ظروف عيش مزرية لأطفال اليمن ومنظمات الإغاثة تتدخل

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أتاح وقف إطلاق النار لمدة شهرين لجماعات الإغاثة الانسانية فرصة لتكثيف المساعدات للملايين ممن يعانون من الجوع في اليمن. لكن من المتوقع أن يتفاقم سوء التغذية لدى الأطفال إذا عاد القتال وتراجع التمويل الإنساني.
بدأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني مهامهم في عدن، مقر الحكومة المؤقت، بعد جلسة تخلّلها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان المنتخب في العام 2003، حسبما أفاد مسؤول حكومي.
كأن الحرب والجوع الذي يهدد حياة ملايين اليمنيين لا يكفي، لتأتي حرب أوكرانيا وتزيد الطين بلة، فتلهب أسعار الوقود والمواد الأساسية المرتفعة أصلا. فكيف يتعامل اليمنيون مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على حياتهم اليومية؟
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن السعودية والإمارات وبقية حلفائها في الخليج ضد تهديدات الحوثيين. يأتي ذلك فيما دخلت سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى ميناء الحديدة.
أكد مبعوث الأمم المتحدة وجود اتفاق بهدنة لمدة شهرين بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
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