ظروف عيش مزرية لأطفال اليمن ومنظمات الإغاثة تتدخل

مجلس الرئاسة اليمني الجديد يؤدي اليمين ويبدأ مهامه من عدن

بدأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني مهامهم في عدن، مقر الحكومة المؤقت، بعد جلسة تخلّلها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان المنتخب في العام 2003، حسبما أفاد مسؤول حكومي.