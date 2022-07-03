ظواهر ضوئية مدهشة

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الضوء جزء من حياتنا اليومية، إلا أنه لا يزال يفاجئنا مرة تلو الأخرى، ويمكن للضوء أن يشكل مشاهد رائعة، وهذا ليس فقط في السماء وإنما على الأرض أيضاً. إليكم 5 من أروع المشاهد
في محاولة مستمرة لاكتشاف "الأرض الثانية"، عثر العلماء على كوكب خارج مجموعتنا الشمسية أطلق عليه اسم GJ 367b ويتمتع بخصائص فريدة للغاية، منها أن العام الكامل على سطحه يبلغ طوله 8 ساعات فقط!
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