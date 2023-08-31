 ظهور "القمر الأزرق العملاق".. هل يجلب معه كوارث على الأرض؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 31.08.2023

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علوم وتكنولوجيا

ظهور "القمر الأزرق العملاق".. هل يجلب معه كوارث على الأرض؟

في ظاهرة نادرة تتكرر كل 10 سنوات أو 20 سنة، تابع العالم ظهور "القمر الأزرق العملاق". ورغم أن ظهور القمر، الذي لا يكون أزرقا بالفعل، أسعد علماء الفلك المبتدئين والمصورين والمتابعين، إلا أن قوة جاذبيته قد تؤدي إلى كوارث!

ظهور القمر الأزرق العملاق ( شيكاغو 30.08.2023)

ظهور "القمر الأزرق العملاق" للمرة الأخيرة في ظاهرة نادرة يكون فيها القمر في أقرب مستوى له من الأرض وفي مواجهة الشمس مباشرة.

تَأمّل هواةُ الظواهر الفلكية ليل الأربعاء على الخميس (31/30 أغسطس/آب 2023) ظهور "القمر الأزرق العملاق" للمرة الأخيرة قبل سنة 2037، وهي ظاهرة نادرة يكون فيها القمر في أقرب مستوى له من الأرض وفي مواجهة الشمس مباشرة.

مختارات

وهذه الظاهرة ناجمة عن تحرُك القمر على مسافة متوسطة تبلغ 384400 كيلومتر من الأرض ووجوده على بعد نحو 363000 كيلومتر، وهي النقطة في مداره الإهليلجي الأقرب إلى الأرض، مما يجعله يبدو أكبر بنسبة 14 في المنة.

وبالتزامن، يؤدي تقابلُ  القمر تماما  مع الشمس  فجر الخميس (01,36 بتوقيت غرينتش) إلى ظهور "القمر الأزرق العملاق"، على ما أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية ("ناسا") التي نظمت بثاً مباشرا للظاهرة على موقع "يوتيوب" خلال الليل.

ويشير مصطلح " القمر الأزرق " إلى اكتمال القمر للمرة الثانية خلال شهر واحد، وهي ظاهرة تحدث في المتوسط كل عامين ونصف عام. لكنّ "القمر الأزرق العملاق" لا يظهر إلا كل عشر سنوات أو عشرين سنة، وفق ما شرحت "ناسا"، موضحة أن ظهوره الأخير يعود إلى كانون الأول/ ديسمبر 2009، والتالي سيكون في آذار/مارس 2037.

وخلال هذه الظاهرة، لا يكون النجم أزرق اللون فعلياً، بل أُخذت عبارة Blue Moon ("القمر الأزرق") من عبارة بالإنكليزية هي once in a blue moon ("مرة واحدة في قمر أزرق") والتي تعني وضعاً نادر الحدوث.

وإذا كان "القمر الأزرق العملاق" لعام 2023 أسعد علماء الفلك المبتدئين والمصورين، فإن قوة جاذبيته المرتبطة بقربه من الأرض، تتسبب في ارتفاع المد والجزر، مما قد يؤدي أحياناً إلى حدوث فيضانات على بعض السواحل.

ع.ج.م/ ص.ش (أ ف ب)

  • Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/V. Fedosenko)

    "القمر الدموي" يزين سماء القارة الأوروبية

    "طلوع القمر" في شرق أوروبا

    يظهر القمر وهو يرتفع بهدوء فوق الكنيسة الأرثوذكسية في بيلاروسيا. وأثناء خسوفه، يدخل القمر منطقة ظل الأرض وعوضاً عن الاختفاء يبدأ في التوهج.

  • BdTD Totale Mondfinsternis (Reuters/M. Blake)

    "القمر الدموي" يزين سماء القارة الأوروبية

    أكبر من المعتاد

    يطلق البعض على هذه الظاهرة المثيرة للإعجاب بلونها وشكلها اسم "القمر الدموي". ومثل الشمس في طلوعها وغروبها، يبدو القمر أكبر من المعتاد خلال الظلام. والسبب في هذا الوهم البصري يعزى إلى أن القمر قريب بشكل خاص من الأرض.

  • Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/F. Lenoir)

    "القمر الدموي" يزين سماء القارة الأوروبية

    كل شيء أحمر

    ويعود سبب اللون الغامق للقمر (الأحمر) إلى أن أشعة الشمس الحمراء الأطول، تنكسر وتتجه صوب القمر. في حين، تتناثر الأشعة الزرقاء ذات الطول الموجي الأقصر بشكل كامل في الغلاف الجوي ولا تصل إلى القمر.

  • Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    "القمر الدموي" يزين سماء القارة الأوروبية

    قمر في سماء فرانكفورت

    يقف القمر النحاسي (الصورة) فوق ناطحة سحاب في مدينة المال والأعمال الألمانية فرانكفورت. وحتى يحدث خسوف قمري، ينبغي على القمر والشمس والأرض أن يتواجدوا في خط واحد.

  • Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

    "القمر الدموي" يزين سماء القارة الأوروبية

    لعب مع القمر

    أضفى الخسوف جمالية خاصة على التماثيل المتواجدة في " Jubelpark" في العاصمة البلجيكية بروكسيل. بسبب صفاء السماء في تلك الليلة كانت الفرصة مواتية للاستمتاع بمشاهدة القمر الدموي.

  • Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    "القمر الدموي" يزين سماء القارة الأوروبية

    قمر يتوسط الآلهة

    في أثينا يتوسط القمر بين الإله أبولو والإلهة هيرا. ويبدو أن أبولو يتطلع للإمساك بالقمر الدموي ولا غرابة في ذلك، ففي الأساطير اليونانية يعتبر أبولو إله الشمس.

  • Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (picture-alliance/AP Photo/N. Pisarenko)

    "القمر الدموي" يزين سماء القارة الأوروبية

    خمس ساعات من المتعة

    يستمر الخسوف الكلي للقمر حوالي ساعة، أما مدة الخسوف الإجمالية فتصل على الأقل إلى حوالي أربع ساعات ونصف في وسط القارة الأوروبية، وينتهي بعد ذلك هذا الحفل الليلي المتميز.

  • BdT Blutmond (Imago)

    "القمر الدموي" يزين سماء القارة الأوروبية

    وداعاً أيها القمر

    تتطلب مشاهدة الخسوف الكلي للقمر مرة ثانية في وسط أوروبا الانتظار حتى نهاية سنة 2028. ومن لم يتمكن من ذلك، ستتاح أمامه فرصة مشاهدة هذا القمر مرة ثانية في ديسمبر/كانون الأول 2029. إعداد: يانيت سفينيك/ غوران غوتانوسكي/ ر.م