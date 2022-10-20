ظهور متحورات جديدة

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ما الذي يمكن أن نتوقعه في الخريف والشتاء القادمين في نصف الكرة الشمالي عندما تنخفض درجات الحرارة؟ مراسلة دي دبليو تحدثت إلى اختصاصية المناعة كريستين فالك - التي عبرت عن تفاؤل.
كشف علماء وباحثون السمات الجينية التي حددت من نجا من الموت الأسود (الطاعون) منذ أكثر من 700 عام، غير أن هذه الجينات مرتبطة في الوقت الحالي بزيادة العرضة بالإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية.
مع اقتراب فصل الشتاء يزداد القلق من الإصابة بفيروس كورونا خاصة مع توقع الخبراء موجات عدوى جديدة هذا الشتاء. وهو ما دفع إلى طرح لقاحات جديدة مضادة لأوميكرون على شكل جرع تعزيزية ضد متحورات فيروس كورونا.
التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف: يعاني الكثيرون هذه الأيام من الزكام. معدلات المرض مرتفعة نسبياً. يشعر البعض أن الأمر لم يكن بهذا السوء منذ فترة طويلة. هل هذا صحيح؟
ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن حوالي 4500 شخص في ألمانيا توفوا هذا الصيف نتيجة للحرارة الشديدة. وفي سياق منفصل، ذكر المعهد أن ألمانيا سجلت اليوم الجمعة تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.
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