 ظهر في أمريكا اللاتينية.. ماذا يعرف الخبراء عن ″لامبدا″؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 14.07.2021

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علوم وتكنولوجيا

ظهر في أمريكا اللاتينية.. ماذا يعرف الخبراء عن "لامبدا"؟

يطلق عليه اسم متحور "لامبدا": سلالة جديدة لفيروس كورونا تحت مراقبة خاصة لمنظمة الصحة العالمية ظهرت في دول أمريكا اللاتينية. كما انتقلت هذه السلالة التي تحمل عددا من التحورات إلى أوروبا أيضا. فماذا يعرف الخبراء عنها؟

الصورة من العاصمة البريوفية ليما: جرى إرجاع 81% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في بيرو إلى سلالة لامبدا

جرى إرجاع 81% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في بيرو إلى سلالة "لامبدا" منذ نيسان/أبريل الماضي.

تراقب منظمة الصحة العالمية بصورة خاصة سلالة لفيروس كورونا يطلق عليها اسم "لامبدا Lambda" ظهرت حتى الآن في أمريكا اللاتينية بصورة أساسية. وقالت المنظمة اليوم الأربعاء (14 يوليو/ تموز 2021) إن "سلالة لامبدا تحمل عددا من التحورات ذات تداعيات مجهرية مشتبه بها مثل إمكانية محتملة لانتشار العدوى بصورة متزايدة أو مقاومة مرتفعة ممكنة للأجسام المضادة المحيدة".  

مختارات

قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها لا ترى أي أساس حتى الآن لجرعات تعزيزية من اللقاح المضاد لكورونا. جاء ذلك عقب إعلان بيونتيك وفايزر عن "بيانات مشجعة" حول توفير الجرعة الثالثة حماية من الإصابة بمتحورات الفيروس المعروفة.

دائما ما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وكأنه أمر سيحدث في المستقبل، لكنه لم يترك مجالا في الوقت الحالي إلا واقتحمه. وخلال وباء كورونا، كان له دورا بارزا في إيجاد لقاح خلال فترة قياسية، ومكافحة الجائحة في بعض البلدان.

ومع ذلك، لا توجد حتى الآن دراسات يمكن الوثوق بها أو نتائج حقيقية بهذا الشأن. ويذكر أنه تم رصد السلالة لأول مرة في بيرو في آب/أغسطس 2020، وجرى إرجاع 81% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في بيرو إلى سلالة "لامبدا" منذ نيسان/أبريل الماضي.

ومثلت السلالة نحو ثلث الحالات خلال الأشهر الأخيرة في الأرجنتين وتشيلي.

وكانت المنظمة قد قسمت سلالات فيروس كورونا إلى فئتين: "السلالات المثيرة للاهتمام" التي تؤدي لتسجيل حالات مجمعة أو تحدث في عدة دول، وتنتمي سلالة "لامبدا" لهذه الفئة، أو فئة "سلالات مثيرة للقلق" الأكثر قدرة على العدوى ويصعب التحكم فيها. وتضم الفئة الثانية سلالة "دلتا"، على سبيل المثال، التي دفعت السلطات البريطانية لإرجاء إلغاء جميع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن متحور "لامبدا" قد وصل إلى أوروبا، بعدما تم رصد 80 إصابة في منطقة كانتابريا على الساحل الشمالي للبلاد. لكن هذا المعطى ليس كافيا لتحديد مدى قوة انتشار هذا المتحور في القارة العجوز.

وبحسب تقرير معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فإن متحور "لامبدا" غير مصنف لحد الآن ضمن "قائمة متحورات فيروس كورونا التي توجد تحت المراقبة" في ألمانيا.

ع.ش/أ.ح

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