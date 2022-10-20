 ظهور متحورات جديدة | DW الأخبار | DW | 27.10.2022

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ظهور متحورات جديدة

ما الذي يمكن أن نتوقعه في الخريف والشتاء القادمين في نصف الكرة الشمالي عندما تنخفض درجات الحرارة؟ مراسلة دي دبليو تحدثت إلى اختصاصية المناعة كريستين فالك - التي عبرت عن تفاؤل.

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ارتفاع اسعار الطاقة في اليونان يزيد الأعباء على المواطنين ويمثل تحديا للصناعة.

ارتفاع اسعار الطاقة يثقل كاهل اليونانيين والصناعات 27.10.2022

تعيش 45 عائلة في إحدى مقابر غزة، بسبب أوضاعها المادية الصعبة، في حين تعمل الجهات المعنية على حل هذه المشكلة بعدة طرق

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22.10.2022***London*** This photo courtesy of the Museum of London Archaeology (MOLA), provided in October 2022, shows excavation of the East Smithfield plague pits in London, which were used for mass burials in 1348 and 1349. According to a study published Wednesday, Oct. 19, 2022, in the journal Nature, our Medieval ancestors left us with a biological legacy: Genes that may have helped them survive the Black Death make us more susceptible to certain diseases today - a prime example of the way germs shape us over time. (MOLA via AP)

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