة من البلاد.

منذ عودته يبحث، الطالب المغربي عن إمكانية لإكمال دراسته خارج المغرب، خاصة في ظل الضبابية التي تحيط بمستقبله ومستقبل الكثيرين من الطلبة المغاربة غيره في بلده وعدم صدور قرار بشأنهم لحد الآن، كما روى لـ "مهاجر نيوز".

يقضي نسيم معظم وقته الآن في التواصل مع الجامعات، وقد تواصل في الأسابيع القليلة الماضية مع عدة جامعات في رومانيا، لكن:" تكاليف الدراسة هناك باهضة مقارنة مع أوكرانيا. بعد ذلك بحثت عن جامعات في بولندا والآن أبحث عن مقعد للدراسة في ألمانيا أوأي بلد من البلدان الأخرى. راسلت عدة جامعات وحصلت على جواب من إحدى الجامعات في بولندا" يقول نسيم.

الأمل يصطدم باللغة وطول فترة الحصول على تأشيرة

يفضل نسيم متابعة دراسته بإحدى الجامعات في ألمانيا عن أوكرانيا وعن أي مكان آخر، كما أكد. لكنه يرى أن عليه المرور بعدة مراحل للوصول إلى هذا الهدف. "بالنسبة للجامعات في ألمانيا، هناك عائق اللغة ويضاف إليه تكاليف الدراسة التي تفوق تلك التي تطلبها الجامعات في أوكرانيا. كما أن الحصول على التأشيرة يتوجب تحقيق عدة شروط.أعتقد أنه علي المرور بعدة مراحل". بالنسبة للطالب المغربي، تكمن المشكلة في الوقت الذي يتطلبه تعلم اللغة والحصول على تأشيرة الدراسة، "الخطوات للحصول على تأشيرة تأخذ وقتاً طويلاً للغاية. ناهيك عن أن تعلم اللغة الألمانية، يتطلب أيضاً فترة لا تقل عن سنة كاملة".

تعتبر الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD، بوابة الطلبة والباحثين من مختلف أنحاء العالم إلى التعليم العالي الألماني. بالإضافة إلى المنح الدراسية، تقدم الهيئة التعليمية، التي تأسست عام 1925، برامج دراسية متنوعة للشباب من داخل و خارج ألمانيا، ومن بينهم، الطلبة المغاربة. يمكن للطلبة من المغرب، المهتمين بمتابعة دراستهم في ألمانيا، العثور على معلومات كافية على القسم الخاص بالطلبة والأكادميين من المغرب.

الهيئة الالمانية للتبادل الجانمعي تعد المنفد الأول لولوج الطلبة الآجانب الجامعات الالمانية

الهيئة الالمانية للتبادل الجانمعي تعد المنفد الأول لولوج الطلبة الآجانب الجامعات الالمانية

كما تقدم الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، المشورة للطلبة الراغبين في الحصول على مقعد دراسي بإحدى الجامعات الألمانية، عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف. من الخدمات المعلوماتية الأخرى، توفر قاعدة بيانات القبول بالجامعات معلومات حول متطلبات الدراسة في ألمانيا، مع الخيارات المقابلة للمهتمين من المغرب.

مختارات

منصة المعلومات التابعة للهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD، المعروفة بـ "MyGudie" تساعد الطلبة في اختيار مكان الدراسة في ألمانيا و تعريفه بخطوات التقديم للحصول على مقعد دراسي. كما تتضمن قاعدة بيانات المنح الدراسية، 94 منحة دراسية، للشباب المهتمين من المغرب في مختلف التخصصات.

ضياع سنوات الدراسة في أوكرانيا والبدء من نقطة الصفر، يشكل لدى الكثير من الطلبة العائدين من أوكرانيا هاجساً مقلقاً يشعرهم أحياناً بفقدان الأمل وأحياناً أخرى بالضغط والخوف من ما قد يخبئه المستقبل لهم.

التحصيل العلمي معترف به في ألمانيا

المتحدث الرسمي لدى الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD، ميشائيل فلاكه، أوضح في رد على سؤال حول مصير سنوات التحصيل العلمي للطلبة العائدين من أوكرانيا، لـ "مهاجر نيوز"، أن أوكرانيا عضو في اتفاقية "بولونيا " منذ عام 2005. وهي اتفاقية تم توقيعها عام 1999 لأول مرة بين 29 دولة أوروبية من أجل تحسين المستوى الأكاديمي للجامعات الأوروبية، وجذب الطلبة الدوليين وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات العلمية على مستوى العالم. ويؤكد المتحدث الرسمي، على أن "هذا يعني أن العديد من الإنجازات الأكاديمية للطلبة في أوكرانيا معترف بها أيضاً هنا في ألمانيا، فهي لن تذهب "سدى" وتضيع جميع جهودهم".

من أجل تسهيل هذه الخطوة، يقدم موقع "أنابين"، anabin.de، معلومات عامة عن عملية تقييم الشهادات الأجنبية للطلبة، وكذلك عن عملية التقديم للإعتراف بالمؤهلات التعليمية الأجنبية من قبل المعاهد و الجامعات الألمانية.

رغم ظروفه الصعبة، يحاول نسيم متابعة دراسته الجامعية عن بعد عبر الإنترنيت، لكن هذه الإمكانية لا تخلو من مشاكل تقنية بسبب الحرب الدائرة حالياً. كما أنها لا تتيح للطلبة دراسة جميع المواد التعليمية، كما أكد الطالب المغربي.

عن آماله في الوقت الحالي، يكشف نسيم أن كل ما يتنماه الآن هو أن تنتهي الحرب الدائرة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وأن يتوصل طرفا الأزمة إلى حل للتهدئة، حتى يتمكن وباقي زملائه الطلبة من العودة وإكمال دراستهم هناك، لأنه يرى أن ذلك يبقى الحل الأفضل للجميع، على حد قوله. لكن في الوقت نفسه ينتابه القلق من استمرار الحرب مدة أطول، مما قد يؤثر سلباً على مستقبلهم الذي لا زال يلفه الكثير من الغموض في الوقت الحالي.

إيمان ملوك - مهاجر نيوز 2022

  • Heidelberg | Ruprecht-Karls-Universität (Imago Images/W. Otto)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة روبريشت كارلس هايدلبرغ

    تقدم جامعة روبريشت كارلس/ Ruprecht Karls Universität Heidelberg بمدينة هايدلبرغ 14 برنامجا دراسيا للحصول على شهادة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات كالاقتصاد والأنثروبولوجيا والهندسة الحيوية والبحث الطبي وغيرها. وتصنف جامعة هايدلبرغ نفسها كمؤسسة تعليمية مُخصصة بالتدريس عبر البحث، حيث يتم تصميم المناهج بما يوفر للطلبة فرصة التدريب المبكر على البحث المستقل في مختلف تخصصاتها.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Ludwig-Maximilians-Universität München (picture-alliance/dpa)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة لودفيغ ماكسيميليانز

    جامعة لودفيغ ماكسيميليانز Ludwig Maximilians Universität بمدينة ميونيخ تقدم 28 برنامجا باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير بمجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، بشرط الإتقان الكامل للغة الإنجليزية. وتستهدف الجامعة بتلك البرامج الطلبة الأجانب والألمان ممن يرغبون في العمل بمؤسسات دولية.

  • TU München - 150. Jahrestag (Getty Images/J. Koch)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    الجامعة التقنية بميونيخ

    الجامعة التقنية بميونيخ Technische Universität München توفر 60 برنامجا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والإدارة والطب والعلوم الاجتماعية. وتسعى الجامعة عبر برامجها المختلفة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات، كما أنها تمتلك فروعا في عدة دول حول العالم.

  • Kollegiengebäude der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (AP)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة ألبرت لودفيغز فرايبورغ

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  • Wirtschaftsuniversität Frankfurt (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    فرانكفورت للموارد المالية والإدارة

    تعتبر مؤسسة Frankfurt School of Finance & Management واحدة من أفضل الجهات التعليمية لدراسة علوم الإدارة والموارد المالية في أوروبا، حيث تضم أقساما متخصصة في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمالية والقانون. ولعل من أكثر ما يميز الدراسة هناك هو التدريب العملي وأوراش لتأهيل الطلبة للحياة العملية.

  • Übersetzungsprogramm lecture translator (Sandra Göttisheim)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    معهد كارلسروه للتكنولوجيا

    يقدم معهدكارلسروهه/ Karlsruhe Institut für Technologie للطلبة الألمان والأجانب على السواء إمكانية متابعة دراستهم باللغة الإنجليزية، ويمكن الالتحاق ببعض البرامج باللغة الإنجليزية في مختلف الكليات التابعة للجامعة وليس فقط عن طريق القسم المخصص للدراسات الدولية. ويتيح القسم الدولي الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير أو الدكتوراه نظير رسوم مادية. كما يمكن أيضا دراسة مواد منفردة باللغة الإنجليزية.

  • Deutschland Studierende der Georg-August-Universität (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة جورج أوغوست غوتينغن

    إن كنت تسعى للحصول على درجة الدكتوراه، فيمكنك إيجاد ضالتك في جامعة غوتينغن/ Georg August Universität Göttingen، فنصف البرامج المُخصصة في الدكتوراه بهذه الجامعة باللغة الإنجليزية. وتولي هذه الجامعة أهمية كبرى للبحث العلمي، كما تتميز بتعدد المجالات التي يمكن الدراسة فيها باللغة الإنجليزية في برامج الماجستير مثل العلوم والتكنولوجيا، الإدارة والأعمال بالإضافة إلى العلوم الإنسانية.

  • Rogowski Gebäude RWTH Aachen Universität (Peter Winandy)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    الجامعة التقنية في أخن

    تقدم هذه الجامعة RWTH Aachen، والتي تعتبر ضمن الأفضل للدراسة في مجالات الهندسة والعلوم و الإلكترونيات، عدة برامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية. يتكون برنامج الماجستير بالجامعة عادة من أربعة فصول دراسية، مع التخصص بمجالات وفروع علمية في غاية الدقة. كما تقدم الجامعة برامجا بالتعاون مع جامعات أخرى، وفي تلك الحالة يمكن للطالب أن يدفع مقابل مادي للالتحاق بها.

  • Oral Archiv – CeDiS, FU Berlin | (CeDiS/FU Berlin)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة برلين الحرة

    يمكنك الحصول على درجتي البكاريوس أوالماجستير من العاصمة الألمانية من خلال الالتحاق بجامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin. تقدم الجامعة 23 برنامجا للماجستير باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعات أخرى داخل وخارج ألمانيا، وبالتالي فإن إجادة اللغة الألمانية ليس شرطا أساسيا للالتحاق بأي من تلك البرامج.

  • Universität Hamburg (DW/K. Safronova)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة هامبورغ

    تقدم جامعة هامبورغ Universität Hamburg أكثر من 170 برنامج للحصول على درجات علمية مختلفة، ويتم تدريس 44 برنامج منهم إما باللغة الإنجليزية بشكل كامل أو مناصفة ما بين اللغتين الإنجليزية والألمانية. البرامج الـ 42 مخصصة للحصول على درجة الماجستير بمجالات متعددة في العلوم الطبيعية والاجتماعية.

  • Integration internationaler Strudierende - Universität Ulm u.a. Maimouna Ouatttara (privat)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة أولم

    حازت جامعة أولم/ Ulm Universität في العام الحالي على المركز الثاني في ألمانيا والرابع عشر على مستوى العالم في تصنيف "العصر الذهبي"، وهو تصنيف للجامعات التي مر على إنشائها بين 50 و80 عاماً. وتقدم الجامعة 12 برنامجاً دراسياً باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير أغلبها في العلوم الطبيعية مثل الأحياء والهندسة الكيميائية والفيزياء.

  • Hochschule Mannheim (Wikipedia/R. Stricker)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية

    بحسب موقع المؤسسة الألمانية لتبادل الخدمات الأكاديمية DAAD يوجد في ألمانيا حوالي 2000 برنامج دراسي باللغة الإنجليزية لدى أكثر من 200 جامعة ومؤسسة تعليمية للعام الدراسي 2019/2020. أحد هذه الجامعات هي جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية Hochschule Mannheim والتي تقدم عدداً من البرامج بالإنجليزية في مجالات مثل الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات.


 

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