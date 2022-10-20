ظهور متحورات جديدة

بعد 700 عام..كيف ترك الطاعون بصمته على صحتنا؟

كشف علماء وباحثون السمات الجينية التي حددت من نجا من الموت الأسود (الطاعون) منذ أكثر من 700 عام، غير أن هذه الجينات مرتبطة في الوقت الحالي بزيادة العرضة بالإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية.