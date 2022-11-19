 ظهور زعيم كوريا الشمالية مع ابنته.. شغل المخابرات وحير الخبراء! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.01.2023

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سياسة واقتصاد

ظهور زعيم كوريا الشمالية مع ابنته.. شغل المخابرات وحير الخبراء!

أثار ظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وأبنته كيم جو آي علنا الكثير من التكهنات وصلت إلى القول بأنها قد تكون وريثة والدها وخليفته في حكم البلاد. فمن هي كيم جو آي؟ وهل من الممكن أن تكون وريثة "عرش" السلالة؟

أثار ظهور ابنة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الكثير من التكهنات أبرزها أنها قد تخلفه في الحكم (27/11/2022)

أثار ظهور ابنة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الكثير من التكهنات أبرزها أنها قد تخلفه في الحكم

 

كأب فخور بأبنته، ظهر زعيم كوريا الشمالية  كيم جونغ أون  برفقة ابنته الكبرى علنا فيما تناقلت وسائل الإعلام الرسمية الصور على مدار الأشهر الماضية.

وظهر كيم جونغ أون وهو يمسك بيد أبنته كيم جو آي فيما بدأ في الخلفية ما يشبه موقع لإطلاق الصواريخ فيما ظهرت الابنة في صورة أخرى وهي تقف بالقرب منه فيما كان جالسا وسط تصفيق وابتهاج من الجنود.

مختارات

أثارت سيارة الليموزين المصفحة التي يستقلها زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون خلال لقاءاته الرسمية الجدل والتساؤلات حول كيفية حصول الزعيم الكوري الشمالي على السيارة على الرغم من العقوبات المفروضة على بلاده. كيف وصلت إليه؟

تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى العشرين لإنتاج البيرة الوطنية التي يُطلق عليها اسم "تايدونغانغ". ورغم الاحتفاء بهذه المناسبة إلا أن كوريا الشمالية لم تعترف بالجذور الرأسمالية لهذا الشراب، فما هي قصة هذه الجذور؟

وقد ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في أواخر نوفمبر / تشرين الثاني أن كيم وابنته التقيا بعدد من الجنود والعلماء خلال إطلاق صاروخ هواسونغ -17.

ويُعتقد أن كيم جو آي وُلدت في عام 2013 وتعد الطفلة الثانية حيث لدى الزعيم الكوري الشمالي ثلاثة أطفال وهم ابن وابنتان.

وقد أدى ظهورها برفقة زعيم السلالة الحاكمة الشيوعية الوحيدة في العالم، إلى دفع الاستخبارات الكورية الجنوبية للقول بأن كيم يرغب فى إظهار عزمه إبقاء سلالة كيم على سدة الحكم في أكثر دول العالم انغلاقا.

بيد أن محللين يرون أن خلافة كيم جو آي والدها على رأس السلطة في كوريا الشمالية ليس بالأمر السهل إذ سوف يتطلب تغييرا غير مسبوق داخل المجتمع والطبقة الحاكمة حيث يهيمن الرجال على مفاصل الحياة وقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى معارضة من كبار قادة الجيش ورجال الدولة.

لكن الخبراء اتفقوا على أن كيم وحده الذي يمتلك حقيقة ما إذا كان ينوي أن تخلفه ابنته في سدة الحكم.

غموض حول نوايا كيم

وقد عرضت وسائل الإعلام الحكومية في  كوريا الشمالية  صورا تُظهر كبار المسؤولين وهم ينحنون لابنة كيم جونغ أون مع وصفها من قبل الإعلام الكوري الشمالي باعتبارها "الطفلة الأعز" إلى قلب زعيم البلاد.

وقد بدت ملابس كيم جو آي أنيقة حيث ارتدت سترة بيضاء ومعطفا أسود طويل مع ياقة مبطنة بالفراء مما يعكس حرص والدتها ري سول جو على الموضة حيث تعد زوجة كيم رمزا للأناقة في كوريا الشمالية.

زعيم كوريا الشمالية برفقة ابنته محتفيا بالخبراء الذين طوّروا صاروخ هواسونغ17- الباليستي (27/11/2022)

زعيم كوريا الشمالية برفقة ابنته محتفيا بالخبراء الذين طوّروا صاروخ "هواسونغ17-" الباليستي.

كيم جو آي.. من هي؟

وكانت الاستخبارات الكورية الجنوبية قد أبلغت كبار المسؤولين في مطلع يناير / كانون الثاني أن اصطحاب الزعيم الكوري الشمالي لابنته إلى الأماكن العامة يمهد الطريق أمام الزعيم الثالث من سلالة كيم التي تحكم كوريا الشمالية منذ عام 1948.

وكان كيم قد خلف والده كيم جونغ إيل في حكم البلاد عقب وفاته المفاجئة في ديسمبر / كانون الأول عام 2011.

وفيما يتعلق بالأمور المتعلقة بزعامة كوريا الشمالية، يُشار إلى أن كيم جونغ أون لم يكن يُنظر إليه باعتباره خليفة والده على مدى سنوات إذ كان يُتوقع أن أخيه الأكبر غير الشقيق، كيم جونغ نام، سيكون زعيم البلاد.

لكن في عام 2001، أثار كيم جونغ نام غضب والده بعد اعتقاله في مطار بالعاصمة اليابانية طوكيو حيث كان متوجها إلى الدومينيكان بجواز سفر مزور فيما قِيل إنه كان يخطط لزيارة ديزني لاند بالولايات المتحدة.

ورغم تولي كيم جونغ أون السلطة في البلاد إذ أنه كان ينظر إلى أخيه غير الشقيق باعتباره يمثل تهديدا لشرعيته وحكمه، لكن كيم جونغ نام اُغتيل في فبراير / شباط 2017 في مطار كوالالمبور عن طريق غاز الأعصاب "في إكس" المحظور دوليا.

وهرب المهاجمون إلى كوريا الشمالية فيما ظهرت صور كاميرات المراقبة في مطار كوالالمبور، امرأتين تقتربان من كيم جونغ-نام وتلقيان شيئا على وجهه ليلقى كيم (45 عاما) حتفه أثناء نقله إلى المستشفى.

هل كيم جونغ اون مريض؟

تزامن ظهور ابنة زعيم كوريا الشمالية للإعلام مع انتشار تكهنات حيال مرض كيم جونغ أون إذ تُظهر أحدث الصور بدانته الشديدة وأيضا إسرافه في التدخين ما يوحي بإصابته بمرض النقرس أو السكري كما كان الحال مع والده.

يشار إلى أن كيم جونغ أون ما زال في عامه التاسع والثلاثين ورغم ذلك من المحتمل أن قضية خلافته بدأت تأخذ حيزا من النقاش داخل أروقة الحكم في كوريا الشمالية.

ورغم كل هذه التكهنات، إلا أنه من السابق لأوانه تحديد من سيخلف كيم جونغ أون في الحكم.

بدوره، يرى توشيميتسو شيغيمورا، الأستاذ في جامعة واسيدا في طوكيو والذي كتب عدة مؤلفات عن أسرة كيم، أنه من الصعب أن تخلف كيم جو آي والدها في حكم البلاد بسبب كونها "أنثى".

وفي مقابلة مع DW، أضاف "مازال مجتمع كوريا الشمالية كونفوشيوسيا محافظا للغاية ما يعني أن ظهور كيم جو آي كخليفة لوالدها يعد بالأمر المستحيل. أعتقد أنه يمكننا الافتراض بأن كيم جونغ أون سوف يختار نقل السيطرة إلى ابنه عندما يحين الوقت، لكنه بالتأكيد يرغب في أن يظل الحكم في أسرته استمرارا لما يُطلق عليه في كوريا الشمالية سلالة بايكتو".

يشار إلى أنه ينسب أفراد عائلة الزعيم الكوري الشمالي أصلهم إلى سلالة جبل بايكتو المقدس شمال الحدود الكورية الصينية.

الزعيم الكوري الشمالي محاطا بوحدات من الجيش وقياداته (24/7/2021)

الزعيم الكوري الشمالي محاطا بوحدات من الجيش وقياداته

وتقول الدعاية الكورية الشمالية أن هذا الجبل كان مركزا للحرب التي خاضها كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية، ضد الاحتلال الياباني في أربعينيات القرن الماضي، رغم أن روايات أخرى تقول إن كيم إيل سونغ قضى معظم أوقاته في معسكر للنازحين بروسيا حتى انتهاء الحرب ثم قامت موسكو بتعيينه حاكما شبه دمية في كوريا الشمالية.

تشتيت الانتباه

وقال شيغيمورا إنه ربما يكون ثمة سبب آخر وراء ظهور ابنة زعيم كوريا الشمالية أمام الكاميرات في مواقع ذات رمزية في البلاد، مضيفا "أعتقد أن كيم يرغب في التأكيد على عزمه المضي قدما في حكم البلاد رغم القضايا الخطيرة التي تواجهها البلاد بسبب العقوبات الاقتصادية وإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا".

وقال "كيم يحاول تشتيت انتباه شعب كوريا الشمالية وإظهار أن أسرته سعيدة وأيضا تشجيع أفراد الشعب على التعبير عن مدى إعجابهم به كأب وقائد"ـ مضيفا أن هناك احتراما واسع النطاق بين الأجيال الأكبر سنا في كوريا الشمالية لأسرة كيم وهو الأمر الذي يصل إلى درجة الإعجاب بهذه العائلة.

وأشار إلى أن كيم جونغ أون يرغب أيضا في التأكيد على استمرار حكم سلالة كيم للبلاد في محاولة لإضعاف إرادة المعارضة.

بدورها، قالت ليم أون جونج، أستاذة العلاقات العامة في جامعة كونغجو الوطنية بكوريا الجنوبية، إنه من الصعب التكهن بأي دور قد يقوم به أطفال كيم جونغ أون في الوقت الراهن بالنظر إلى أنهم مازال صغار السن.

وأضافت "كيم جونغ أون ليس بصحة جيدة، هذا بالأمر الصحيح، لكن لا أعتقد أنه من الممكن تحديد ما قد يحدث في المستقبل في كوريا الشمالية لأن كيم جو آي مازالت صغيرة السن".

وأضافت "أعتقد أن الأمر لا يعدو كونه بعث رسالة إلى الشعب الكوري الشمالي مفادها أن مستقبل البلاد أكثر إشراقا للأجيال الشابة. وقد يكون الأمر ليس سوى مسرحية من قبل النظام، لكن يبدو أن كيم جونغ أون أكثر تقدما لأنه قرر أن ترافقه ابنته وليس ابنه إلى الأماكن العامة".

لكنها أكدت على أنه من "السابق لأوانه استنباط المزيد من هذه الصور".

جوليان ريال ـ طوكيو / م .ع

  • Nordkorea Abfahrt Kim Jong Un nach Vietnam (picture-alliance/AP Photo/KCNA)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار الزعيم مصفح وبطيء!

    كان بإمكان زعيم كوريا الشمالية السفر لمدة خمس ساعات بالطائرة إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكنه اختار السفر لمسافة 4 آلاف كيلومتر بالقطار ولمدة 60 ساعة إلى هانوي. والمدهش أن القطار المصفح الذي يستخدمه كيم يونغ أون بطيء نسبيا، إذ تتراوح سرعته ما بين 60 و 80 كيلومتر في الساعة.

  • Nordkorea Sonderzug von Kim Yong-Un (picture-alliance/Yonhapnews)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    الخوف من السفر بالطائرة

    قطار الزعيم الكوري فخم وفاره جدا. اانطلق القطار يوم السبت (23 شباط/ فبراير) من كوريا الشمالية، وسيصل العاصمة الفيتنامية هانوي في الموعد المحدد لقمة مع ترامب يوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير). وتجدر الإشارة إلى أن والد أون أيضا، كيم يونغ إيل كان مغرما بالسفر بالقطار، ويبدو أن الزعيم الكوري كيم يونغ أون لديه خوف من السفر بالطائرة لذا غالبا ما يسافر بالقطار.

  • Kim Jong Un am Flughafen in Singapur (picture-alliance/dpa/Ministry of Communications and Information of Singapore/T. Tan)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    السفر بطائرة صينية

    خوف زعيم كوريا الشمالية من السفر بالطائرة، يبدو أنه صحيح. إذ أنه سافر إلى سنغافورة في حزيران/ يونيو العام الماضي بطائرة من الخطوط الجوية الصينية للقاء الرئيس الأمريكي دنالد ترامب. وهذا ما يرجح الشائعات التي تقول إن طائرته الرئاسية غير قادرة على الطيران.

  • Merkel und Pofalla im Panoramawagen des Rheingoldexpress (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ميركل أيضا تسافر بالقطار

    المسشتارة أنغيلا ميركل أيضا واجهت مشاكل مع طائرتها الحكومية، إذ اضطرت للسفر بطائرة عادية نهاية العام الماصي لحضور قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث لم يكن ممكنا السفر بالقطار إلى هناك. وفي هذه الصورة التي تعود لعام 2009، تسافر ميركل مع سكرتير حزبه آنذاك، رونالد بوفالا، على متن قطار "راين غولد اكسبرس" الفخم.

  • Luxuszug Rheingold (Imago/Becker&Bredel)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار فخم مميز

    قطار "راين غولد" الفخم كان في عشرينات القرن الماضي مخصصا للرحلات معينة مميزة. وفيما كان المواطنون العاديون يسافرون على متن قطارات من الدرجة الثالثة، كان السفر بهذا القطار الفخم شيئا مميزا جدا. وفي الماضي كان الكثير من السياسة يحبون السفر على متن القطارات الفخمة الفارهة.

  • Adenauer reist 1957 im Wahlkampfzug (picture-alliance/dpa/UPI)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مقر حكومي متنقل

    في الصورة كونراد أديناور، مستشار ألمانيا الأول بعد الحرب العالمية الثانية، على متن قطار مع مستشاريه ومعاوينه أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول 1957. وكان القطار يحتوي على كل ما كان يحتاجه المستشار الألماني: قسم للجلوس والاجتماع وقسم للنوم والراحة ومكاتب عديدة مختلفة. وكان القطار بالنسبة لكونراد أديناور بمثابة مركز للحملة الانتخابية ومقر حكومي متنقل.

  • Bundeskanzler Willy Brandt Wahlkampfreise im Sonderzug (Imago/Sven Simon)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مغرم بالقطارات والسفر بها

    فيللي براندت، مستشار ألمانيا بين عامي 1969 و1974، كان مغرما أيضا بالقطارات والسفر بها. في الصورة براندت مع الصحافيين في قطار خاص أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي عام 1972.

  • Russland Putin in Präsidentenwagon (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين بمفرده في القطار!

    ليس زعيم كوريا الشمالية وحده يقطع مسافات طويلة بالقطار، الرئيس الروسي أيضا يسافر أحيانا بالقطار من مدينته سان بطرسبورغ إلى فلاديفستوك، حوالي 10 آلاف كيلومتر. الصورة تعود لعام 2012 حيث يجلس بوتين في المقصورة الرئاسية.

  • China Putin und Jinping Treffen im Zug (picture-alliance/dpa/Tass/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين ليس وحيدا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شين جينبينغ صيف عام 2018 على متن قطار سريع حديث يسافر إلى مدينة تيانجين الصينية العملاقة. ويعرف الصينيون كيف يمكنهم توفير الراحة والهدوء لضيفهم الروسي، بوضع باقة ورد جميلة ملونة على الطاولة.

  • BG Das machen Politiker in ihrer Freizeit - Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ساسة يحبون اللعب والتسلية بالقطار

    إن لم يسافر يمكنه اللعب بالقطار أيضا. في الصورة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، حصل على هدية أثناء زيارته للصين عام 2017، الهدية كانت عبارة عن نموذج لقطار صيني سريع حديث، حيث كان مضيفه الصيني، عمدة منطقة شاندونغ، كان يعرف أن زيهوفر يحب التسلية بالقطارات ولديه في البيت نموذج مصغر لقطار مع كل مستلزماته من سكة حديد وإشارات ضوئية وجسور وأنقاق ومحطات. إعداد: ماركو مولر/ ع.ج


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North Korean leader Kim Jong Un and his daughter attend a photo session with the scientists, engineers, military officials and others involved in the test-fire of the country's new Hwasong-17 intercontinental ballistic missile (ICBM) in this undated photo released on November 27, 2022 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

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