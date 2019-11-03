ظروف غامضة تحيط بمقتل حلاق كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير إعلامية أن الشرطة السويسرية عثرت على حلاق المشاهير ريكاردو ماركيز فيريرا (40 عاماً) مقتولاً في غرفة أحد الفنادق في مدينة زيورخ، بعد أن اكتشفت عاملة الفندق الجثة صباح الجمعة (الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) وقد كانت الغرقة غارقة بالدماء.

وبحسب الشرطة فقد كان فيريرا مصاباً بعدة طعنات نافذة في عدة أماكن من جسده. ولم تتمكن الشرطة إلا من تأكيد وفاة الحلاق الذي عمل أيضاً لنجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق. وأعلنت النيابة العامة السويسرية أن فيريرا كان ضحية جريمة قتل.

وكان مصفف الشعر البرتغالي قد ظهر في صورة مع النجم البرتغالي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الإعداد لفعاليات مختلفة عام 2015.

وبحسب موقع "بليك" السويسري فإن المحققين السويسريين بحثوا بشكل محموم منذ صباح الجمعة الماضية للعثور على القاتل أو عن أي خيط يقودهم إليه، خصوصاً مع عدم عثورهم على أي سلاح في مسرح الجريمة. وبحسب الموقع الألماني فقد اشتكى نزلاء في الفندق في الليلة السابقة للجريمة من ضجيج صادر من غرفة مصفف الشعر البرتغالي.

وفي تطور لاحق اعتقلت شرطة كانتون زيوريخ مشتبهاً به مساء السبت الماضي، والمتهم يحمل الجنسية البرازيلية. وأُلقي ألقي القبض على البرازيلي البالغ من العمر 39 عاماً في مكان إقامته بمدينة زيورخ واقتيد إلى مكتب المدعي العام لوجود اشتباه بصلته في القضية. بيد أن الشرطة ما تزال تجري المزيد من التحقيقات وتواصل البحث عن شهود، كما نقل موقع "بليك" عن المتحدث باسم الشرطة فلوريان فراي.

وبحسب موقع "أوبسيرفادور" البرتغالي فقد كان مصفف الشعر المنحدر من جزيرة ماديرا البرتغالية يعيش في سويسرا منذ 2017.

ع.غ/ ع.ج.م