 ظروف عيش مزرية لأطفال اليمن ومنظمات الإغاثة تتدخل | DW الأخبار | DW | 22.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

ظروف عيش مزرية لأطفال اليمن ومنظمات الإغاثة تتدخل

أتاح وقف إطلاق النار لمدة شهرين لجماعات الإغاثة الانسانية فرصة لتكثيف المساعدات للملايين ممن يعانون من الجوع في اليمن. لكن من المتوقع أن يتفاقم سوء التغذية لدى الأطفال إذا عاد القتال وتراجع التمويل الإنساني.

مشاهدة الفيديو 01:34

المزيد من المركز الإعلامي

روسيا وأوكرانيا: صور بالأقمار الاصطناعية تظهر مقابر جماعية قرب ماريوبول

استمرار الحصار حول منشآة أزوفستال 22.04.2022

كوفيد 19 - العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة

كوفيد 19 - العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة 22.04.2022

المملكة المتحدة: الباحثون يدرسون حمى الخنازير

المملكة المتحدة: الباحثون يدرسون حمى الخنازير 22.04.2022

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا 22.04.2022

المزيد DW الأخبار

طقوس السمو... حفل رمضاني مصري تمزج فيه الأناشيد الإسلامية بترانيم الكنيسة.

""طقوس السمو" الرمضاني ... حفل ما بين الأناشيد الإسلامية وترانيم الكنيسة 22.04.2022

اشتداد المنافسة بين ماكرون ولوبان قبل يومين من بدء التصويت

ساعات على انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية 22.04.2022

هواة يوظفون موجات الراديو لشن حرب عبر الاثير وتشويش عمليات البث العسكرية الروسية وعرقلة تقدمهم

مقاومة عبر الاثير: الأوكران يدخلون خط المواجهة باعتراض وتشويش عمليات البث العسكرية الروسية 22.04.2022

عدد الذين نزحوا عن ديارهم داخل أوكرانيا من جرّاء الغزو الروسي يزيد عن 7.7 مليون شخص

الأوكرانيون وتحدي البقاء على قيد الحياة 22.04.2022

اقرأ أيضا

Rashad al-Alimi, President of Yemen's new leadership council, attends the last day of the conference on the conflict in Yemen, hosted by the six-nation Gulf Cooperation Council (GCC) in Saudi Arabia's capital Riyadh on April 7, 2022. (Photo by Fayez Nureldine / AFP)

مجلس الرئاسة اليمني الجديد يؤدي اليمين ويبدأ مهامه من عدن 19.04.2022

بدأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني مهامهم في عدن، مقر الحكومة المؤقت، بعد جلسة تخلّلها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان المنتخب في العام 2003، حسبما أفاد مسؤول حكومي.

Impact of the Ukrainian Crisis on Yemen. General view - the price hike included fuel and most food items Sanaa, March 2022 Photographer: Farouk Mokbel exclusive for DW

حرب أوكرانيا تصب الزيت على نار الأزمة الإنسانية في اليمن! 03.04.2022

كأن الحرب والجوع الذي يهدد حياة ملايين اليمنيين لا يكفي، لتأتي حرب أوكرانيا وتزيد الطين بلة، فتلهب أسعار الوقود والمواد الأساسية المرتفعة أصلا. فكيف يتعامل اليمنيون مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على حياتهم اليومية؟

Timothy Lenderking, United States Special Envoy for Yemen, U.S. Department of State, appears before a Senate Committee on Foreign Relations - Subcommittee on Near East, South Asia, Central Asia, and Counterterrorism hearing to examine U.S. policy on Yemen, in the Dirksen Senate Office Building in Washington, DC, Wednesday, April 21, 2021. Credit: Rod Lamkey / CNP

مسؤول أمريكي: ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا في الخليج 04.04.2022

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن السعودية والإمارات وبقية حلفائها في الخليج ضد تهديدات الحوثيين. يأتي ذلك فيما دخلت سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى ميناء الحديدة.

A grab from an AFPTV video shows Yemen pro-government fighters deploying on January 10, 2022 as forces in Yemen backed by a Saudi-led military coalition said they had seized control of the northern oil province of Shabwa from Iran-backed Huthi rebels. (Photo by AFPTV / AFP) (Photo by -/AFPTV/AFP via Getty Images)

لأول مرة منذ سنوات.. اتفاق على وقف القتال لشهرين في اليمن 01.04.2022

أكد مبعوث الأمم المتحدة وجود اتفاق بهدنة لمدة شهرين بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.