المستقبل الآن

ظواهر ضوئية مدهشة

الضوء جزء من حياتنا اليومية، إلا أنه لا يزال يفاجئنا مرة تلو الأخرى، ويمكن للضوء أن يشكل مشاهد رائعة، وهذا ليس فقط في السماء وإنما على الأرض أيضاً. إليكم 5 من أروع المشاهد